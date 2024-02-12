https://ukraina.ru/20240212/1053243686.html

Натовский ястреб прилетел. В Финляндии избрали нового президента

Натовский ястреб прилетел. В Финляндии избрали нового президента - 12.02.2024 Украина.ру

Натовский ястреб прилетел. В Финляндии избрали нового президента

Новым президентом Финляндии стал ультраправый политик Александр Стубб. Во втором туре общенациональных выборов он набрал 51,6% голосов, опередив своего соперника Пекку Хаависто, представляющего Зеленых

2024-02-12T12:52

2024-02-12T12:52

2024-02-12T15:35

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Александр Стубб даже внешне напоминает атлантистского ястреба, которого изображали на старых советских плакатах.Выходец из богатой шведско-финской семьи спортивного чиновника, он учился в США и во Франции, сочетался браком с британской подданной и считался самым прозападным политиком в абсолютно прозападных политических элитах Финляндии.Но вместе с тем всегда оставался яростным националистом, готовым по всякому поводу агрессивно критиковать Москву.Такие качества высоко ценились в Брюсселе и Вашингтоне, что помогало Стуббу делать политическую карьеру.Он получил портфель министра по европейским делам и внешней торговле Финляндии, был министром иностранных дел, а в 2014—2015 годах занимал пост главы финского правительства, выступая во главе коалиции правоконсервативных партий.Кроме того, Александр Стубб был членом Европейского парламента и даже избирался на должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), зарекомендовав себя образцовым представителем брюссельской бюрократии.Стубб всегда последовательно настаивал на том, что Финляндия должна стать членом НАТО. И это напоминает о том, что отказ от многолетней политики нейтралитета, который был официально озвучен в 2022 году, отнюдь не стал для этой страны спонтанной реакцией на украинский конфликт.Местные прозападные политики давно готовились к тому, чтобы включить Суоми в ряды Североатлантического альянса и прикладывали для этого большие усилия, опираясь на поддержку Соединенных Штатов Америки.Самым важным инструментом этой политики стала массированная антироссийская пропаганда, которой бомбардировали финское общество.С одной стороны, финнов запугивали извечной экзистенциальной угрозой, которую якобы представляет для них Москва, изображая восточных соседей в образе диких и кровожадных варваров.В то же время ультраправые финские политики подогревали среди своих соотечественников реваншистские иллюзии – намекая на возможность пересмотреть давние территориальные уступки СССР, давно и прочно закрепленные по условиям международных договоров.На волне этих настроений в Финляндии избрали в прошлом году националистическое правительство во главе с партией "Истинные финны".Спикером парламента стал Юсси Халла-Ахо, осужденный судом за разжигание этнической ненависти к людям других национальностей. Этот ультраправый активист, большой друг украинской власти, печально прославился призывами давить танками бастующих греческих рабочих и циничным оправданием убийства российских солдат.Его однопартиец Вильгельм Юннила был уличен в использовании нацистского приветствия и шутил по поводу газовых камер в нацистских концлагерях. А Риикку Пурра, одна из лидеров партии "Истинные финны", призывала в своем блоге "отстреливать" мигрантов и назвала турок "обезьянами", спровоцировав этим дипломатический скандал.Еще один "истинный финн" Яри Налли совсем недавно опубликовал пост с призывом стрелять в людей, пересекающих российско-финскую границу, которая еще осенью была заблокирована по решению финской власти."Тех, кто пересечет границу без разрешения, будут расстреливать, этому придет конец", – написал демократический европейский политик. И хотя потом его надоумили стереть это людоедское сообщение, о нем уже успела написать пресса.Победа Александра Стубба выглядит в условиях этой националистической истерии совершенно закономерно.Избранный финский президент целиком построил свою кампанию на антироссийской риторике. Он поддержал запрет на выдачу финского гражданство россиянам. Причем, судьба тех, кто уже обладает российскими и финскими документами, проживая в самой Финляндии, окажется в этом случае под вопросом.Кроме того, Стубб выступал за полный разрыв контактов с Москвой.Во время предвыборной компании он набросился на своего конкурента Пекку Хаависто, заявляя, что в случае своего избрания тот может ответить на поздравительный звонок из Кремля. Хотя Хаависто является таким же стойким приверженцем генеральной евроатлантической линии.На дебатах, организованных Конфедерацией финской промышленности, где обсуждали тяжелые последствия экономического кризиса, вызванного разрывом отношений с РФ, Стубб потребовал отгородиться от востока железным занавесом."Мы должны исходить из того, что Европа, грубо говоря, разделилась на две части. Опустился новый железный занавес, как экономический, так и политический. С одной стороны – Россия и Белоруссия, с другой – около 45 европейских стран.За свою жизнь я совершил много поездок с целью продвижению экспорта, но могу гарантировать, что не совершу ни одной такой поездки в Россию за шесть лет пребывания на посту президента республики", – пообещал Стубб.Во время своих предвыборных выступлений он даже пространно рассуждал о возможности размещения ядерного оружия – хотя при вступлении в НАТО финнам обещали, что у Брюсселя якобы не имеется на этот счет никаких планов.Однако Финляндия получила именно такого президента, которого заслужила. Северную страну годами накачивали националистической пропагандой, настраивая ее жителей против соседей. Теперь за это приходится платить – в том числе своей безопасностью. Потому что неадекватные политики, дорвавшиеся до власти с помощью Вашингтона, вполне способны втянуть Суоми в глобальный конфликт.Пронатовская политика нанесла Финляндии огромный убыток. Сегодня в стране стартовала еще одна массовая забастовка – с полуночи понедельника отменены рейсы всех междугородних и пригородных поездов, в Хельсинки, Турку и Тампере прекратилась работа общественного транспорта, остановились многие фабрики и логистические центры, прекратили работу строительные компании и образовательные учреждения.Стачка затронула даже электростанции, включая АЭС "Олкилуото" и "Ловииса", хотя их работа не прекращалась.Финские профсоюзы протестуют против растущей инфляции и ликвидации трудовых прав, которой занимаются ультраправые власти.И это серьезный вызов, с которым придется столкнуться евроатлантическим ястребам во главе с новым президентом Стуббом.

https://ukraina.ru/20240208/1053157769.html

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эксклюзив, финляндия, правые, президент, выборы, президентские выборы, александр стубб, нато, обсе