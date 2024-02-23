Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар - 23.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240223/1053451834.html
Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар
Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар - 23.02.2024 Украина.ру
Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар
В 2017 году на киевских столбах появились плакаты с фотографиями и краткими жизнеописаниями лидеров украинской национальной революции. В их числе был "украинец Номан Челебиджихан". Ничего удивительного в этом нет, ведь "Крым – это Украина", а крымские татары – коренной народ. Что думали по этому поводу лидеры Меджлиса* осталось неизвестным
2024-02-23T16:00
2024-02-23T16:00
история
история
октябрьская революция (1917)
1917 г
1918 г
крым
крымские татары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053451680_0:58:274:212_1920x0_80_0_0_1832008fd78723bd3f98d5e90cdbb3e2.jpg
23 февраля 1918 года уже бывший глава Директории Крымской народной республики и действующий муфтий мусульман Крыма Номан Челебиджихан был убит в Севастополе революционными матросами. Труп они выбросили в море.Будущий политический деятель (по паспорту – Челеби Челебиев) родился в 1885 году в семье Ибраима Челеби, богатого землевладельца и имама мечети ныне не существующего села Биюк-Сунак (с 1948 года – Чирки) под Джанкоем.Начальное образование получил в сельской школе, продолжив обучение в медресе Акчора (сейчас с. Гвардейское Первомайского района), а затем в Зынджырлы-медресе в Бахчисарае.В 1908 году поехал в Турцию, где сначала учился в школах Мерджан и Вефа-Лисеси, а потом поступил в Стамбульский университет, где получил юридическое и богословское образование.Проживая в Стамбуле он занимался общественной деятельностью, в частности – создал "Общество молодых татарских писателей", "Общество крымскотатарской учащейся молодежи" и подпольную организацию "Vatan" ("Родина"; возникла под влиянием младотурецкого движения). Как представитель этих организаций неоднократно встречался с Исмаилом Гаспринским.Он имел прямое отношение к писательству и поэзии, стал автором стихотворения "Ant etkenmen" ("Я дал клятву"), которое, за неимением лучшего, считается национальным гимном:"Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.Что мне жизнь... ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,День придёт и пред могилой всё равно держать ответ".В 1912 году он вернулся в Крым, где продолжал мечтать о возрождении Крымского ханства (естественно – в форме республики, что соответствовало духу времени). Жил он в гостеприимном доме Гаспринского, играл в спектаклях местного театра и участвовал в работе Общества милосердия.Потом учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского Психоневрологического института.Ничего не зарабатывал, и чтобы поправить своё материальное положение женился не по любви на дочери евпаторийского богача Сеита Абди Аджи (от чего очень страдал, как и полагается честному человеку).В начале 1917 году успел поучаствовать в I Мировой войне в качестве вольноопределяющегося на Румынском фронте, но уже в начале апреля вернулся домой в Крым (раньше, чем Ленин в Россию).В марте 1917 года, на I Всекрымском мусульманском съезде был избран председателем Временного Крымско-Мусульманского исполнительного комитета (Мусисполком). Одновременно он был избран муфтием, что было прецедентом – до этого муфтии назначались министром внутренних дел.Под руководством Челебиджихана были созданы духовное и земельное управления, открыты татарские газеты "Millet" и "Голос татар", создана партия Milliy Fırqa ("Национальная партия"; сейчас под названием "Милли фирка" функционирует крымская общественная организация), были созданы женская гимназия и техникум (заодно было отменено ношение чадры), а также Педагогический институт. С согласия Временного правительства Мусисполком так же занимался подготовкой выборов в Учредительное собрание.Челебиджихан выступил так же с инициативой создания крымско-татарских воинских частей, за что даже подвергнут аресту, но его скоро пришлось выпустить.В сентябре 1917 года, вместе с крымско-татарской делегацией был в Киеве на Съезде народов. Там было принято решение предоставить крымским татарам широчайшую автономию (по словам Челебиджихана: "можете управлять Крымом так, как вам заблагорассудится"), оставив за Киевом только вопросы внешней политики и оборонный. То, что Мусисполком – внутренний орган крымско-татарской общины, а не Крыма как территории, в Киеве никого не насторожило – Центральная Рада тоже ведь изначально имела такой статус.