Подоляк рассказал о "плане защиты" российского перебежчика Кузьминова - 26.02.2024 Украина.ру
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Подоляк рассказал о "плане защиты" российского перебежчика Кузьминова
Подоляк рассказал о "плане защиты" российского перебежчика Кузьминова - 26.02.2024 Украина.ру
Подоляк рассказал о "плане защиты" российского перебежчика Кузьминова
Российский перебежчик Максим Кузьминов, тело которого было найдено в одном из муниципалитетов Испании, пользовался "планом защиты". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью испанской газете El Mundo
2024-02-26T12:52
2024-02-26T13:15
максим кузьминов
убийство
михаил подоляк
офис президента
новости
украина
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Ему задали вопрос, как на Украине оценивают это убийство.Он подчеркнул, что Испания своим расследованием "должна показать, кто должен заплатить за это преступление".Советник главы ОП в очередной раз обвинил в убийстве Кузьминова Россию, но никаких доказательств не привел.В прошлом году украинские СМИ распространили новость о российском военном, который связался со спецслужбами Украины и на вертолете Ми-8 перелетел в эту страну. Чуть позже этот летчик объявился в Киеве и дал пресс-конференцию. Он рассказал, что совершил побег в рамках специально разработанной украинской военной разведкой операции. За это ему обещали заплатить 500 тысяч долларов, а также дать гражданство Украины.Вместе с летчиком в вертолете на момент побега находились бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они были не в курсе планов Кузьминова и переходить на сторону Украины отказались. Оба оказали сопротивление и были убиты.В начале прошлой недели в муниципалитете Вильяхойоса в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова.Кто убил летчика до сих пор неясно. Испанская пресса настаивает, что за убийством летчика стоят профессионалы, которые не оставили никаких следов. Такие формулировки, в частности, содержатся в комментариях местным журналистам от лиц, близких к следствию.Пишут, что это не первое убийство в данном районе за последнее время. Ранее там же не так давно был убит другой россиянин. Эту смерть списали на криминальные разборки.
https://ukraina.ru/20240226/1053517586.html
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максим кузьминов, убийство, михаил подоляк, офис президента, новости, украина
Максим Кузьминов, убийство, Михаил Подоляк, Офис президента, Новости, Украина

Подоляк рассказал о "плане защиты" российского перебежчика Кузьминова

12:52 26.02.2024 (обновлено: 13:15 26.02.2024)
 
© Ukrainska Pravda
© Ukrainska Pravda
Читать в
Российский перебежчик Максим Кузьминов, тело которого было найдено в одном из муниципалитетов Испании, пользовался "планом защиты". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью испанской газете El Mundo
Ему задали вопрос, как на Украине оценивают это убийство.
"Наша военная разведка должна была бы прокомментировать это лучше, но я могу сказать две вещи: если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и несмотря на это с ним происходит это (убийство - ред.), Испания должна провести расследование того, что случилось с ним", - ответил Подоляк.
Он подчеркнул, что Испания своим расследованием "должна показать, кто должен заплатить за это преступление".
Советник главы ОП в очередной раз обвинил в убийстве Кузьминова Россию, но никаких доказательств не привел.
В прошлом году украинские СМИ распространили новость о российском военном, который связался со спецслужбами Украины и на вертолете Ми-8 перелетел в эту страну. Чуть позже этот летчик объявился в Киеве и дал пресс-конференцию. Он рассказал, что совершил побег в рамках специально разработанной украинской военной разведкой операции. За это ему обещали заплатить 500 тысяч долларов, а также дать гражданство Украины.
Вместе с летчиком в вертолете на момент побега находились бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они были не в курсе планов Кузьминова и переходить на сторону Украины отказались. Оба оказали сопротивление и были убиты.
В начале прошлой недели в муниципалитете Вильяхойоса в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова.
Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова.
Кто убил летчика до сих пор неясно. Испанская пресса настаивает, что за убийством летчика стоят профессионалы, которые не оставили никаких следов. Такие формулировки, в частности, содержатся в комментариях местным журналистам от лиц, близких к следствию.
Пишут, что это не первое убийство в данном районе за последнее время. Ранее там же не так давно был убит другой россиянин. Эту смерть списали на криминальные разборки.
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Вчера, 11:34
Два стрелка и еще одно убийство: ликвидация предателя Кузьминова обрастает подробностями Спустя неделю после известия об убийстве в Испании перешедшего на сторону Украины российского летчика Максима Кузьминова в СМИ продолжают всплывать новые факты о произошедшем
 
Максим КузьминовубийствоМихаил ПодолякОфис президентаНовостиУкраина
 
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