Главное за ночь 16 февраля - 16.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 16 февраля
Главное за ночь 16 февраля - 16.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 16 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-16T08:05
2024-02-16T08:06
беспилотники
новости
сша
украина
всу
белгород
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Пять украинских БПЛА перехватили и уничтожили за ночь: один — над Белгородской областью, четыре — над Черным морем, - Минобороны РФ.Число пострадавших при обстреле накануне Белгорода выросло до 19, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.Палата представителей США уходит на перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи Украине.Неспособность США поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта, заявил Джо Байден в соцсети X.ВСУ испытывают нехватку запчастей к немецким танкам Leopard, - заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками Сергей Артамощенко.
https://ukraina.ru/20240208/1053156660.html
сша
украина
белгород
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Новости
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беспилотники, новости, сша, украина, всу, белгород
беспилотники, Новости, США, Украина, ВСУ, Белгород

Главное за ночь 16 февраля

08:05 16.02.2024 (обновлено: 08:06 16.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Пять украинских БПЛА перехватили и уничтожили за ночь: один — над Белгородской областью, четыре — над Черным морем, - Минобороны РФ.
Число пострадавших при обстреле накануне Белгорода выросло до 19, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
Палата представителей США уходит на перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи Украине.
Неспособность США поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта, заявил Джо Байден в соцсети X.
ВСУ испытывают нехватку запчастей к немецким танкам Leopard, - заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками Сергей Артамощенко.
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
8 февраля, 09:37
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над КрымомРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над крымским полуостровом, сообщили 8 февраля в Минобороны РФ
 
беспилотникиНовостиСШАУкраинаВСУБелгород
 
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Заголовок открываемого материала
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