Челебиджихан стал одним из инициаторов проведения в декабре 1917 года I Курултая крымскотатарского народа и входил в состав комиссии по выработке проекта Конституции Крымской Народной Республики. После принятия Конституции и провозглашения КрНР 26 декабря был избран председателем правительства — Совета директоров (Директории) и одновременно начальником его управления юстиции (такой себе Симон Петлюра на минималках). В прессе его даже называли "президентом Крыма", хотя никаким президентом он конечно не был, да и КрНР имела мало отношения к реальному Крыму. Даже несмотря на то, что, по словам Челебиджихана, "татарский Курултай подразумевает не одних только татар, его взгляды обращены и к другим народностям, что на протяжении веков живут с татарами дружественной братской жизнью", это был орган управления общиной, а не территорией.Крымские власти существования "республики" не признали. Челебиджихан со сторонниками попытался захватить бывший дом губернатора, но этот акт не встретил поддержки уже среди самих татар – дом пришлось вернуть, а сам "директор" подал в отставку 17 января, сохранив за собой титул муфтия. Главной Директории стал Джафер Сейдамет – друг Челебиджихана ещё со Стамбула.Тем более не считались с виртуальной КрНР и большевики. 26 января 1918 года Челебиджихан был арестован в Севастополе, а потом и убит.Номан Челебиджихан – довольно типичный для революционных лет борец за всё хорошее против всех плохого. Человек, безусловно хотевший добра крымским татарам, но не очень хорошо себе представляющий, как и что надо делать. Современники описывали его как отличного оратора и большого модника. Видимо были у него и определённые организаторские способности. Главной проблемой было то, что в условиях уже начавшейся Гражданской войны он предпочитал действовать политико-дипломатическими методами. С другой стороны, армии у него не было. В этом смысле руководство КрНР очень напоминало Центральную Раду.Считается одним из предшественников нынешнего Меджлиса*, его именем названо созданное во время блокады Крыма бандфорирование. Интересно, что в 2019 году, т.е. – уже в российском Крыму, в селе Завет-Ленинский, на прилегающих к которому землях находилось село Биюк-Сунак, был установлен памятник Челебиджихану.* Экстремистская организация, запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20231209/1051842077.html
https://ukraina.ru/20231115/1050929367.html
https://ukraina.ru/20231209/1051839697.html
https://ukraina.ru/20230506/1045819146.html
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053451680_0:49:274:255_1920x0_80_0_0_0115b360c83a51638d7c9d068a18ee7b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, октябрьская революция (1917), 1917 г, 1918 г, крым, крымские татары
История, История, Октябрьская революция (1917), 1917 г, 1918 г, Крым, крымские татары

Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар

16:00 23.02.2024
 
© commons.wikimedia.orgНоман Челебиджихан
Номан Челебиджихан - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© commons.wikimedia.org
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В 2017 году на киевских столбах появились плакаты с фотографиями и краткими жизнеописаниями лидеров украинской национальной революции. В их числе был "украинец Номан Челебиджихан". Ничего удивительного в этом нет, ведь "Крым – это Украина", а крымские татары – коренной народ. Что думали по этому поводу лидеры Меджлиса* осталось неизвестным
23 февраля 1918 года уже бывший глава Директории Крымской народной республики и действующий муфтий мусульман Крыма Номан Челебиджихан был убит в Севастополе революционными матросами. Труп они выбросили в море.
Будущий политический деятель (по паспорту – Челеби Челебиев) родился в 1885 году в семье Ибраима Челеби, богатого землевладельца и имама мечети ныне не существующего села Биюк-Сунак (с 1948 года – Чирки) под Джанкоем.
Начальное образование получил в сельской школе, продолжив обучение в медресе Акчора (сейчас с. Гвардейское Первомайского района), а затем в Зынджырлы-медресе в Бахчисарае.
В 1908 году поехал в Турцию, где сначала учился в школах Мерджан и Вефа-Лисеси, а потом поступил в Стамбульский университет, где получил юридическое и богословское образование.
