https://ukraina.ru/20240215/1053322624.html

Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский

Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский - 15.02.2024 Украина.ру

Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с остановкой расчётов между банком Китая и российскими импортёрами, а также рассказал, почему Евросоюз не воспользовался схемой залога под облигации с использованием российских замороженных активов

2024-02-15T16:35

2024-02-15T16:35

2024-02-15T16:35

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00:38 - Об остановке всех расчётов в Chouzhou Commercial Bank с Россией; 02:50 - Проблемы с конвертацией при оплате в китайском банке в рублях; 04:04 - Рубль новый, а коды при открытии счёта старые? 08:47 - Замороженные активы РФ под залог облигаций; 17:14 - На чьей территории больше замороженных активов?

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