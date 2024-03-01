https://ukraina.ru/20240301/1053635109.html

"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя

"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя - 01.03.2024 Украина.ру

"Затрехсотило, а товарищи не бросили": командир о том, как человеческие качества проверяются на поле боя

Человеческие отношения хорошо проверяются на поле боя. На фронте сразу видно, кто и что из себя представляет. Если боец воспитывался в детском доме, то новую семью он обретает после первого боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"

2024-03-01T04:00

2024-03-01T04:00

2024-03-01T04:00

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Сколько времени потребуется для того, чтобы подготовить бойца "под ключ", зависит от многих факторов. Нужно узнать, какой это военный и какая у него категория. Является ли он добровольцем и проходил ли срочную службу, рассказал командир.Если например, боец воспитывался в детдоме, то новую семью он чаще всего обретает после первой же боевой задачи. Этой семьей для военнослужащего станут люди, с которыми он работал, добавил военный.Человеческие отношения в том числе хорошо проверяются на поле боя. На фронте сразу видно, кто и что из себя представляет. Если в процессе своей работы я в ком-то ошибся, потом у меня будет реальная картина, что и как "работает" с этим человеком, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240229/1053631450.html

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новости, всу, вс рф, штурм, штурмовик, бой, бойцы, семья, сво, спецоперация