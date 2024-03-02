https://ukraina.ru/20240302/1053597355.html

Эксперт "Валдая" Кубатбек Рахимов о месте Центральной Азии в многополярном мире

Эксперт "Валдая" Кубатбек Рахимов о месте Центральной Азии в многополярном мире - 02.03.2024 Украина.ру

Эксперт "Валдая" Кубатбек Рахимов о месте Центральной Азии в многополярном мире

Куда смотрит Кыргызстан — в сторону Запада или России? На этот вопрос в рамках "Форума многополярности" (26-27 февраля, Москва) в блиц-интервью изданию Украина.ру ответил эксперт дискуссионного клуба "Валдай", исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата" Кубатбек Рахимов.

2024-03-02T04:13

2024-03-02T04:13

2024-03-02T04:13

интервью

киргизия

центральная азия

многополярный мир

россия

международные отношения

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— Кубатбек, как вы видите отношения Кыргызстана и России сегодня — на фоне геополитической турбулентности? — Первое — у России, пожалуй, нет более близкого союзника в Центральной Азии, нежели Кыргызстан. Мы являемся партнерами по СНГ, по Евразийскому экономическому союзу, и, конечно же, по ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности). Со всеми вытекающими отсюда обязательствами.Что касается степени глубины экономического взаимодействия, наверное, не стоит рассказывать жителям той же Москвы, что 70% водителей в Яндексе — это представители Кыргызской Республики. Достаточно много наших граждан, занятых в сфере услуг, переходят в область высокой и средней квалификации труда. Тем самым освобождается ниша низкоквалифицированного труда для представителей других стран. Соответственно, происходит ротация внутри [Центральноазиатского] региона. Вырастает доходная часть — наши трудящиеся в ЕАЭС стали зарабатывать гораздо больше. Это видно по суммам их перечислений на родину. Что касается гуманитарных отношений — практически еженедельно проходят какие-либо мероприятия с участием России: в Бишкеке, Оше.— Может ли Кыргызстан пойти по пути Казахстана, который смотрит на Запад, о чем говорят многие эксперты?— Я бы так однозначно не утверждал. Вы отталкиваетесь от мнений, которые формулирует маргинальная часть казахстанского общества. Мы — демократические страны, и должен быть спектр мнений. Немаловажно понимать, что высказывания определенных представителей интеллектуальных кругов — не есть мнение народа.Даже определенные антироссийские нарративы, которые есть у представителей этих кругов абсолютно не значат, что их мнение разделяют на уровне простых жителей, областных центров или глубинки. Поэтому давайте не будем подменять объективную социологию узким экспертным мнением.Это касается и остальных стран Центральной Азии. Более разговорчивые и открытые в этом плане, в первую очередь, кыргызстанцы; во вторую — казахстанцы; в третью очередь — узбекистанцы. В силу особенностей в Туркмении или Таджикистане не все так просто.То есть свобода выражения мнений не подразумевает под собой доминанту одной точки зрения. Все, что происходит в мире — по сути большой геополитический разлом.— Что для вас значит "Форум многополярности", который проходит сегодня?— На "Форуме многополярности" мы многие вещи видим и чувствуем. Сам подход, который был обозначен и организаторами, и ключевыми спикерами — цивилизаций много. Они, с одной стороны, равнозначны; с другой — комплементарны друг к другу и взаимодополняемы.Цивилизация, которую господин Дугин обозначил как "Россия — Евразия", находится во взаимодополнении этой комплементарности с исламской цивилизацией. Центральная Азия — в том числе часть умеренного Ислама. С другой стороны, мы являемся территорией, которая сопредельна с китайской цивилизацией.Поэтому нам сейчас гораздо интереснее находиться в межцивилизационном пространстве, одновременно реализуя себя в двух или трех. По сути это гетеротопия по Мишелю Фуко, но она правильная гетеротопия.

https://ukraina.ru/20240228/1053585496.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, киргизия, центральная азия, многополярный мир, россия, международные отношения