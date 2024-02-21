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Запад, а не Россия находится в изоляции — Полянский

Запад, а не Россия находится в изоляции — Полянский - 21.02.2024 Украина.ру

Запад, а не Россия находится в изоляции — Полянский

Западу сперва удалось дезориентировать страны глобального Юга, но теперь их отношение к конфликту на Украине изменилось, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RTVI

2024-02-21T14:45

2024-02-21T14:45

2024-02-21T14:45

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Говоря об изоляции, дипломат напомнил о голосовании по резолюциям в связи с действиями Израиля в Газе — по ним голосовали 153 страны, а против "осмелилась высказаться малая горстка государств". По его словам, эти цифры относительные и их нельзя воспринимать как однозначную поддержку или однозначное суждение — "всё гораздо сложнее в Генеральной Ассамблее".Зампостпреда России при ООН отметил, что, несмотря на значительную поддержку резолюций Запада по украинскому кризису, страны Глобального Юга изменили своё отношение. Полянский рассказал, что Россия работает со своими партнёрами и пытается донести свою позицию."Мы убеждаем, стараемся рассказывать о причинах украинского кризиса, проводим заседания Совбеза. [...] Но мы никому не выкручиваем руки, мы никого не шантажируем — в этом большая разница между нашими подходами и подходами западных государств", - добавил дипломат.

https://ukraina.ru/20240221/1053445624.html

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