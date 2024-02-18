https://ukraina.ru/20240218/1053376767.html
Вряд ли НАТО уцелеет: почему крупный военный блок стал никому не нужным и что ждёт Украину - Ищенко
Вряд ли НАТО уцелеет: почему крупный военный блок стал никому не нужным и что ждёт Украину - Ищенко - 18.02.2024 Украина.ру
Вряд ли НАТО уцелеет: почему крупный военный блок стал никому не нужным и что ждёт Украину - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, почему Европа не сможет найти другого гаранта безопасности в случае отказа США защищать ЕС, какая судьба ждёт НАТО и как это скажется на ходе СВО
2024-02-18T15:00
2024-02-18T15:00
2024-02-18T15:00
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Вряд ли НАТО уцелеет: почему крупный военный блок стал никому не нужным и что ждёт Украину - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру объяснил, почему Европа не сможет найти другого гаранта безопасности в случае отказа США защищать ЕС, какая судьба ждёт НАТО и как это скажется на ходе СВО