Проживая в Стамбуле он занимался общественной деятельностью, в частности – создал "Общество молодых татарских писателей", "Общество крымскотатарской учащейся молодежи" и подпольную организацию "Vatan" ("Родина"; возникла под влиянием младотурецкого движения). Как представитель этих организаций неоднократно встречался с Исмаилом Гаспринским.
Он имел прямое отношение к писательству и поэзии, стал автором стихотворения "Ant etkenmen" ("Я дал клятву"), которое, за неимением лучшего, считается национальным гимном:
Бахчисарай сегодня - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
9 декабря 2023, 09:19История
Крымские татары - рождение нацииКрымские татары, называющие себя крымылами (крымцами) – тюркоязычный народ, живущий, преимущественно в Крыму, а также в Турции и Средней Азии. Происходят от кочевого, населения Восточной Европы, например – куманов (половцев). В XIX веке "весна народов" затронула этот этнос, а в 1917 года была предпринята попытка воссоздать государственность
"Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!
Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.
Что мне жизнь... ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,
День придёт и пред могилой всё равно держать ответ".
В 1912 году он вернулся в Крым, где продолжал мечтать о возрождении Крымского ханства (естественно – в форме республики, что соответствовало духу времени). Жил он в гостеприимном доме Гаспринского, играл в спектаклях местного театра и участвовал в работе Общества милосердия.
Потом учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского Психоневрологического института.
Ничего не зарабатывал, и чтобы поправить своё материальное положение женился не по любви на дочери евпаторийского богача Сеита Абди Аджи (от чего очень страдал, как и полагается честному человеку).
В начале 1917 году успел поучаствовать в I Мировой войне в качестве вольноопределяющегося на Румынском фронте, но уже в начале апреля вернулся домой в Крым (раньше, чем Ленин в Россию).
Соломон Крым - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
15 ноября 2023, 08:00История
Крым Крымский во главе КрымаСудьба Крыма в постреволюционный период трагична и удивительна. Крым, например, был и.о. "России, которую мы потеряли" при Врангеле, крымское правительство возглавляли литовский татарин (были и такие), брат В.И. Ленина (и в этот период в России было два брата – премьера) и… Крым. Последний встал во главе краевого правительства 15 ноября 1919 года
В марте 1917 года, на I Всекрымском мусульманском съезде был избран председателем Временного Крымско-Мусульманского исполнительного комитета (Мусисполком). Одновременно он был избран муфтием, что было прецедентом – до этого муфтии назначались министром внутренних дел.
Под руководством Челебиджихана были созданы духовное и земельное управления, открыты татарские газеты "Millet" и "Голос татар", создана партия Milliy Fırqa ("Национальная партия"; сейчас под названием "Милли фирка" функционирует крымская общественная организация), были созданы женская гимназия и техникум (заодно было отменено ношение чадры), а также Педагогический институт. С согласия Временного правительства Мусисполком так же занимался подготовкой выборов в Учредительное собрание.
Челебиджихан выступил так же с инициативой создания крымско-татарских воинских частей, за что даже подвергнут аресту, но его скоро пришлось выпустить.
В сентябре 1917 года, вместе с крымско-татарской делегацией был в Киеве на Съезде народов. Там было принято решение предоставить крымским татарам широчайшую автономию (по словам Челебиджихана: "можете управлять Крымом так, как вам заблагорассудится"), оставив за Киевом только вопросы внешней политики и оборонный. То, что Мусисполком – внутренний орган крымско-татарской общины, а не Крыма как территории, в Киеве никого не насторожило – Центральная Рада тоже ведь изначально имела такой статус.
День памяти жертв депортации в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
9 декабря 2023, 18:00История
Как Крым от России отделяли: Курултай против Советов, татарская конница – против революционных матросовКурултай – представительское собрание в тюркских странах. В случае с Крымскими татарами (крымылами) – орган национального самоуправления, съезд представителей крымско-татарского народа. Первый Курултай состоялся в Бахчисарае 9 декабря 1917 года, а вот второй – аж в 1991 году. Но после первого была попытка создать в Крыму национальное государство...
