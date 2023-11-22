Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов - 22.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231122/1051223387.html
Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов
Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов - 22.11.2023 Украина.ру
Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов
Командиры черниговской части ВСУ украли миллион долларов на закупках генераторов. Об этом сообщил украинский телеканал "ТСН"
2023-11-22T09:13
2023-11-22T09:13
коррупция
новости
всу
чернигов
генератор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/53/1026365317_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_00096a7d683fec712e88c1a1c9deced8.jpg
"Тридцать восемь миллионов (гривен, около 1 миллиона долларов - ред.) убытков государству из-за космических цен на генераторы - комиссия по аудиту при министерстве обороны Украины разоблачила командование одной из Черниговских воинских частей на колоссальных расходах из бюджета", - говорится в материале.Военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения, что существенно меняло конечную стоимость оборудования.При этом уже закупленные генераторы не поставлялись в подразделения, а накапливались на складах, в результате чего менее 15% от общего объема оборудования было передано в части.
https://ukraina.ru/20231103/1050758657.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102636/53/1026365317_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f75f8f6a807ff043204e3c851bfad472.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
коррупция, новости, всу, чернигов, генератор
коррупция, Новости, ВСУ, Чернигов, генератор

Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов

09:13 22.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
Командиры черниговской части ВСУ украли миллион долларов на закупках генераторов. Об этом сообщил украинский телеканал "ТСН"
"Тридцать восемь миллионов (гривен, около 1 миллиона долларов - ред.) убытков государству из-за космических цен на генераторы - комиссия по аудиту при министерстве обороны Украины разоблачила командование одной из Черниговских воинских частей на колоссальных расходах из бюджета", - говорится в материале.
Военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения, что существенно меняло конечную стоимость оборудования.
При этом уже закупленные генераторы не поставлялись в подразделения, а накапливались на складах, в результате чего менее 15% от общего объема оборудования было передано в части.
П. Порошенко вызван на допрос в ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 18:40
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в миреРоссия борется с коррупцией, удивляясь тому, "как жила Украина в рамках украинской коррупции". Своими размышлениями на эту тему поделился Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
 
коррупцияНовостиВСУЧерниговгенератор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:47С кем и зачем встретился министр обороны США в Жешуве. Как Польша готовится к войне
09:47Пока рано говорить о "последствиях" для России из-за Игр дружбы - глава МОК
09:22ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 - ОАК
09:15Алексей Данилов, биография
09:13Командиры ВСУ из Чернигова украли миллион долларов на закупках генераторов
09:10Виталий Кличко, биография
09:04Кирилл Буданов, биография
09:00Ирина Фарион, биография
09:00Атака катеров, взрывы и уничтожение террористов, потеря достоинства. Главное на Украине на утро 22 ноября
08:58Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма - МО
08:54Дмитрий Кулеба, биография
08:42Севастопольский рейд утром перекрыли для пассажирских судов
08:17"Волки, смотрящие в лес". Как Екатерина Великая начинала интеграцию Малороссии
08:15"Ошибка маловероятна": артиллерия ВСУ накрыла позиции боевиков "Азова"* под Красным Лиманом
07:53"Прощупать Россию": депутат украинской Верховной рады призвал к компромиссу
07:30Бойцы батальона из бывших пленных ВСУ выехали на первое боевое задание
07:00В Чёрном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму - МО
06:40"Он улыбается": на Западе встревожились из-за хорошего настроения Путина
06:18Зеленский заявил о готовности выслушать Трампа
06:06Хроника энергетической войны: последние события
Лента новостейМолния