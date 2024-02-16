Главное за ночь 16 февраля
08:05 16.02.2024 (обновлено: 08:06 16.02.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Пять украинских БПЛА перехватили и уничтожили за ночь: один — над Белгородской областью, четыре — над Черным морем, - Минобороны РФ.
Число пострадавших при обстреле накануне Белгорода выросло до 19, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
Палата представителей США уходит на перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи Украине.
Неспособность США поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта, заявил Джо Байден в соцсети X.
ВСУ испытывают нехватку запчастей к немецким танкам Leopard, - заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками Сергей Артамощенко.