https://ukraina.ru/20240223/1053451834.html

Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар

Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар - 23.02.2024 Украина.ру

Номан Челебиджихан: "президент" крымских татар

В 2017 году на киевских столбах появились плакаты с фотографиями и краткими жизнеописаниями лидеров украинской национальной революции. В их числе был "украинец Номан Челебиджихан". Ничего удивительного в этом нет, ведь "Крым – это Украина", а крымские татары – коренной народ. Что думали по этому поводу лидеры Меджлиса* осталось неизвестным

2024-02-23T16:00

2024-02-23T16:00

2024-02-23T16:00

история

история

октябрьская революция (1917)

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крымские татары

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23 февраля 1918 года уже бывший глава Директории Крымской народной республики и действующий муфтий мусульман Крыма Номан Челебиджихан был убит в Севастополе революционными матросами. Труп они выбросили в море.Будущий политический деятель (по паспорту – Челеби Челебиев) родился в 1885 году в семье Ибраима Челеби, богатого землевладельца и имама мечети ныне не существующего села Биюк-Сунак (с 1948 года – Чирки) под Джанкоем.Начальное образование получил в сельской школе, продолжив обучение в медресе Акчора (сейчас с. Гвардейское Первомайского района), а затем в Зынджырлы-медресе в Бахчисарае.В 1908 году поехал в Турцию, где сначала учился в школах Мерджан и Вефа-Лисеси, а потом поступил в Стамбульский университет, где получил юридическое и богословское образование.Проживая в Стамбуле он занимался общественной деятельностью, в частности – создал "Общество молодых татарских писателей", "Общество крымскотатарской учащейся молодежи" и подпольную организацию "Vatan" ("Родина"; возникла под влиянием младотурецкого движения). Как представитель этих организаций неоднократно встречался с Исмаилом Гаспринским.Он имел прямое отношение к писательству и поэзии, стал автором стихотворения "Ant etkenmen" ("Я дал клятву"), которое, за неимением лучшего, считается национальным гимном:"Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.Что мне жизнь... ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,День придёт и пред могилой всё равно держать ответ".В 1912 году он вернулся в Крым, где продолжал мечтать о возрождении Крымского ханства (естественно – в форме республики, что соответствовало духу времени). Жил он в гостеприимном доме Гаспринского, играл в спектаклях местного театра и участвовал в работе Общества милосердия.Потом учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского Психоневрологического института.Ничего не зарабатывал, и чтобы поправить своё материальное положение женился не по любви на дочери евпаторийского богача Сеита Абди Аджи (от чего очень страдал, как и полагается честному человеку).В начале 1917 году успел поучаствовать в I Мировой войне в качестве вольноопределяющегося на Румынском фронте, но уже в начале апреля вернулся домой в Крым (раньше, чем Ленин в Россию).В марте 1917 года, на I Всекрымском мусульманском съезде был избран председателем Временного Крымско-Мусульманского исполнительного комитета (Мусисполком). Одновременно он был избран муфтием, что было прецедентом – до этого муфтии назначались министром внутренних дел.Под руководством Челебиджихана были созданы духовное и земельное управления, открыты татарские газеты "Millet" и "Голос татар", создана партия Milliy Fırqa ("Национальная партия"; сейчас под названием "Милли фирка" функционирует крымская общественная организация), были созданы женская гимназия и техникум (заодно было отменено ношение чадры), а также Педагогический институт. С согласия Временного правительства Мусисполком так же занимался подготовкой выборов в Учредительное собрание.Челебиджихан выступил так же с инициативой создания крымско-татарских воинских частей, за что даже подвергнут аресту, но его скоро пришлось выпустить.В сентябре 1917 года, вместе с крымско-татарской делегацией был в Киеве на Съезде народов. Там было принято решение предоставить крымским татарам широчайшую автономию (по словам Челебиджихана: "можете управлять Крымом так, как вам заблагорассудится"), оставив за Киевом только вопросы внешней политики и оборонный. То, что Мусисполком – внутренний орган крымско-татарской общины, а не Крыма как территории, в Киеве никого не насторожило – Центральная Рада тоже ведь изначально имела такой статус.Челебиджихан стал одним из инициаторов проведения в декабре 1917 года I Курултая крымскотатарского народа и входил в состав комиссии по выработке проекта Конституции Крымской Народной Республики. После принятия Конституции и провозглашения КрНР 26 декабря был избран председателем правительства — Совета директоров (Директории) и одновременно начальником его управления юстиции (такой себе Симон Петлюра на минималках). В прессе его даже называли "президентом Крыма", хотя никаким президентом он конечно не был, да и КрНР имела мало отношения к реальному Крыму. Даже несмотря на то, что, по словам Челебиджихана, "татарский Курултай подразумевает не одних только татар, его взгляды обращены и к другим народностям, что на протяжении веков живут с татарами дружественной братской жизнью", это был орган управления общиной, а не территорией.Крымские власти существования "республики" не признали. Челебиджихан со сторонниками попытался захватить бывший дом губернатора, но этот акт не встретил поддержки уже среди самих татар – дом пришлось вернуть, а сам "директор" подал в отставку 17 января, сохранив за собой титул муфтия. Главной Директории стал Джафер Сейдамет – друг Челебиджихана ещё со Стамбула.Тем более не считались с виртуальной КрНР и большевики. 26 января 1918 года Челебиджихан был арестован в Севастополе, а потом и убит.Номан Челебиджихан – довольно типичный для революционных лет борец за всё хорошее против всех плохого. Человек, безусловно хотевший добра крымским татарам, но не очень хорошо себе представляющий, как и что надо делать. Современники описывали его как отличного оратора и большого модника. Видимо были у него и определённые организаторские способности. Главной проблемой было то, что в условиях уже начавшейся Гражданской войны он предпочитал действовать политико-дипломатическими методами. С другой стороны, армии у него не было. В этом смысле руководство КрНР очень напоминало Центральную Раду.Считается одним из предшественников нынешнего Меджлиса*, его именем названо созданное во время блокады Крыма бандфорирование. Интересно, что в 2019 году, т.е. – уже в российском Крыму, в селе Завет-Ленинский, на прилегающих к которому землях находилось село Биюк-Сунак, был установлен памятник Челебиджихану.* Экстремистская организация, запрещённая в России.

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https://ukraina.ru/20231209/1051839697.html

https://ukraina.ru/20230506/1045819146.html

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история, октябрьская революция (1917), 1917 г, 1918 г, крым, крымские татары