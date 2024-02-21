https://ukraina.ru/20240221/1053426963.html

"Вытерпеть такое невозможно": эксперт рассказал, как ФАБы разнесли подвалы азовцев* на Коксохиме

"Вытерпеть такое невозможно": эксперт рассказал, как ФАБы разнесли подвалы азовцев* на Коксохиме - 21.02.2024 Украина.ру

"Вытерпеть такое невозможно": эксперт рассказал, как ФАБы разнесли подвалы азовцев* на Коксохиме

ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Не входя в зону действия наземного ПВО противника, авиация ВС РФ может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-02-21T05:10

2024-02-21T05:10

2024-02-21T05:10

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авдеевка

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блиндажи

бункер

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При освобождении Авдеевки российские военные применяли комплексный авиационный артиллерийский налет. То есть когда наступающим подразделениям артиллерия и авиация прокладывают путь крупными калибрами, рассказал эксперт.Ранее боевики "Азова"* выкладывали видео из подвалов авдеевского Кокохима, когда ФАБы прилетали туда не по отдельности, а летели "гуськом". Вытерпеть такое не было возможности, даже у боевиков, которые имеют большой боевой опыт, отметил он.Во время работы по целям российская авиация маневрирует, а не летит по устоявшимся азимутам. Поэтому украинская ПВО не смогла противостоять пускам ФАБов. В результате противник дрогнул, был деморализован и не смог оказать противодействие российской пехоте, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20240220/1053420135.html

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новости, авиабомбы, авдеевка, днр, авиаудары, самолет, всу, "азов", блиндажи, бункер, наступление