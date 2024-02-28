https://ukraina.ru/20240228/1053585496.html

Ильбер Васфи Сель: Пока "демократический" Запад молчит, Россия строит многополярный мир

Ильбер Васфи Сель: Пока "демократический" Запад молчит, Россия строит многополярный мир - 28.02.2024 Украина.ру

Ильбер Васфи Сель: Пока "демократический" Запад молчит, Россия строит многополярный мир

Экспертам на Западе и в Турции очень сложно говорить о многополярном мире. Такую возможность иностранцам предоставила Россия — на "Форуме многополярности", который прошел 26–27 февраля в научном кластере "Ломоносов" в Москве

2024-02-28T15:49

2024-02-28T15:49

2024-02-28T15:49

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Об этом в интервью журналистам издания Украина.ру рассказал обозреватель турецкой газеты dikGAZETE, глава турецкой делегации Международного движения русофилов Ильбер Васфи Сель.— Ильбер, вы второй раз на форуме. Расскажите о ваших впечатлениях. — Я был на первом форуме, там были представители 44 стран. Сегодня здесь присутствуют люди уже из 130 стран. Мы приехали из Турции в Москву, и увидели, что на форуме обсуждают более интересные и горячие темы, чем в прошлый раз.Наш лидер Николай Семенович Малинов (руководитель Международного движения русофилов, МДР. — Ред.), построил прекрасную организацию. Мы благодарим также МИД России за хорошую организацию сегодняшнего мероприятия.Я считаю, что мы развиваемся, наша организация улучшается, нам оказана большая честь.— Есть ли какие-то результаты после первой встречи? Например, с африканской делегацией были подписаны соглашения*. А что у вас на практике?— У нас был повод обсуждать многополярный мир, и это уже важно. На Западе и в Турции так свободно говорить о многополярности, о глобальном Юге — очень сложно.Западные СМИ думают, что это очень острая тема для них, они считают, что правда — это их правда. Правды глобального Юга нет, по их мнению. Мы выступаем против такой позиции.Мы считаем, что страны БРИКС, Латинская Америка, африканские страны, Турция, Иран, южноазиатские страны, дальневосточные страны — у нас тоже есть мнение. И у нас есть право сегодня обсудить это друг с другом.Здесь не только люди из Латинской Америки, Африки, стран БРИКС и глобального Юга. Сегодня присутствуют и американские СМИ. Участники форума приехали не только из Америки, но и из Евросоюза. Сегодня очень трудно высказывать свое мнение в Евросоюзе и США, поэтому они здесь.— Вы сказали, что вам важно заявить свое мнение. Какое оно?— Мы попробовали ответить на вопрос: когда начался многополярный мир? Многополярный мир начался тогда, когда демократический референдум был организован в Крыму. Десять лет назад, когда крымчане решили этот вопрос, и присоединились к Российской Федерации. Многополярный мир начинался в этот момент.— Насколько я знаю, Турция заинтересована еще и в строительстве большой мечети в Симферополе, которая скоро откроется. Как это повлияет на отношения России и Турции?— Я этнически — крымский татарин. Мои корни — там, мои родственники живут там. Мы с семьей много раз были в Крыму, не только после 2014 года, но и в украинский период.Мы видели, как происходило развитие Крыма, что Российская Федерация и местные власти там строили. Мы видели, что получило крымско-татарское население.Например, в Республике Крым крымско-татарский язык — это государственный язык (помимо русского и украинского. — Ред.). Это очень хорошо, потому что при Украине не было такого, а сейчас у нас это есть. Почему "у нас"? Потому что я тоже крымский татарин, и я говорю поэтому — "мы", "нас", "нам".К вопросу строительства крымской соборной мечети: в последний раз осенью мы были там, мы поговорили с людьми, которые её строили.— Крымские татары строят, кажется.— Да! Мы поговорили с застройщиком, и узнали, что помогла в этом деле одна турецкая компания . Это очень хорошо, потому что сейчас в Крыму не только славяне живут, там живут и мусульмане, и евреи, караимы, армяне, болгары, немцы и другие народы.Мы видим, что Крым многоконфессиональный и многонациональный полуостров, там живут люди очень стабильно, спокойно. Мы считаем, что Крым — это очень хороший пример, чтобы показать, что все люди в мире могут жить дружно.— Говорят, что Турция пытается усидеть на двух стульях. Поставляет Украине "байрактары", одобрила вступление Швеции в НАТО, но при этом Эрдоган дружит с Путиным. Как для вас эта история выглядит?— Я считаю, что у каждой страны есть свои идеи, свои национальные интересы. Турция тоже действует в своих национальных интересах.У каждой страны есть соседи, союзники и близкие партнеры. А иногда между ними возникают внутренние конфликты. И как мы их решаем? Дипломатическим сотрудничеством.Дипломатическое сотрудничество между Турцией и Россией есть, и с каждым годом оно развивается. Мы считаем, что Россия — не только наш сосед. Мы считаем, что Россия — наш стратегический партнер, потому что Россия строит свои атомные электростанции в Турции — например, "Аккую". Еще мы вместе построим газовый хаб в Турции.Не только Россия и Турция сотрудничают. В этом также заинтересован Китай. Значит, сейчас мы уже ближе к странам БРИКС.Турция — член НАТО, но она не член Евросоюза, не зависит от Великобритании. У Турции есть свои прагматические, реалистические, национальные и, по-моему, хорошие дипломатические взгляды.По этому поводу мы собрались. Я считаю, что наши отношения — это очень близкие отношения, и они будут улучшаться, развиваться. Что все будет хорошо для обеих стран. Я думаю, что сегодня мы воюем против западной идеи, и победа будет за нами.* Представители стран Евразии, Африки и Латинской Америки подписали меморандум о создании "Комиссии по ценностному гуманитарному сотрудничеству и межрелигиозному диалогу в странах BRICS+.

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https://ukraina.ru/20240227/1053560588.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

интервью, турция, украина, россия, брикс, крым, крымские татары, запад, демократия