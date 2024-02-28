Ильбер Васфи Сель: Пока "демократический" Запад молчит, Россия строит многополярный мир - 28.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240228/1053585496.html
Ильбер Васфи Сель: Пока "демократический" Запад молчит, Россия строит многополярный мир
Ильбер Васфи Сель: Пока "демократический" Запад молчит, Россия строит многополярный мир - 28.02.2024 Украина.ру
Ильбер Васфи Сель: Пока "демократический" Запад молчит, Россия строит многополярный мир
Экспертам на Западе и в Турции очень сложно говорить о многополярном мире. Такую возможность иностранцам предоставила Россия — на "Форуме многополярности", который прошел 26–27 февраля в научном кластере "Ломоносов" в Москве
2024-02-28T15:49
2024-02-28T15:49
интервью
турция
украина
россия
брикс
крым
крымские татары
запад
демократия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1b/1053560412_90:24:839:445_1920x0_80_0_0_80fd0c82ba0ef7a3ba4c4601b9f5c225.jpg
Об этом в интервью журналистам издания Украина.ру рассказал обозреватель турецкой газеты dikGAZETE, глава турецкой делегации Международного движения русофилов Ильбер Васфи Сель.— Ильбер, вы второй раз на форуме. Расскажите о ваших впечатлениях. — Я был на первом форуме, там были представители 44 стран. Сегодня здесь присутствуют люди уже из 130 стран. Мы приехали из Турции в Москву, и увидели, что на форуме обсуждают более интересные и горячие темы, чем в прошлый раз.Наш лидер Николай Семенович Малинов (руководитель Международного движения русофилов, МДР. — Ред.), построил прекрасную организацию. Мы благодарим также МИД России за хорошую организацию сегодняшнего мероприятия.Я считаю, что мы развиваемся, наша организация улучшается, нам оказана большая честь.— Есть ли какие-то результаты после первой встречи? Например, с африканской делегацией были подписаны соглашения*. А что у вас на практике?— У нас был повод обсуждать многополярный мир, и это уже важно. На Западе и в Турции так свободно говорить о многополярности, о глобальном Юге — очень сложно.Западные СМИ думают, что это очень острая тема для них, они считают, что правда — это их правда. Правды глобального Юга нет, по их мнению. Мы выступаем против такой позиции.Мы считаем, что страны БРИКС, Латинская Америка, африканские страны, Турция, Иран, южноазиатские страны, дальневосточные страны — у нас тоже есть мнение. И у нас есть право сегодня обсудить это друг с другом.Здесь не только люди из Латинской Америки, Африки, стран БРИКС и глобального Юга. Сегодня присутствуют и американские СМИ. Участники форума приехали не только из Америки, но и из Евросоюза. Сегодня очень трудно высказывать свое мнение в Евросоюзе и США, поэтому они здесь.— Вы сказали, что вам важно заявить свое мнение. Какое оно?— Мы попробовали ответить на вопрос: когда начался многополярный мир? Многополярный мир начался тогда, когда демократический референдум был организован в Крыму. Десять лет назад, когда крымчане решили этот вопрос, и присоединились к Российской Федерации. Многополярный мир начинался в этот момент.— Насколько я знаю, Турция заинтересована еще и в строительстве большой мечети в Симферополе, которая скоро откроется. Как это повлияет на отношения России и Турции?— Я этнически — крымский татарин. Мои корни — там, мои родственники живут там. Мы с семьей много раз были в Крыму, не только после 2014 года, но и в украинский период.Мы видели, как происходило развитие Крыма, что Российская Федерация и местные власти там строили. Мы видели, что получило крымско-татарское население.Например, в Республике Крым крымско-татарский язык — это государственный язык (помимо русского и украинского. — Ред.). Это очень хорошо, потому что при Украине не было такого, а сейчас у нас это есть. Почему "у нас"? Потому что я тоже крымский татарин, и я говорю поэтому — "мы", "нас", "нам".К вопросу строительства крымской соборной мечети: в последний раз осенью мы были там, мы поговорили с людьми, которые её строили.— Крымские татары строят, кажется.— Да! Мы поговорили с застройщиком, и узнали, что помогла в этом деле одна турецкая компания . Это очень хорошо, потому что сейчас в Крыму не только славяне живут, там живут и мусульмане, и евреи, караимы, армяне, болгары, немцы и другие народы.Мы видим, что Крым многоконфессиональный и многонациональный полуостров, там живут люди очень стабильно, спокойно. Мы считаем, что Крым — это очень хороший пример, чтобы показать, что все люди в мире могут жить дружно.— Говорят, что Турция пытается усидеть на двух стульях. Поставляет Украине "байрактары", одобрила вступление Швеции в НАТО, но при этом Эрдоган дружит с Путиным. Как для вас эта история выглядит?— Я считаю, что у каждой страны есть свои идеи, свои национальные интересы. Турция тоже действует в своих национальных интересах.У каждой страны есть соседи, союзники и близкие партнеры. А иногда между ними возникают внутренние конфликты. И как мы их решаем? Дипломатическим сотрудничеством.Дипломатическое сотрудничество между Турцией и Россией есть, и с каждым годом оно развивается. Мы считаем, что Россия — не только наш сосед. Мы считаем, что Россия — наш стратегический партнер, потому что Россия строит свои атомные электростанции в Турции — например, "Аккую". Еще мы вместе построим газовый хаб в Турции.Не только Россия и Турция сотрудничают. В этом также заинтересован Китай. Значит, сейчас мы уже ближе к странам БРИКС.Турция — член НАТО, но она не член Евросоюза, не зависит от Великобритании. У Турции есть свои прагматические, реалистические, национальные и, по-моему, хорошие дипломатические взгляды.По этому поводу мы собрались. Я считаю, что наши отношения — это очень близкие отношения, и они будут улучшаться, развиваться. Что все будет хорошо для обеих стран. Я думаю, что сегодня мы воюем против западной идеи, и победа будет за нами.* Представители стран Евразии, Африки и Латинской Америки подписали меморандум о создании "Комиссии по ценностному гуманитарному сотрудничеству и межрелигиозному диалогу в странах BRICS+.
