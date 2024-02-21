Запад, а не Россия находится в изоляции — Полянский - 21.02.2024 Украина.ру
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Запад, а не Россия находится в изоляции — Полянский
Запад, а не Россия находится в изоляции — Полянский - 21.02.2024 Украина.ру
Запад, а не Россия находится в изоляции — Полянский
Западу сперва удалось дезориентировать страны глобального Юга, но теперь их отношение к конфликту на Украине изменилось, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RTVI
2024-02-21T14:45
2024-02-21T14:45
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Говоря об изоляции, дипломат напомнил о голосовании по резолюциям в связи с действиями Израиля в Газе — по ним голосовали 153 страны, а против "осмелилась высказаться малая горстка государств". По его словам, эти цифры относительные и их нельзя воспринимать как однозначную поддержку или однозначное суждение — "всё гораздо сложнее в Генеральной Ассамблее".Зампостпреда России при ООН отметил, что, несмотря на значительную поддержку резолюций Запада по украинскому кризису, страны Глобального Юга изменили своё отношение. Полянский рассказал, что Россия работает со своими партнёрами и пытается донести свою позицию."Мы убеждаем, стараемся рассказывать о причинах украинского кризиса, проводим заседания Совбеза. [...] Но мы никому не выкручиваем руки, мы никого не шантажируем — в этом большая разница между нашими подходами и подходами западных государств", - добавил дипломат.
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новости, россия, украина, оон, генассамблея оон, изоляция
Новости, Россия, Украина, ООН, Генассамблея ООН, изоляция

Запад, а не Россия находится в изоляции — Полянский

14:45 21.02.2024
 
© AP / John Minchillo
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© AP / John Minchillo
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Западу сперва удалось дезориентировать страны глобального Юга, но теперь их отношение к конфликту на Украине изменилось, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RTVI
"Россия не чувствует себя в изоляции. Наоборот, мы чувствуем, что Запад находится сейчас в изоляции, потому что они своими зашоренными подходами и отсутствием какой-то гибкости отталкивают от себя государства глобального Юга", - заявил Полянский.
Говоря об изоляции, дипломат напомнил о голосовании по резолюциям в связи с действиями Израиля в Газе — по ним голосовали 153 страны, а против "осмелилась высказаться малая горстка государств".
По его словам, эти цифры относительные и их нельзя воспринимать как однозначную поддержку или однозначное суждение — "всё гораздо сложнее в Генеральной Ассамблее".
Зампостпреда России при ООН отметил, что, несмотря на значительную поддержку резолюций Запада по украинскому кризису, страны Глобального Юга изменили своё отношение.
Полянский рассказал, что Россия работает со своими партнёрами и пытается донести свою позицию.
"Мы убеждаем, стараемся рассказывать о причинах украинского кризиса, проводим заседания Совбеза. [...] Но мы никому не выкручиваем руки, мы никого не шантажируем — в этом большая разница между нашими подходами и подходами западных государств", - добавил дипломат.
Дмитрий Полянский
14:25
Запад дезориентировал страны глобального Юга, но теперь поддержка снижается - ПолянскийЗападу сперва удалось дезориентировать страны глобального Юга, но теперь их отношение к конфликту на Украине изменилось, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RTVI
 
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