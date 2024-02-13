Разделена и разграбленная. Олег Неменский рассказал, какая Россия нужна Евросоюзу

Аналитики посоветовали США заканчивать с Украиной, а то он нее мало что останется

Если война на Украине скоро не закончится, Киев может потерять еще больше территорий, а риск прямой войны России и НАТО возрастет. Об этом говорится в докладе корпорации Rand, которая занимается, в том числе, анализом данных для Пентагона. Содержание доклада опубликовало 12 февраля украинское издание "Страна"