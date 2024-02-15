Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский - 15.02.2024 Украина.ру
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Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский
Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский - 15.02.2024 Украина.ру
Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с остановкой расчётов между банком Китая и российскими импортёрами, а также рассказал, почему Евросоюз не воспользовался схемой залога под облигации с использованием российских замороженных активов
2024-02-15T16:35
2024-02-15T16:35
видео
банки
китай
россия
замороженные активы
импорт
рубль
активы
финансы
доллар
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00:38 - Об остановке всех расчётов в Chouzhou Commercial Bank с Россией; 02:50 - Проблемы с конвертацией при оплате в китайском банке в рублях; 04:04 - Рубль новый, а коды при открытии счёта старые? 08:47 - Замороженные активы РФ под залог облигаций; 17:14 - На чьей территории больше замороженных активов?
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видео, банки, китай, россия, замороженные активы, импорт, рубль, активы, финансы, доллар, юань, валюта, сво, видео
Видео, банки, Китай, Россия, замороженные активы, импорт, рубль, активы, финансы, доллар, юань, валюта, СВО

Почему банк Китая остановил расчёты с Россией, а Евросоюз дал заднюю с нашими активами – Голубовский

16:35 15.02.2024
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с остановкой расчётов между банком Китая и российскими импортёрами, а также рассказал, почему Евросоюз не воспользовался схемой залога под облигации с использованием российских замороженных активов
00:38 - Об остановке всех расчётов в Chouzhou Commercial Bank с Россией;
02:50 - Проблемы с конвертацией при оплате в китайском банке в рублях;
04:04 - Рубль новый, а коды при открытии счёта старые?
08:47 - Замороженные активы РФ под залог облигаций;
17:14 - На чьей территории больше замороженных активов?
 
ВидеобанкиКитайРоссиязамороженные активыимпортрубльактивыфинансыдолларюаньвалютаСВО
 
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