https://ukraina.ru/20240226/1053520229.html
Вероятно, меня достали мои же земляки: "Араб" о враге, ранении и идеологии
Вероятно, меня достали мои же земляки: "Араб" о враге, ранении и идеологии - 26.02.2024 Украина.ру
Вероятно, меня достали мои же земляки: "Араб" о враге, ранении и идеологии
Руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб") родился в Одессе. Боец воюет за Донбасс с 2014 года. За это время ему... Украина.ру, 26.02.2024
2024-02-26T12:44
2024-02-26T12:44
2024-02-26T12:44
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Руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб") родился в Одессе. Боец воюет за Донбасс с 2014 года. За это время ему пришлось многое пережить. Сейчас он проходит реабилитацию после ранения и хочет как можно скорее вернуться в строй. Как он принял решение воевать за Донбасс, за что сражался все эти годы, что думает о противнике, идеологическом противостоянии и не только - смотрите в нашем интервью:0:35 – Начало событий в Донбассе и решение об участии;2:50 – Сирия и Донбасс: война до СВО;4:40 – Разница в противниках и оснащении;7:19 – Как удалось навязать идеи национализма;10:37 – Почему держались за "Минские";11:47 – Наши главные идеи;16:20 – Как объяснить всем;17:52 – Ранение и реабилитация.
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