ВС РФ начали зачистку главного укрепрайона ВСУ под Донецком, пока Умеров объяснялся за Авдеевку

Мы вас спасем: что и зачем сказал Зеленский на Мюнхенской конференции

Украина все еще может победить и спасти "правильный" миропорядок, но ее действия "ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения". Эта мысль стала основной в речи Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности