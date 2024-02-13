Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом - 13.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240213/1053267640.html
Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом
Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом - 13.02.2024 Украина.ру
Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом
В Одессе горожане не пустили военкома проверять документы пассажиров трамвая. Видео распространил местный телеграм-канал
2024-02-13T14:17
2024-02-13T14:17
новости
одесса
украина
военкомат
военком
трамвай
маршрутка
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0d/1053267396_0:122:499:403_1920x0_80_0_0_8dddfb117bfa77ab35b86f668acccacb.jpg
В Одессе в трамвай зашёл представитель военкомата с медицинской маской на лице. Одна из пассажирок преградила ему путь и потребовала военного покинуть транспортное средство. Другие пассажиры поддержали её. "На каком основании?", "Да мы на работу опаздываем", "Вы не имеете права останавливать транспортное средство", "Зашел с автоматом в транспорт", - высказались пассажиры трамвая."Вы не пройдёте! Выходите из электротранспорта", - потребовала женщина. "Ладно", - согласился военком. Один из пассажиров также обратился к сотруднику военкомата: "Молодой человек, вам на фронт надо ехать, а не здесь стоять".Также одесситы потребовали у военкомов снимать маски, чтобы "люди их видели". Накануне Кабинет министров Украины внёс изменения в положении о работе военкоматов. Теперь они будут работать круглосуточно. Изменения позволят военкомам также организовывать военно-врачебную комиссию в любое время суток.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Украинские военкомы ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".За пару дней до этого в сети распространили видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.
https://ukraina.ru/20240124/1052863215.html
одесса
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0d/1053267396_0:76:499:450_1920x0_80_0_0_827a1bd687d0c57cca5649a5ffc7c125.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, украина, военкомат, военком, трамвай, маршрутка, мобилизация
Новости, Одесса, Украина, военкомат, военком, трамвай, маршрутка, мобилизация

Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом

14:17 13.02.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
В Одессе горожане не пустили военкома проверять документы пассажиров трамвая. Видео распространил местный телеграм-канал
В Одессе в трамвай зашёл представитель военкомата с медицинской маской на лице. Одна из пассажирок преградила ему путь и потребовала военного покинуть транспортное средство.
Другие пассажиры поддержали её. "На каком основании?", "Да мы на работу опаздываем", "Вы не имеете права останавливать транспортное средство", "Зашел с автоматом в транспорт", - высказались пассажиры трамвая.
"Вы не пройдёте! Выходите из электротранспорта", - потребовала женщина.
"Ладно", - согласился военком.
Один из пассажиров также обратился к сотруднику военкомата: "Молодой человек, вам на фронт надо ехать, а не здесь стоять".
Также одесситы потребовали у военкомов снимать маски, чтобы "люди их видели".
Накануне Кабинет министров Украины внёс изменения в положении о работе военкоматов. Теперь они будут работать круглосуточно. Изменения позволят военкомам также организовывать военно-врачебную комиссию в любое время суток.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Украинские военкомы ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.
19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".
За пару дней до этого в сети распространили видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.
24 января, 11:19
"Будешь с бабами воевать?": одесситки выгнали очередного военкома из маршруткиВоенкомы пытались раздать повестки пассажирам автобуса в Одессе, женщины попытались вытолкнуть их на улицу. Видео распространили в соцсетях
 
НовостиОдессаУкраинавоенкоматвоенкомтрамваймаршруткамобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Канада отказала России в выдаче эсэсовца Гунько
15:16Прекратить политический мазохизм. Толстой заявил о приостановке российского участия в ПА ОБСЕ
15:13"Пойду в колготках на передовую": Киркоров в Горловке спел хит украинской певицы про февраль
14:17Одесситки выгнали из трамвая военкома с автоматом
14:16"Мясу даже позывные не присваивают". За что выпил 12 бутылок супердорого вина президент Зеленский
14:02Геннадий Алёхин: ВСУ будут биться за Купянск, но Россия решит проблему Харькова, расстроив "экспертов"
13:30Песков рассказал о краткой беседе Путина и Карлсона не под запись
12:58Министра культуры Литвы Симонаса Кайриса в России объявили в розыск
12:58В Днепропетровске остановили ТЭЦ, власти заявили об ударе БПЛА
12:57Мобилизуют специалистов. Мэр Днепропетровска пожаловался, что аварии устранять уже некому
12:49Деиндустриализация Германии и украинский кризис
12:46"Мой дедушка и нацисты". Семейные секреты Анналены Бербок
12:32Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России
12:00Жесткий ответ на воровство активов, атаки, новый замглавкома ВСУ. Главное на Украине на 12:00 13 февраля
11:49Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск
11:48"Дед Дементий вспомнил Чингачгука" - Медведев о том, как на Западе впервые отыскали Украину на карте
11:44Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи Украине
11:42"Точное попадание лекарства в цель": Медведев объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина
11:20Суд во Львове отказал Ирине Фарион в восстановлении на должности профессора украинского языка
10:52Зеленский едет в Париж и Берлин за гарантиями безопасности - Bloomberg
Лента новостейМолния