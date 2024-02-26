"Армия номер один": Герасимов наградил отличившихся военных в зоне спецоперации
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил орденами и медалями наиболее отличившихся военнослужащих, сообщили 26 февраля в Минобороны РФ
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения спецоперации.
"Генерал армии Валерий Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.
Во время награждения начальник Генштаба подчеркнул, что 58-я армия "никогда не подводила", ни в боях на Северном Кавказе, ни в ходе спецоперации, это "армия номер один".
Он также заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.
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