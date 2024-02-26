Вероятно, меня достали мои же земляки: "Араб" о враге, ранении и идеологии - 26.02.2024 Украина.ру
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Вероятно, меня достали мои же земляки: "Араб" о враге, ранении и идеологии
Вероятно, меня достали мои же земляки: "Араб" о враге, ранении и идеологии - 26.02.2024 Украина.ру
Вероятно, меня достали мои же земляки: "Араб" о враге, ранении и идеологии
Руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб") родился в Одессе. Боец воюет за Донбасс с 2014 года. За это время ему... Украина.ру, 26.02.2024
2024-02-26T12:44
2024-02-26T12:44
видео
сдд
доброволец
сирия
украина
донбасс
донецк
херсон
минск
минские соглашения
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Руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб") родился в Одессе. Боец воюет за Донбасс с 2014 года. За это время ему пришлось многое пережить. Сейчас он проходит реабилитацию после ранения и хочет как можно скорее вернуться в строй. Как он принял решение воевать за Донбасс, за что сражался все эти годы, что думает о противнике, идеологическом противостоянии и не только - смотрите в нашем интервью:0:35 – Начало событий в Донбассе и решение об участии;2:50 – Сирия и Донбасс: война до СВО;4:40 – Разница в противниках и оснащении;7:19 – Как удалось навязать идеи национализма;10:37 – Почему держались за "Минские";11:47 – Наши главные идеи;16:20 – Как объяснить всем;17:52 – Ранение и реабилитация.
сирия
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видео, сдд, доброволец, сирия, украина, донбасс, донецк, херсон, минск, минские соглашения, национализация, нацизм, украинский неонацизм, ато, сво, спецоперация, оос, россия, всу, владимир путин, владимир зеленский, видео
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Вероятно, меня достали мои же земляки: "Араб" о враге, ранении и идеологии

12:44 26.02.2024
 
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Руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб") родился в Одессе. Боец воюет за Донбасс с 2014 года. За это время ему пришлось многое пережить. Сейчас он проходит реабилитацию после ранения и хочет как можно скорее вернуться в строй. Как он принял решение воевать за Донбасс, за что сражался все эти годы, что думает о противнике, идеологическом противостоянии и не только - смотрите в нашем интервью:

0:35 – Начало событий в Донбассе и решение об участии;
2:50 – Сирия и Донбасс: война до СВО;
4:40 – Разница в противниках и оснащении;
7:19 – Как удалось навязать идеи национализма;
10:37 – Почему держались за "Минские";
11:47 – Наши главные идеи;
16:20 – Как объяснить всем;
17:52 – Ранение и реабилитация.
 
ВидеоСДДдоброволецСирияУкраинаДонбассДонецкХерсонМинскМинские соглашениянационализациянацизмукраинский неонацизмАТОСВОСпецоперацияООСРоссияВСУВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
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