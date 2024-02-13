Министра культуры Литвы Симонаса Кайриса в России объявили в розыск - 13.02.2024 Украина.ру
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Министра культуры Литвы Симонаса Кайриса в России объявили в розыск
Министра культуры Литвы Симонаса Кайриса в России объявили в розыск - 13.02.2024 Украина.ру
Министра культуры Литвы Симонаса Кайриса в России объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, следует из базы ведомства
2024-02-13T12:58
2024-02-13T12:58
новости
россия
мвд
розыск
литва
министр культуры
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"Кайрис Симонас. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе розыска. Также в розыск объявили премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
https://ukraina.ru/20240213/1053260387.html
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новости, россия, мвд, розыск, литва, министр культуры
Новости, Россия, МВД, розыск, Литва, министр культуры

Министра культуры Литвы Симонаса Кайриса в России объявили в розыск

12:58 13.02.2024
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
МВД РФ объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, следует из базы ведомства
"Кайрис Симонас. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе розыска.
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
Также в розыск объявили премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
10:23
Разыскиваемый Арестович* обнаружен в МонакоЭкс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* заметили в Монако. Видео опубликовал телеграм-канал "Украинская правда"
 
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