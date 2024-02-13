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Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом

Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом - 13.02.2024 Украина.ру

Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом

В Одессе горожане не пустили военкома проверять документы пассажиров трамвая. Видео распространил местный телеграм-канал

2024-02-13T14:17

2024-02-13T14:17

2024-02-13T14:17

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В Одессе в трамвай зашёл представитель военкомата с медицинской маской на лице. Одна из пассажирок преградила ему путь и потребовала военного покинуть транспортное средство. Другие пассажиры поддержали её. "На каком основании?", "Да мы на работу опаздываем", "Вы не имеете права останавливать транспортное средство", "Зашел с автоматом в транспорт", - высказались пассажиры трамвая."Вы не пройдёте! Выходите из электротранспорта", - потребовала женщина. "Ладно", - согласился военком. Один из пассажиров также обратился к сотруднику военкомата: "Молодой человек, вам на фронт надо ехать, а не здесь стоять".Также одесситы потребовали у военкомов снимать маски, чтобы "люди их видели". Накануне Кабинет министров Украины внёс изменения в положении о работе военкоматов. Теперь они будут работать круглосуточно. Изменения позволят военкомам также организовывать военно-врачебную комиссию в любое время суток.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Украинские военкомы ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".За пару дней до этого в сети распространили видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.

https://ukraina.ru/20240124/1052863215.html

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новости, одесса, украина, военкомат, военком, трамвай, маршрутка, мобилизация