"Удастся ли спасти Украину? Выбор за Западом": в годовщину СВО Россия расставила все точки над i 24 февраля исполнилось 2 года с начала военной спецоперации РФ на Украине, и Киев вместе со своими западными союзниками не могли оставить эту годовщину без внимания и не использовать её как повод для выпадов в адрес России