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Авдеевку освободили в короткие сроки - Герасимов
Авдеевку освободили в короткие сроки - Герасимов - 21.02.2024 Украина.ру
Авдеевку освободили в короткие сроки - Герасимов
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил медали и государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Также он заявил, что Авдеевку освободили в достаточно короткие сроки, следует из видеоролика, который 21 февраля опубликовало Минобороны РФ
2024-02-21T10:26
2024-02-21T10:26
2024-02-21T10:26
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Центр" в зоне проведения специальной военной операции.Герасимов вручил ордена Мужества и медали "За отвагу" военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки. "Я поздравляю вас с этими наградами, желаю дальнейших успехов в боях за освобождение наших земель", - заявил он. "На сегодняшний день главная задача, которая ставилась, выполнена – Авдеевка освобождена. Надо сказать, что освобождена в достаточно короткие сроки. Но этому предшествовал длительный период подготовки", - заявил Герасимов.В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
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новости, россия, авдеевка, минобороны рф, валерий герасимов, медаль, сво, спецоперация, вс рф, генштаб
Новости, Россия, Авдеевка, Минобороны РФ, Валерий Герасимов, медаль, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Генштаб
Авдеевку освободили в короткие сроки - Герасимов
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил медали и государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки. Также он заявил, что Авдеевку освободили в достаточно короткие сроки, следует из видеоролика, который 21 февраля опубликовало Минобороны РФ