Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов
Командиры черниговской части ВСУ украли миллион долларов на закупках генераторов. Об этом сообщил украинский телеканал "ТСН"
"Тридцать восемь миллионов (гривен, около 1 миллиона долларов - ред.) убытков государству из-за космических цен на генераторы - комиссия по аудиту при министерстве обороны Украины разоблачила командование одной из Черниговских воинских частей на колоссальных расходах из бюджета", - говорится в материале.
Военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения, что существенно меняло конечную стоимость оборудования.
При этом уже закупленные генераторы не поставлялись в подразделения, а накапливались на складах, в результате чего менее 15% от общего объема оборудования было передано в части.