Челебиджихан стал одним из инициаторов проведения в декабре 1917 года I Курултая крымскотатарского народа и входил в состав комиссии по выработке проекта Конституции Крымской Народной Республики. После принятия Конституции и провозглашения КрНР 26 декабря был избран председателем правительства — Совета директоров (Директории) и одновременно начальником его управления юстиции (такой себе Симон Петлюра на минималках). В прессе его даже называли "президентом Крыма", хотя никаким президентом он конечно не был, да и КрНР имела мало отношения к реальному Крыму. Даже несмотря на то, что, по словам Челебиджихана, "татарский Курултай подразумевает не одних только татар, его взгляды обращены и к другим народностям, что на протяжении веков живут с татарами дружественной братской жизнью", это был орган управления общиной, а не территорией.
Крымские власти существования "республики" не признали. Челебиджихан со сторонниками попытался захватить бывший дом губернатора, но этот акт не встретил поддержки уже среди самих татар – дом пришлось вернуть, а сам "директор" подал в отставку 17 января, сохранив за собой титул муфтия. Главной Директории стал Джафер Сейдамет – друг Челебиджихана ещё со Стамбула.
Тем более не считались с виртуальной КрНР и большевики. 26 января 1918 года Челебиджихан был арестован в Севастополе, а потом и убит.
Евпаторийские большевики в январе 1918 года. Крым. РИА Новости
6 мая 2023, 08:00История
Крымская весна 1919 года: когда двое Ульяновых были премьерами
Номан Челебиджихан – довольно типичный для революционных лет борец за всё хорошее против всех плохого. Человек, безусловно хотевший добра крымским татарам, но не очень хорошо себе представляющий, как и что надо делать. Современники описывали его как отличного оратора и большого модника. Видимо были у него и определённые организаторские способности. Главной проблемой было то, что в условиях уже начавшейся Гражданской войны он предпочитал действовать политико-дипломатическими методами. С другой стороны, армии у него не было. В этом смысле руководство КрНР очень напоминало Центральную Раду.
Считается одним из предшественников нынешнего Меджлиса*, его именем названо созданное во время блокады Крыма бандфорирование. Интересно, что в 2019 году, т.е. – уже в российском Крыму, в селе Завет-Ленинский, на прилегающих к которому землях находилось село Биюк-Сунак, был установлен памятник Челебиджихану.
* Экстремистская организация, запрещённая в России.
 
ИсторияИсторияОктябрьская революция (1917)1917 г1918 гКрымкрымские татары
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:51Несколько шагов до развала: Ищенко о сходстве и различиях между США сейчас и СССР перед его распадом
16:46Ростислав Ищенко: Ждуны, которые остались, будут скрипеть зубами на Россию, пусть, быстрее зубы сточат
16:22"Неонацистская инициатива": в Молдавии планируют переименовать улицу Маршала Конева
16:00Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар
15:47Жалостливое шоу для западных кредиторов. Как на Украине отметят двухлетие СВО
15:35Число может возрасти. Власти Великобритании подсчитали, сколько украинцев стали бездомными
15:34Военкор Александр Яремчук: Я не могу работать в Африке, пока моя страна воюет здесь
14:55На Украине оценили восстановление страны в €500 миллиардов
14:45Мушки в янтаре. Как живут "спящие" и "молчаливые", бывшие народные, а ныне обычные эмигранты - без России
13:41В ЕС рассказали, кого коснётся 13-й пакет санкций
13:02Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Курском - губернатор
13:00"Вернёмся и всё отстроим": эвакуированные из Авдеевки строят планы на будущее
12:45"Выстоят ли ВСУ два месяца?". Риски для Киева очень высоки, считают украинские эксперты
12:33Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
12:24"Мы гордимся": Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества
11:54Финский наёмник ликвидирован в зоне СВО
11:25Армения не уведомляла ОДКБ о приостановке членства
11:06"Эмоциональное представление": польский политик возмутился действиями украинцев на границе
10:20ВСУ выпустили 10 ракет по Горловке, ранены мирные жители
09:56Западный лагерь готовит в ООН "проукраинский шабаш" - Полянский
Лента новостейМолния