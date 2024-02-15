Руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России - 15.02.2024 Украина.ру
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Руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России
Руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России - 15.02.2024 Украина.ру
Руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России
Руководитель Исполкома регионального отделения Общероссийской организации "Офицеры России" в Ставропольском крае Владимир Попов посмертно удостоен звания Героя России
2024-02-15T13:19
2024-02-15T13:19
новости
россия
ставропольский край
ставрополь
офицеры
офицеры россии
сво
спецоперация
герой россии
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При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 3 ноября 2023 года под Клещеевкой (ДНР) героически погиб командир батальона "Терек", руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" в Ставропольском крае, полковник полиции в отставке Владимир Владимирович Попов.Владимир Попов родился в ставропольском селе Архангельское. Он всю свою жизнь посвятил службе в органах внутренних дел. Боевой офицер, отзывчивый, справедливый и добрый человек. Попов воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Участвовал в освобождении пациентов и персонала больницы в Буденновске, захваченной бандой Шамиля Басаева в 1995 году. Владимир Владимирович лично спас более 200 заложников.После выхода на пенсию продолжил активную работу с молодежью, передавая свой бесценный опыт молодому поколению. Учитывая высочайший авторитет и колоссальный опыт Владимира Владимировича, он был приглашен в состав Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО, где проводил общественную работу уже на новом уровне."Владимир Владимирович как истинный патриот и настоящий защитник Отечества не смог остаться в стороне в ситуации, когда преступный киевский режим начал уничтожение мирного населения Донбасса", - сообщили в пресс-службе "Офицеров России".В зону СВО он отправился практически сразу. В августе 2022 года стал начальником разведки оперативного отдела казачьего батальона "Терек". С марта 2023 года – комбат. Он всегда был там, где было наиболее опасно, там, где был нужнее всего.За проявленные мужество и героизм Владимир Попов награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1 и 2 степени, медалью "За отвагу".10 февраля 2024 года вдове и сыну были вручены "Золотая Звезда" Героя России и "Золотая Звезда" Героя ДНР, которыми Владимир Попов награжден посмертно."ОФИЦЕРЫ РОССИИ" выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича. Скорбим и помним.
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новости, россия, ставропольский край, ставрополь, офицеры, офицеры россии, сво, спецоперация, герой россии
Новости, Россия, Ставропольский край, Ставрополь, офицеры, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, СВО, Спецоперация, Герой России

Руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России

13:19 15.02.2024
 
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Руководитель Исполкома регионального отделения Общероссийской организации "Офицеры России" в Ставропольском крае Владимир Попов посмертно удостоен звания Героя России
При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 3 ноября 2023 года под Клещеевкой (ДНР) героически погиб командир батальона "Терек", руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" в Ставропольском крае, полковник полиции в отставке Владимир Владимирович Попов.
Владимир Попов родился в ставропольском селе Архангельское. Он всю свою жизнь посвятил службе в органах внутренних дел. Боевой офицер, отзывчивый, справедливый и добрый человек.
Попов воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Участвовал в освобождении пациентов и персонала больницы в Буденновске, захваченной бандой Шамиля Басаева в 1995 году. Владимир Владимирович лично спас более 200 заложников.
После выхода на пенсию продолжил активную работу с молодежью, передавая свой бесценный опыт молодому поколению. Учитывая высочайший авторитет и колоссальный опыт Владимира Владимировича, он был приглашен в состав Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО, где проводил общественную работу уже на новом уровне.
"Владимир Владимирович как истинный патриот и настоящий защитник Отечества не смог остаться в стороне в ситуации, когда преступный киевский режим начал уничтожение мирного населения Донбасса", - сообщили в пресс-службе "Офицеров России".
В зону СВО он отправился практически сразу. В августе 2022 года стал начальником разведки оперативного отдела казачьего батальона "Терек". С марта 2023 года – комбат. Он всегда был там, где было наиболее опасно, там, где был нужнее всего.
За проявленные мужество и героизм Владимир Попов награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 1 и 2 степени, медалью "За отвагу".
10 февраля 2024 года вдове и сыну были вручены "Золотая Звезда" Героя России и "Золотая Звезда" Героя ДНР, которыми Владимир Попов награжден посмертно.
"ОФИЦЕРЫ РОССИИ" выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича. Скорбим и помним.
Алексей Потелещенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 13:56
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