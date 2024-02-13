https://ukraina.ru/20240213/1053252553.html
Разделена и разграбленная. Олег Неменский рассказал, какая Россия нужна Евросоюзу
Разделена и разграбленная. Олег Неменский рассказал, какая Россия нужна Евросоюзу - 13.02.2024 Украина.ру
Разделена и разграбленная. Олег Неменский рассказал, какая Россия нужна Евросоюзу
Европа окажется в проигрыше, независимо от того, будет ли заморожен конфликт в нынешнем положении, или Россия одержит победу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2024-02-13T03:30
2024-02-13T03:30
2024-02-13T03:30
новости
олег неменский
европа
сша
украина
россия
конфликт
политический кризис
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По его словам, европейские элиты такое положение не устраивает."В результате разрыва с Россией европейская экономика оказалась в тяжелом положении, это сказывается на социальной ситуации в странах и грозит серьезными последствиями. Столь тяжелыми, что европейские элиты могут потерять контроль над своими обществами", - отметил Неменский.Поэтому европейцы будут добиваться поражения России, продолжил эксперт. При этом они понимают, что поражение вряд ли может наступить на поле боя, но остается надежда, что в России случится внутриполитический кризис, подчеркнул он."Россия может устроить европейцев только в виде разделенной на несколько частей страны, которая находится в колониальной зависимости от стран Евросоюза, что обеспечило бы им прямой доступ к российским ресурсам по очень низкой цене и возможность колониального грабежа территорий, которые останутся от павшей России. Современные европейские элиты ориентированы именно на этот сценарий", - рассказал Неменский.Единственная альтернатива этому — нормализация отношений с Россией и строительство большой Европы от Лиссабона до Владивостока, полагает эксперт. Но этот вариант невозможен, пока Европа зависима от США, подытожил Олег Неменский.Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240212/1053251853.html
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новости, олег неменский, европа, сша, украина, россия, конфликт, политический кризис
Новости, Олег Неменский, Европа, США, Украина, Россия, конфликт, политический кризис
Разделена и разграбленная. Олег Неменский рассказал, какая Россия нужна Евросоюзу
Европа окажется в проигрыше, независимо от того, будет ли заморожен конфликт в нынешнем положении, или Россия одержит победу. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
По его словам, европейские элиты такое положение не устраивает.
"В результате разрыва с Россией европейская экономика оказалась в тяжелом положении, это сказывается на социальной ситуации в странах и грозит серьезными последствиями. Столь тяжелыми, что европейские элиты могут потерять контроль над своими обществами", - отметил Неменский.
Поэтому европейцы будут добиваться поражения России, продолжил эксперт. При этом они понимают, что поражение вряд ли может наступить на поле боя, но остается надежда, что в России случится внутриполитический кризис, подчеркнул он.
"Россия может устроить европейцев только в виде разделенной на несколько частей страны, которая находится в колониальной зависимости от стран Евросоюза, что обеспечило бы им прямой доступ к российским ресурсам по очень низкой цене и возможность колониального грабежа территорий, которые останутся от павшей России. Современные европейские элиты ориентированы именно на этот сценарий", - рассказал Неменский.
Единственная альтернатива этому — нормализация отношений с Россией и строительство большой Европы от Лиссабона до Владивостока, полагает эксперт. Но этот вариант невозможен, пока Европа зависима от США, подытожил Олег Неменский.
Полностью интервью с Олегом Неменским можно прочитать здесь
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