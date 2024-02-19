Польские протестующие заблокировали шесть КПП на границе с Украиной - 19.02.2024 Украина.ру
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Польские протестующие заблокировали шесть КПП на границе с Украиной
Польские протестующие заблокировали шесть КПП на границе с Украиной - 19.02.2024 Украина.ру
Польские протестующие заблокировали шесть КПП на границе с Украиной
На польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска, сообщил руководитель Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Facebook*
2024-02-19T15:05
2024-02-19T15:05
новости
польша
украина
граница
государственная граница
пересечение границы
забастовка
перевозчики
фермер
министерство инфраструктуры
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта. Однако блокирование границы продолжается.На данный момент польские бастующие заблокировали шесть пункт пропуска. Украинский министр отметил, что наиболее критическая ситуация наблюдается на КПП «Ягодин – Дорогуск», где вообще прекратилось движение грузового транспорта. По словам Кубракова, протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо.Министр инфраструктуры добавил, что сходности также возникли и для пустых грузовиков, которые пытаются въехать в Польшу "за критически необходимыми товарами“. Такие грузовики вынуждены в более чем 15-ти километровой очереди для пустующих на пункте пропуска "Нижанковичи-Мальховице".Неделей ранее, 13 февраля, польские перевозчики заблокировали второй пункт пропуска на украинской границе — КПП "Корчевая - Краковец".В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, украина, граница, государственная граница, пересечение границы, забастовка, перевозчики, фермер, министерство инфраструктуры
Новости, Польша, Украина, граница, государственная граница, пересечение границы, забастовка, перевозчики, фермер, Министерство инфраструктуры

Польские протестующие заблокировали шесть КПП на границе с Украиной

15:05 19.02.2024
 
© Политика страны телеграм-канал
© Политика страны телеграм-канал
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На польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска, сообщил руководитель Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Facebook*
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта. Однако блокирование границы продолжается.
На данный момент польские бастующие заблокировали шесть пункт пропуска. Украинский министр отметил, что наиболее критическая ситуация наблюдается на КПП «Ягодин – Дорогуск», где вообще прекратилось движение грузового транспорта. По словам Кубракова, протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо.
Министр инфраструктуры добавил, что сходности также возникли и для пустых грузовиков, которые пытаются въехать в Польшу "за критически необходимыми товарами“. Такие грузовики вынуждены в более чем 15-ти километровой очереди для пустующих на пункте пропуска "Нижанковичи-Мальховице".
Неделей ранее, 13 февраля, польские перевозчики заблокировали второй пункт пропуска на украинской границе — КПП "Корчевая - Краковец".
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
14 февраля, 13:47
Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией Отношения Украины с польскими фермерами продолжают ухудшаться с каждым днем. На днях поляки возобновили блокаду пяти переходов на границе с Украиной, а 13 февраля заблокировали шестой пункт пропуска — "Корчова — Краковец"
 
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