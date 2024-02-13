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Секретные документы СБУ и оружие: в Мариуполе обнаружили схрон ВСУ
Секретные документы СБУ и оружие: в Мариуполе обнаружили схрон ВСУ - 13.02.2024 Украина.ру
Секретные документы СБУ и оружие: в Мариуполе обнаружили схрон ВСУ
В Мариуполе обнаружили секретные документы Службы безопасности Украины (СБУ) и заминированный тайник с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике
2024-02-13T10:15
2024-02-13T10:15
2024-02-13T10:15
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Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе заминированный схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией СБУ. В схроне были спрятаны, в том числе, гранатомет, пулемет и автомат АК-74.В УФСБ добавили, что проводят дополнительные проверки.Неделей ранее в Артемовском районе Донецкой Народной Республики обнаружили схрон с иностранным вооружением для диверсантов. В схроне находились ручные противотанковые гранатометы RPG-76 польского производства, RPG-75M чешского производства, девять противотанковых мин ТМ и взрыватели к ним, четыре противопехотные мины МОН-50.
https://ukraina.ru/20240205/1053085500.html
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новости, россия, днр, мариуполь, донецкая народная республика, схрон, оружие, сбу, документы
Новости, Россия, ДНР, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, схрон, оружие, СБУ, документы
Секретные документы СБУ и оружие: в Мариуполе обнаружили схрон ВСУ
В Мариуполе обнаружили секретные документы Службы безопасности Украины (СБУ) и заминированный тайник с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике