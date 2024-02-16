https://ukraina.ru/20240216/1053327567.html

Главное за ночь 16 февраля

Главное за ночь 16 февраля - 16.02.2024 Украина.ру

Главное за ночь 16 февраля

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-02-16T08:05

2024-02-16T08:05

2024-02-16T08:06

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Пять украинских БПЛА перехватили и уничтожили за ночь: один — над Белгородской областью, четыре — над Черным морем, - Минобороны РФ.Число пострадавших при обстреле накануне Белгорода выросло до 19, заявил губернатор области Вячеслав Гладков.Палата представителей США уходит на перерыв до конца февраля, так и не проголосовав по законопроекту о помощи Украине.Неспособность США поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта, заявил Джо Байден в соцсети X.ВСУ испытывают нехватку запчастей к немецким танкам Leopard, - заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками Сергей Артамощенко.

https://ukraina.ru/20240208/1053156660.html

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беспилотники, новости, сша, украина, всу, белгород