"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Человеческие отношения хорошо проверяются на поле боя. На фронте сразу видно, кто и что из себя представляет. Если боец воспитывался в детском доме, то новую семью он обретает после первого боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"
Сколько времени потребуется для того, чтобы подготовить бойца "под ключ", зависит от многих факторов. Нужно узнать, какой это военный и какая у него категория. Является ли он добровольцем и проходил ли срочную службу, рассказал командир.
Если например, боец воспитывался в детдоме, то новую семью он чаще всего обретает после первой же боевой задачи. Этой семьей для военнослужащего станут люди, с которыми он работал, добавил военный.
"А если его, не дай бог, "затрехсотило", а товарищи не бросили, а перевязали и помогли выбраться, то это лучшие друзья на всю жизнь. Как он для них все сделает, так и они для него", - отметил Кучер.
Человеческие отношения в том числе хорошо проверяются на поле боя. На фронте сразу видно, кто и что из себя представляет. Если в процессе своей работы я в ком-то ошибся, потом у меня будет реальная картина, что и как "работает" с этим человеком, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.