У бывшего нардепа Пашинского проходят обыски по делу о краже нефти - СМИ
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкБрифинг и.о. главы администрации президента Украины С.Пашинского
Обыски проходят у экс-депутата украинского парламента Сергея Пашинского по делу о краже нефти в Одессе. Об этом 12 февраля сообщает украинское издание "Страна"
Источник в правоохранительных органах уточнил, что обыски проходят у группы лиц, в том числе у бизнес-партнера Пашинского Сергея Тищенко.
Пашинский с 5 марта по 10 июня 2014 года после госпереворота на Украине возглавлял администрацию президента.
В России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в причастности к объявлению так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.