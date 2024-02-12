https://ukraina.ru/20240212/1053242587.html

У бывшего нардепа Пашинского проходят обыски по делу о краже нефти - СМИ

У бывшего нардепа Пашинского проходят обыски по делу о краже нефти - СМИ - 12.02.2024 Украина.ру

У бывшего нардепа Пашинского проходят обыски по делу о краже нефти - СМИ

Обыски проходят у экс-депутата украинского парламента Сергея Пашинского по делу о краже нефти в Одессе. Об этом 12 февраля сообщает украинское издание "Страна"

2024-02-12T12:24

2024-02-12T12:24

2024-02-12T12:24

пашинский

новости

нефть

одесса

депутат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101813/28/1018132834_0:224:2913:1863_1920x0_80_0_0_f61c39bcd15d2f5444c871c82d2deea1.jpg

Источник в правоохранительных органах уточнил, что обыски проходят у группы лиц, в том числе у бизнес-партнера Пашинского Сергея Тищенко.Пашинский с 5 марта по 10 июня 2014 года после госпереворота на Украине возглавлял администрацию президента. В России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в причастности к объявлению так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.

https://ukraina.ru/20230815/1048687546.html

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пашинский, новости, нефть, одесса, депутат