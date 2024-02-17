ВС РФ начали зачистку главного укрепрайона ВСУ под Донецком, пока Умеров объяснялся за Авдеевку - 17.02.2024 Украина.ру
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ВС РФ начали зачистку главного укрепрайона ВСУ под Донецком, пока Умеров объяснялся за Авдеевку
ВС РФ начали зачистку главного укрепрайона ВСУ под Донецком, пока Умеров объяснялся за Авдеевку - 17.02.2024 Украина.ру
ВС РФ начали зачистку главного укрепрайона ВСУ под Донецком, пока Умеров объяснялся за Авдеевку
Российские военные вошли на территорию главного укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. Производится зачистка. Об этом СМИ 18 февраля сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
2024-02-17T17:59
2024-02-17T17:59
новости
укрепления
всу
зачистки
донецк
рустем умеров
авдеевка
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По его словам, часть украинских военных, находившихся там, уже добровольно сложили оружие. Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров объяснялся за отступление ВСУ из Авдеевки."Нужно больше систем ПВО, нужно больше дальнобойных систем, нужны артиллерийские снаряды, нужны фортификационные системы", - сказал Умеров.Примерно в то же время Владимир Зеленский говорил что-то похожее на Мюнхенской конференции, убеждая Запад, что ему нужно еще денег на оружие.В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки, главком ВСУ Александр Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.Чуть позже командующий группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что часть вэсэушников, не успевших выйти из Авдеевки уже сдалась в российский плен. Однако точное число таких боевиков командующий не назвал.
https://ukraina.ru/20240217/1053364100.html
https://ukraina.ru/20240217/1053366925.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, укрепления, всу, зачистки, донецк, рустем умеров, авдеевка
Новости, укрепления, ВСУ, зачистки, Донецк, Рустем Умеров, Авдеевка

ВС РФ начали зачистку главного укрепрайона ВСУ под Донецком, пока Умеров объяснялся за Авдеевку

17:59 17.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военные вошли на территорию главного укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. Производится зачистка. Об этом СМИ 18 февраля сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский
По его словам, часть украинских военных, находившихся там, уже добровольно сложили оружие. Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров объяснялся за отступление ВСУ из Авдеевки.
"Нужно больше систем ПВО, нужно больше дальнобойных систем, нужны артиллерийские снаряды, нужны фортификационные системы", - сказал Умеров.
Примерно в то же время Владимир Зеленский говорил что-то похожее на Мюнхенской конференции, убеждая Запад, что ему нужно еще денег на оружие.
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В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки, главком ВСУ Александр Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.
В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.
Чуть позже командующий группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что часть вэсэушников, не успевших выйти из Авдеевки уже сдалась в российский плен. Однако точное число таких боевиков командующий не назвал.
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НовостиукрепленияВСУзачисткиДонецкРустем УмеровАвдеевка
 
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18:00Пленные в Авдеевке. Итоги 17 февраля на Украине
17:59ВС РФ начали зачистку главного укрепрайона ВСУ под Донецком, пока Умеров объяснялся за Авдеевку
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