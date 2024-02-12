У бывшего нардепа Пашинского проходят обыски по делу о краже нефти - СМИ - 12.02.2024 Украина.ру
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У бывшего нардепа Пашинского проходят обыски по делу о краже нефти - СМИ
У бывшего нардепа Пашинского проходят обыски по делу о краже нефти - СМИ - 12.02.2024 Украина.ру
У бывшего нардепа Пашинского проходят обыски по делу о краже нефти - СМИ
Обыски проходят у экс-депутата украинского парламента Сергея Пашинского по делу о краже нефти в Одессе. Об этом 12 февраля сообщает украинское издание "Страна"
2024-02-12T12:24
2024-02-12T12:24
пашинский
новости
нефть
одесса
депутат
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Источник в правоохранительных органах уточнил, что обыски проходят у группы лиц, в том числе у бизнес-партнера Пашинского Сергея Тищенко.Пашинский с 5 марта по 10 июня 2014 года после госпереворота на Украине возглавлял администрацию президента. В России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в причастности к объявлению так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пашинский, новости, нефть, одесса, депутат
Пашинский, Новости, нефть, Одесса, депутат

У бывшего нардепа Пашинского проходят обыски по делу о краже нефти - СМИ

12:24 12.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкБрифинг и.о. главы администрации президента Украины С.Пашинского
Брифинг и.о. главы администрации президента Украины С.Пашинского - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
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Обыски проходят у экс-депутата украинского парламента Сергея Пашинского по делу о краже нефти в Одессе. Об этом 12 февраля сообщает украинское издание "Страна"
Источник в правоохранительных органах уточнил, что обыски проходят у группы лиц, в том числе у бизнес-партнера Пашинского Сергея Тищенко.
Пашинский с 5 марта по 10 июня 2014 года после госпереворота на Украине возглавлял администрацию президента.
В России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в причастности к объявлению так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа 2023, 10:12
Новый оружейный барон Украины - ПашинскийКомпания, связанная с бывшим украинским депутатом Сергеем Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия на Украине, пишет The New York Times. Биография этого политика полна скандальных историй.
 
ПашинскийНовостинефтьОдессадепутат
 
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