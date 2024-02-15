https://ukraina.ru/20240215/1053322624.html
Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский
Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский - 15.02.2024 Украина.ру
Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с остановкой расчётов между банком Китая и российскими импортёрами, а также рассказал, почему Евросоюз не воспользовался схемой залога под облигации с использованием российских замороженных активов
2024-02-15T16:35
2024-02-15T16:35
2024-02-15T16:35
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банки
китай
россия
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финансы
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00:38 - Об остановке всех расчётов в Chouzhou Commercial Bank с Россией; 02:50 - Проблемы с конвертацией при оплате в китайском банке в рублях; 04:04 - Рубль новый, а коды при открытии счёта старые? 08:47 - Замороженные активы РФ под залог облигаций; 17:14 - На чьей территории больше замороженных активов?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, банки, китай, россия, замороженные активы, импорт, рубль, активы, финансы, доллар, юань, валюта, сво, видео
Видео, банки, Китай, Россия, замороженные активы, импорт, рубль, активы, финансы, доллар, юань, валюта, СВО
Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с остановкой расчётов между банком Китая и российскими импортёрами, а также рассказал, почему Евросоюз не воспользовался схемой залога под облигации с использованием российских замороженных активов
00:38
- Об остановке всех расчётов в Chouzhou Commercial Bank с Россией; 02:50
- Проблемы с конвертацией при оплате в китайском банке в рублях; 04:04
- Рубль новый, а коды при открытии счёта старые? 08:47
- Замороженные активы РФ под залог облигаций; 17:14
- На чьей территории больше замороженных активов?