https://ukraina.ru/20240227/1053551718.html
https://ukraina.ru/20240227/1053560588.html
https://ukraina.ru/20240227/1053569166.html
турция
украина
россия
крым
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Алексей Туманов
Алексей Туманов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1b/1053560412_141:0:776:476_1920x0_80_0_0_68a20adee9c8a4a417d440a4df4c6410.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, турция, украина, россия, брикс, крым, крымские татары, запад, демократия
Интервью, Турция, Украина, Россия, БРИКС, Крым, крымские татары, Запад, демократия

Ильбер Васфи Сель: Пока "демократический" Запад молчит, Россия строит многополярный мир

15:49 28.02.2024
 
© Алексей ТумановИльбер Васфи Сель интервью
Ильбер Васфи Сель интервью
© Алексей Туманов
Читать в
Алексей
Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Экспертам на Западе и в Турции очень сложно говорить о многополярном мире. Такую возможность иностранцам предоставила Россия — на "Форуме многополярности", который прошел 26–27 февраля в научном кластере "Ломоносов" в Москве
Об этом в интервью журналистам издания Украина.ру рассказал обозреватель турецкой газеты dikGAZETE, глава турецкой делегации Международного движения русофилов Ильбер Васфи Сель.
— Ильбер, вы второй раз на форуме. Расскажите о ваших впечатлениях.
— Я был на первом форуме, там были представители 44 стран. Сегодня здесь присутствуют люди уже из 130 стран. Мы приехали из Турции в Москву, и увидели, что на форуме обсуждают более интересные и горячие темы, чем в прошлый раз.
Наш лидер Николай Семенович Малинов (руководитель Международного движения русофилов, МДР. — Ред.), построил прекрасную организацию. Мы благодарим также МИД России за хорошую организацию сегодняшнего мероприятия.
Я считаю, что мы развиваемся, наша организация улучшается, нам оказана большая честь.
— Есть ли какие-то результаты после первой встречи? Например, с африканской делегацией были подписаны соглашения*. А что у вас на практике?
— У нас был повод обсуждать многополярный мир, и это уже важно. На Западе и в Турции так свободно говорить о многополярности, о глобальном Юге — очень сложно.
Джефф Монсон интервью - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Вчера, 15:39
Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступникБывший боец смешанных единоборств ММА Джефф Монсон впервые посетил "Форум многополярности" под эгидой Международного движения русофилов, запущенного в прошлом году в Москве
Западные СМИ думают, что это очень острая тема для них, они считают, что правда — это их правда. Правды глобального Юга нет, по их мнению. Мы выступаем против такой позиции.
Мы считаем, что страны БРИКС, Латинская Америка, африканские страны, Турция, Иран, южноазиатские страны, дальневосточные страны — у нас тоже есть мнение. И у нас есть право сегодня обсудить это друг с другом.
Здесь не только люди из Латинской Америки, Африки, стран БРИКС и глобального Юга. Сегодня присутствуют и американские СМИ. Участники форума приехали не только из Америки, но и из Евросоюза. Сегодня очень трудно высказывать свое мнение в Евросоюзе и США, поэтому они здесь.
— Вы сказали, что вам важно заявить свое мнение. Какое оно?
— Мы попробовали ответить на вопрос: когда начался многополярный мир? Многополярный мир начался тогда, когда демократический референдум был организован в Крыму. Десять лет назад, когда крымчане решили этот вопрос, и присоединились к Российской Федерации. Многополярный мир начинался в этот момент.
— Насколько я знаю, Турция заинтересована еще и в строительстве большой мечети в Симферополе, которая скоро откроется. Как это повлияет на отношения России и Турции?
— Я этнически — крымский татарин. Мои корни — там, мои родственники живут там. Мы с семьей много раз были в Крыму, не только после 2014 года, но и в украинский период.
Мы видели, как происходило развитие Крыма, что Российская Федерация и местные власти там строили. Мы видели, что получило крымско-татарское население.
