"Армия номер один": Герасимов наградил отличившихся военных в зоне спецоперации - 26.02.2024 Украина.ру
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"Армия номер один": Герасимов наградил отличившихся военных в зоне спецоперации
"Армия номер один": Герасимов наградил отличившихся военных в зоне спецоперации - 26.02.2024 Украина.ру
"Армия номер один": Герасимов наградил отличившихся военных в зоне спецоперации
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил орденами и медалями наиболее отличившихся военнослужащих, сообщили 26 февраля в Минобороны РФ
2024-02-26T09:35
2024-02-26T09:35
новости
россия
вс рф
валерий герасимов
медаль
орден
награда
спецоперация
сво
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения спецоперации."Генерал армии Валерий Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.Во время награждения начальник Генштаба подчеркнул, что 58-я армия "никогда не подводила", ни в боях на Северном Кавказе, ни в ходе спецоперации, это "армия номер один".Он также заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.
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новости, россия, вс рф, валерий герасимов, медаль, орден, награда, спецоперация, сво
Новости, Россия, ВС РФ, Валерий Герасимов, медаль, орден, награда, Спецоперация, СВО

"Армия номер один": Герасимов наградил отличившихся военных в зоне спецоперации

09:35 26.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил орденами и медалями наиболее отличившихся военнослужащих, сообщили 26 февраля в Минобороны РФ
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения спецоперации.
"Генерал армии Валерий Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.
Во время награждения начальник Генштаба подчеркнул, что 58-я армия "никогда не подводила", ни в боях на Северном Кавказе, ни в ходе спецоперации, это "армия номер один".
Он также заслушал доклад командующего 58-й общевойсковой армии об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
25 февраля, 08:40
"Удастся ли спасти Украину? Выбор за Западом": в годовщину СВО Россия расставила все точки над i24 февраля исполнилось 2 года с начала военной спецоперации РФ на Украине, и Киев вместе со своими западными союзниками не могли оставить эту годовщину без внимания и не использовать её как повод для выпадов в адрес России
 
НовостиРоссияВС РФВалерий ГерасимовмедальорденнаградаСпецоперацияСВО
 
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