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Руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России

Руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России - 15.02.2024 Украина.ру

Руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России

Руководитель Исполкома регионального отделения Общероссийской организации "Офицеры России" в Ставропольском крае Владимир Попов посмертно удостоен звания Героя России

2024-02-15T13:19

2024-02-15T13:19

2024-02-15T13:19

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При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 3 ноября 2023 года под Клещеевкой (ДНР) героически погиб командир батальона "Терек", руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" в Ставропольском крае, полковник полиции в отставке Владимир Владимирович Попов.Владимир Попов родился в ставропольском селе Архангельское. Он всю свою жизнь посвятил службе в органах внутренних дел. Боевой офицер, отзывчивый, справедливый и добрый человек. Попов воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Участвовал в освобождении пациентов и персонала больницы в Буденновске, захваченной бандой Шамиля Басаева в 1995 году. Владимир Владимирович лично спас более 200 заложников.После выхода на пенсию продолжил активную работу с молодежью, передавая свой бесценный опыт молодому поколению. Учитывая высочайший авторитет и колоссальный опыт Владимира Владимировича, он был приглашен в состав Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО, где проводил общественную работу уже на новом уровне."Владимир Владимирович как истинный патриот и настоящий защитник Отечества не смог остаться в стороне в ситуации, когда преступный киевский режим начал уничтожение мирного населения Донбасса", - сообщили в пресс-службе "Офицеров России".В зону СВО он отправился практически сразу. В августе 2022 года стал начальником разведки оперативного отдела казачьего батальона "Терек". С марта 2023 года – комбат. Он всегда был там, где было наиболее опасно, там, где был нужнее всего.За проявленные мужество и героизм Владимир Попов награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1 и 2 степени, медалью "За отвагу".10 февраля 2024 года вдове и сыну были вручены "Золотая Звезда" Героя России и "Золотая Звезда" Героя ДНР, которыми Владимир Попов награжден посмертно."ОФИЦЕРЫ РОССИИ" выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича. Скорбим и помним.

https://ukraina.ru/20240205/1053094258.html

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новости, россия, ставропольский край, ставрополь, офицеры, офицеры россии, сво, спецоперация, герой россии