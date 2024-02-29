Петля безопасности: эксперт объяснил, как "ракеты на 1000" отодвинут санитарную зону РФ до самой Польши
© Владимир Зеленский телеграм-каналФранцузская ракета SCALP
© Владимир Зеленский телеграм-канал
Если Украина готовится обороняться, то ей не нужны ракеты, которые бьют на большое расстояние в сторону противника. Такие ракеты нужны при наступлении, когда надо бить по тылам, складам и центрам управления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия – За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Сейчас прошла информация про передачу Киеву немецких ракет Taurus, которые стреляют минимум на 300 километров. Но ходит очень упорная информация, что когда Запад передает такие ракеты киевскому режиму, они сами подвинчивают их дальность, рассказал политолог.
Если Украина готовится обороняться, то ей не нужны ракеты, которые бьют на большое расстояние в сторону противника. Такие ракеты нужны при наступлении, когда надо бить по тылам, разрушать коммуникации, накрывать склады и центры управления, добавил он.
"Другое дело, что Москва публично заявила Западу о своей позиции – у ракеты, которая бьет на большое расстояние, есть эффект обратной петли. Именно на это расстояние мы будем отодвигать линию безопасности от нашей территории", - отметил Казаков.
Если Запад даст Украине ракеты на 300 – будем отдвигать на 300 километров. Если дадут на 500 – будем отодвигать на 500. Но если Киеву передадут ракеты на 1000 км – то российские войска выйдут на границу с Польшей, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Казаков: Когда ВСУ побегут по новым полям, Россия оставит в мире только "Маугли" и "Шерхана" читайте на сайте Украина.ру.