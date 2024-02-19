МВД России разыскивает украинку, оголившую грудь на Красной площади - 19.02.2024 Украина.ру
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МВД России разыскивает украинку, оголившую грудь на Красной площади
МВД России разыскивает украинку, оголившую грудь на Красной площади - 19.02.2024 Украина.ру
МВД России разыскивает украинку, оголившую грудь на Красной площади
Министерство внутренних дел России объявило украинку Лолиту Богданову 1999 года рождения в розыск по уголовной статье, говорится в базе данных ведомства
2024-02-19T13:56
2024-02-19T13:56
новости
украинка
храм
красная площадь
розыск
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Девушка родилась в городе Макеевка на тот момент в Донецкой области Украины. По какой именно статье ее разыскивают - не уточняется. Богданова известна на сервисе развлечений для взрослых OnlyFans под псевдонимом Lola Bunny. Платформа позволяет публиковать контент с эротическим содержанием за вознаграждение.В 2021 году в сети появилась видеозапись, на которой Богданова оголяет грудь на Красной площади в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного.После этого в отношении девушки завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. СМИ пишут, что несмотря на это модель выехала за границу. Сейчас она находится в США.
https://ukraina.ru/20220822/1037920067.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украинка, храм, красная площадь, розыск
Новости, украинка, храм, Красная площадь, розыск

МВД России разыскивает украинку, оголившую грудь на Красной площади

13:56 19.02.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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Министерство внутренних дел России объявило украинку Лолиту Богданову 1999 года рождения в розыск по уголовной статье, говорится в базе данных ведомства
Девушка родилась в городе Макеевка на тот момент в Донецкой области Украины. По какой именно статье ее разыскивают - не уточняется.
Богданова известна на сервисе развлечений для взрослых OnlyFans под псевдонимом Lola Bunny. Платформа позволяет публиковать контент с эротическим содержанием за вознаграждение.

В 2021 году в сети появилась видеозапись, на которой Богданова оголяет грудь на Красной площади в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного.
После этого в отношении девушки завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
СМИ пишут, что несмотря на это модель выехала за границу. Сейчас она находится в США.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа 2022, 07:56
Девушки оголили грудь перед канцлером Германии ради эмбарго на газ - WeltДве активистки, которые во время фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем обнажили грудь, требовали эмбарго на российский газ, следует из видео, опубликованного 21 августа немецким изданием Welt
 
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