https://ukraina.ru/20240226/1053508926.html

Эксперт объяснил, как армия РФ будет отрезать ВСУ на Левобережье, прорываясь с Харькова и Сум до Днепра

Эксперт объяснил, как армия РФ будет отрезать ВСУ на Левобережье, прорываясь с Харькова и Сум до Днепра - 26.02.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, как армия РФ будет отрезать ВСУ на Левобережье, прорываясь с Харькова и Сум до Днепра

Если проводить крупные наступательные операции, то они должны ставить своей целью отрезание всей группировки ВСУ, находящейся на Левобережье. Для этого ВС РФ надо взрывать мосты и наступать западнее Харькова или в районе Сум до Днепра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-26T03:30

2024-02-26T03:30

2024-02-26T03:30

новости

запорожье

всу

харьков

сумы

наступление

днепр (река)

авиация

окружение

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047515903_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_4e9f87628d56f1720969eabf949f06fa.jpg

Позиции ВСУ в городах-миллионниках нужно брать измором под угрозой полного окружения. Точно так же Советская Армия отсекала Сталинградскую группировку вермахта и Фридриха Паулюса. Когда после глубокого охвата в ходе операции "Уран" сотни тысяч немцев оказались в котле, рассказал обозреватель.Если проводить крупные наступательные операции, то они должны ставить своей целью отрезание всей группировки ВСУ, находящейся на Левобережье. Для этого ВС РФ надо взрывать мосты и наступать западнее Харькова или в районе Сум до Днепра, добавил он.Чтобы встретить российские войска в районе Ахтырки, украинским военным придется проделать с Правобережья сотни километров марша, перебрасывая десятки тысяч людей и сотни единиц бронетехники. Это обернется серьезной проблемой, учитывая господство в воздухе российской авиации, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240223/1053490202.html

запорожье

харьков

сумы

днепр (река)

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожье, всу, харьков, сумы, наступление, днепр (река), авиация, окружение, вс рф, сво, россия