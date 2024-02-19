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Польские протестующие заблокировали шесть КПП на границе с Украиной

Польские протестующие заблокировали шесть КПП на границе с Украиной - 19.02.2024 Украина.ру

Польские протестующие заблокировали шесть КПП на границе с Украиной

На польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска, сообщил руководитель Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Facebook*

2024-02-19T15:05

2024-02-19T15:05

2024-02-19T15:05

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фермер

министерство инфраструктуры

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта. Однако блокирование границы продолжается.На данный момент польские бастующие заблокировали шесть пункт пропуска. Украинский министр отметил, что наиболее критическая ситуация наблюдается на КПП «Ягодин – Дорогуск», где вообще прекратилось движение грузового транспорта. По словам Кубракова, протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо.Министр инфраструктуры добавил, что сходности также возникли и для пустых грузовиков, которые пытаются въехать в Польшу "за критически необходимыми товарами“. Такие грузовики вынуждены в более чем 15-ти километровой очереди для пустующих на пункте пропуска "Нижанковичи-Мальховице".Неделей ранее, 13 февраля, польские перевозчики заблокировали второй пункт пропуска на украинской границе — КПП "Корчевая - Краковец".В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240214/1053281245.html

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новости, польша, украина, граница, государственная граница, пересечение границы, забастовка, перевозчики, фермер, министерство инфраструктуры