Эксперт объяснил, как армия РФ будет отрезать ВСУ на Левобережье, прорываясь с Харькова и Сум до Днепра - 26.02.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как армия РФ будет отрезать ВСУ на Левобережье, прорываясь с Харькова и Сум до Днепра
Эксперт объяснил, как армия РФ будет отрезать ВСУ на Левобережье, прорываясь с Харькова и Сум до Днепра - 26.02.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как армия РФ будет отрезать ВСУ на Левобережье, прорываясь с Харькова и Сум до Днепра
Если проводить крупные наступательные операции, то они должны ставить своей целью отрезание всей группировки ВСУ, находящейся на Левобережье. Для этого ВС РФ надо взрывать мосты и наступать западнее Харькова или в районе Сум до Днепра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-26T03:30
2024-02-26T03:30
новости
запорожье
всу
харьков
сумы
наступление
днепр (река)
авиация
окружение
вс рф
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Позиции ВСУ в городах-миллионниках нужно брать измором под угрозой полного окружения. Точно так же Советская Армия отсекала Сталинградскую группировку вермахта и Фридриха Паулюса. Когда после глубокого охвата в ходе операции "Уран" сотни тысяч немцев оказались в котле, рассказал обозреватель.Если проводить крупные наступательные операции, то они должны ставить своей целью отрезание всей группировки ВСУ, находящейся на Левобережье. Для этого ВС РФ надо взрывать мосты и наступать западнее Харькова или в районе Сум до Днепра, добавил он.Чтобы встретить российские войска в районе Ахтырки, украинским военным придется проделать с Правобережья сотни километров марша, перебрасывая десятки тысяч людей и сотни единиц бронетехники. Это обернется серьезной проблемой, учитывая господство в воздухе российской авиации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240223/1053490202.html
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харьков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожье, всу, харьков, сумы, наступление, днепр (река), авиация, окружение, вс рф, сво, россия
Новости, Запорожье, ВСУ, Харьков, Сумы, наступление, Днепр (река), авиация, окружение, ВС РФ, СВО, Россия

Эксперт объяснил, как армия РФ будет отрезать ВСУ на Левобережье, прорываясь с Харькова и Сум до Днепра

03:30 26.02.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Если проводить крупные наступательные операции, то они должны ставить своей целью отрезание всей группировки ВСУ, находящейся на Левобережье. Для этого ВС РФ надо взрывать мосты и наступать западнее Харькова или в районе Сум до Днепра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Позиции ВСУ в городах-миллионниках нужно брать измором под угрозой полного окружения. Точно так же Советская Армия отсекала Сталинградскую группировку вермахта и Фридриха Паулюса. Когда после глубокого охвата в ходе операции "Уран" сотни тысяч немцев оказались в котле, рассказал обозреватель.
Если проводить крупные наступательные операции, то они должны ставить своей целью отрезание всей группировки ВСУ, находящейся на Левобережье. Для этого ВС РФ надо взрывать мосты и наступать западнее Харькова или в районе Сум до Днепра, добавил он.
"В этом случае нам предстоит пройти минимум 300 километров. Но мы сможем использовать водные преграды для создания оборонительных рубежей, не опасаясь ударов с двух сторон. Потому что попытки ВСУ снять любую крупную группировку с нынешних участков фронта приведут к нашему прорыву в другом месте", - подчеркнул Онуфриенко.
Чтобы встретить российские войска в районе Ахтырки, украинским военным придется проделать с Правобережья сотни километров марша, перебрасывая десятки тысяч людей и сотни единиц бронетехники. Это обернется серьезной проблемой, учитывая господство в воздухе российской авиации, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
23 февраля, 16:46
Ростислав Ищенко: Ждуны, которые остались, будут скрипеть зубами на Россию, пусть, быстрее зубы сточатЕсть ли ждуны в новых российских регионах и как они воздействуют на остальное население изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель "России сегодня" Ростислав Ищенко .
 
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