https://ukraina.ru/20240221/1053426963.html
"Вытерпеть такое невозможно": эксперт рассказал, как ФАБы разнесли подвалы азовцев* на Коксохиме
"Вытерпеть такое невозможно": эксперт рассказал, как ФАБы разнесли подвалы азовцев* на Коксохиме - 21.02.2024 Украина.ру
"Вытерпеть такое невозможно": эксперт рассказал, как ФАБы разнесли подвалы азовцев* на Коксохиме
ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Не входя в зону действия наземного ПВО противника, авиация ВС РФ может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-02-21T05:10
2024-02-21T05:10
2024-02-21T05:10
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авдеевка
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При освобождении Авдеевки российские военные применяли комплексный авиационный артиллерийский налет. То есть когда наступающим подразделениям артиллерия и авиация прокладывают путь крупными калибрами, рассказал эксперт.Ранее боевики "Азова"* выкладывали видео из подвалов авдеевского Кокохима, когда ФАБы прилетали туда не по отдельности, а летели "гуськом". Вытерпеть такое не было возможности, даже у боевиков, которые имеют большой боевой опыт, отметил он.Во время работы по целям российская авиация маневрирует, а не летит по устоявшимся азимутам. Поэтому украинская ПВО не смогла противостоять пускам ФАБов. В результате противник дрогнул, был деморализован и не смог оказать противодействие российской пехоте, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20240220/1053420135.html
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новости, авиабомбы, авдеевка, днр, авиаудары, самолет, всу, "азов", блиндажи, бункер, наступление
Новости, авиабомбы, Авдеевка, ДНР, авиаудары, самолет, ВСУ, "Азов", блиндажи, бункер, наступление
"Вытерпеть такое невозможно": эксперт рассказал, как ФАБы разнесли подвалы азовцев* на Коксохиме
ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Не входя в зону действия наземного ПВО противника, авиация ВС РФ может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
При освобождении Авдеевки российские военные применяли комплексный авиационный артиллерийский налет. То есть когда наступающим подразделениям артиллерия и авиация прокладывают путь крупными калибрами, рассказал эксперт.
Ранее боевики "Азова"* выкладывали видео из подвалов авдеевского Кокохима, когда ФАБы прилетали туда не по отдельности, а летели "гуськом". Вытерпеть такое не было возможности, даже у боевиков, которые имеют большой боевой опыт, отметил он.
"Сегодня ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Наша авиация, не входя в зону действия наземного ПВО противника, может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры в щепки", - подчеркнул Орлов.
Во время работы по целям российская авиация маневрирует, а не летит по устоявшимся азимутам. Поэтому украинская ПВО не смогла противостоять пускам ФАБов. В результате противник дрогнул, был деморализован и не смог оказать противодействие российской пехоте, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
* Организация признана террористической и запрещена в России.