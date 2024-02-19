https://ukraina.ru/20240219/1053392138.html

МВД России разыскивает украинку, оголившую грудь на Красной площади

МВД России разыскивает украинку, оголившую грудь на Красной площади - 19.02.2024 Украина.ру

МВД России разыскивает украинку, оголившую грудь на Красной площади

Министерство внутренних дел России объявило украинку Лолиту Богданову 1999 года рождения в розыск по уголовной статье, говорится в базе данных ведомства

2024-02-19T13:56

2024-02-19T13:56

2024-02-19T13:56

новости

украинка

храм

красная площадь

розыск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102709/94/1027099486_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f07afa321e1060825924827d1392d31.jpg

Девушка родилась в городе Макеевка на тот момент в Донецкой области Украины. По какой именно статье ее разыскивают - не уточняется. Богданова известна на сервисе развлечений для взрослых OnlyFans под псевдонимом Lola Bunny. Платформа позволяет публиковать контент с эротическим содержанием за вознаграждение.В 2021 году в сети появилась видеозапись, на которой Богданова оголяет грудь на Красной площади в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного.После этого в отношении девушки завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. СМИ пишут, что несмотря на это модель выехала за границу. Сейчас она находится в США.

https://ukraina.ru/20220822/1037920067.html

красная площадь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинка, храм, красная площадь, розыск