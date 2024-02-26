Эксперт объяснил, как армия РФ будет отрезать ВСУ на Левобережье, прорываясь с Харькова и Сум до Днепра
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Если проводить крупные наступательные операции, то они должны ставить своей целью отрезание всей группировки ВСУ, находящейся на Левобережье. Для этого ВС РФ надо взрывать мосты и наступать западнее Харькова или в районе Сум до Днепра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Позиции ВСУ в городах-миллионниках нужно брать измором под угрозой полного окружения. Точно так же Советская Армия отсекала Сталинградскую группировку вермахта и Фридриха Паулюса. Когда после глубокого охвата в ходе операции "Уран" сотни тысяч немцев оказались в котле, рассказал обозреватель.
Если проводить крупные наступательные операции, то они должны ставить своей целью отрезание всей группировки ВСУ, находящейся на Левобережье. Для этого ВС РФ надо взрывать мосты и наступать западнее Харькова или в районе Сум до Днепра, добавил он.
"В этом случае нам предстоит пройти минимум 300 километров. Но мы сможем использовать водные преграды для создания оборонительных рубежей, не опасаясь ударов с двух сторон. Потому что попытки ВСУ снять любую крупную группировку с нынешних участков фронта приведут к нашему прорыву в другом месте", - подчеркнул Онуфриенко.
Чтобы встретить российские войска в районе Ахтырки, украинским военным придется проделать с Правобережья сотни километров марша, перебрасывая десятки тысяч людей и сотни единиц бронетехники. Это обернется серьезной проблемой, учитывая господство в воздухе российской авиации, заключил собеседник издания.
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