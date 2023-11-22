https://ukraina.ru/20231122/1051223387.html

Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов

Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов - 22.11.2023 Украина.ру

Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов

Командиры черниговской части ВСУ украли миллион долларов на закупках генераторов. Об этом сообщил украинский телеканал "ТСН"

2023-11-22T09:13

2023-11-22T09:13

2023-11-22T09:13

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"Тридцать восемь миллионов (гривен, около 1 миллиона долларов - ред.) убытков государству из-за космических цен на генераторы - комиссия по аудиту при министерстве обороны Украины разоблачила командование одной из Черниговских воинских частей на колоссальных расходах из бюджета", - говорится в материале.Военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения, что существенно меняло конечную стоимость оборудования.При этом уже закупленные генераторы не поставлялись в подразделения, а накапливались на складах, в результате чего менее 15% от общего объема оборудования было передано в части.

https://ukraina.ru/20231103/1050758657.html

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2023

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коррупция, новости, всу, чернигов, генератор