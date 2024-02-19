МВД России разыскивает украинку, оголившую грудь на Красной площади
Министерство внутренних дел России объявило украинку Лолиту Богданову 1999 года рождения в розыск по уголовной статье, говорится в базе данных ведомства
Девушка родилась в городе Макеевка на тот момент в Донецкой области Украины. По какой именно статье ее разыскивают - не уточняется.
Богданова известна на сервисе развлечений для взрослых OnlyFans под псевдонимом Lola Bunny. Платформа позволяет публиковать контент с эротическим содержанием за вознаграждение.
В 2021 году в сети появилась видеозапись, на которой Богданова оголяет грудь на Красной площади в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного.
В 2021 году в сети появилась видеозапись, на которой Богданова оголяет грудь на Красной площади в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного.
После этого в отношении девушки завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
СМИ пишут, что несмотря на это модель выехала за границу. Сейчас она находится в США.