Эли Хатем интервью
Вчера, 17:38
Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкцийМировая общественность должна требовать расследования военных преступлений в Палестине в ответ на антироссийские санкции
Например, в Республике Крым крымско-татарский язык — это государственный язык (помимо русского и украинского. — Ред.). Это очень хорошо, потому что при Украине не было такого, а сейчас у нас это есть. Почему "у нас"? Потому что я тоже крымский татарин, и я говорю поэтому — "мы", "нас", "нам".
К вопросу строительства крымской соборной мечети: в последний раз осенью мы были там, мы поговорили с людьми, которые её строили.
— Крымские татары строят, кажется.
— Да! Мы поговорили с застройщиком, и узнали, что помогла в этом деле одна турецкая компания . Это очень хорошо, потому что сейчас в Крыму не только славяне живут, там живут и мусульмане, и евреи, караимы, армяне, болгары, немцы и другие народы.
Мы видим, что Крым многоконфессиональный и многонациональный полуостров, там живут люди очень стабильно, спокойно. Мы считаем, что Крым — это очень хороший пример, чтобы показать, что все люди в мире могут жить дружно.
— Говорят, что Турция пытается усидеть на двух стульях. Поставляет Украине "байрактары", одобрила вступление Швеции в НАТО, но при этом Эрдоган дружит с Путиным. Как для вас эта история выглядит?
— Я считаю, что у каждой страны есть свои идеи, свои национальные интересы. Турция тоже действует в своих национальных интересах.
У каждой страны есть соседи, союзники и близкие партнеры. А иногда между ними возникают внутренние конфликты. И как мы их решаем? Дипломатическим сотрудничеством.
Дипломатическое сотрудничество между Турцией и Россией есть, и с каждым годом оно развивается. Мы считаем, что Россия — не только наш сосед. Мы считаем, что Россия — наш стратегический партнер, потому что Россия строит свои атомные электростанции в Турции — например, "Аккую". Еще мы вместе построим газовый хаб в Турции.
Не только Россия и Турция сотрудничают. В этом также заинтересован Китай. Значит, сейчас мы уже ближе к странам БРИКС.
Кеми Себа интервью
Вчера, 18:47
Панафриканист Кеми Себа: Борьба России с украинским режимом укрепляет позиции остального мираПомощь России слаборазвитым странам знакома Африке не понаслышке. Представитель панафриканского движения, политик, писатель Кеми Себа в блиц-интервью изданию Украина.ру рассказал, что Африка думает по поводу гегемонии Запада
Турция — член НАТО, но она не член Евросоюза, не зависит от Великобритании. У Турции есть свои прагматические, реалистические, национальные и, по-моему, хорошие дипломатические взгляды.
По этому поводу мы собрались. Я считаю, что наши отношения — это очень близкие отношения, и они будут улучшаться, развиваться. Что все будет хорошо для обеих стран. Я думаю, что сегодня мы воюем против западной идеи, и победа будет за нами.
* Представители стран Евразии, Африки и Латинской Америки подписали меморандум о создании "Комиссии по ценностному гуманитарному сотрудничеству и межрелигиозному диалогу в странах BRICS+.
 
ИнтервьюТурцияУкраинаРоссияБРИКСКрымкрымские татарыЗападдемократия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Суд над шпионом, военные НАТО на Украине, требование Шойгу. Итоги 28 февраля
17:55Лучшее, что можно было снять о войне: Радченко о кинофестивале "Время героев" в России
17:54Медведев призвал усилить ПВО большим количеством зенитных ракет на фоне поставок нового оружия Киеву
17:47Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива Макрона
17:45"Офицеры России" сделали 12 выводов по СВО и готовят обращение
17:42Болгария отправит новый пакет военной помощи Украине
17:30На Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры
17:05Зеленский предложил балканским странам открыть совместное производство боеприпасов
17:03Недолго музыка играла. Украинские ненавистники Чайковского дошли до Зеленского
17:03Варшава намерена полностью закрыть границу для украинских товаров на неопределённый срок
17:02“Черный Че Гевара” Джефферс Лакруа: Мои надежды на будущее Гаити связаны только с Россией
16:58Уходящая натура. Зеленский ищет основания для своей легитимности
16:57Москва отслеживает военные приготовления Берлина - Захарова
16:56"На похороны бабушки в Румынию". Украинские пограничники задержали уклонистов с венками
16:53Оружие в обмен на признание. Зачем Зеленский прибыл в Албанию
16:43В Латвии готовы отправить солдат на Украину – лишь бы НАТО дал отмашку
16:42Европа спорит о вводе войск на Украину, США признали заслуги России. О чём говорили эксперты 28 февраля
16:35Украина требует от поляков компенсацию за зерно: "козлом отпущения" Кулебе быть не хочется
16:21Приднестровье попросит помощи у РФ из-за экономической блокады
16:11Русофил Сулейман Анта Ндьяй о том, почему африканцы кричат "Да здравствует Путин!"
Лента новостейМолния