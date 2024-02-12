Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе - 12.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240212/1053242256.html
Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе
Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе - 12.02.2024 Украина.ру
Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе
Более тысячи грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
2024-02-12T11:50
2024-02-12T11:50
новости
украина
польша
граница
забастовка
фермер
пограничная служба украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053205010_177:0:1203:577_1920x0_80_0_0_02e21248a900686d1d3e240c71a8ff4b.jpg
Около 1500 грузовиков скопилось на польско-украинской границе, сообщил Демченко. По его словам, водители заблокировали два пункта пропуска на границе.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Однако в сентябре ЕК решила не продлевать ограничения.
https://ukraina.ru/20240209/1053197015.html
украина
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053205010_305:0:1074:577_1920x0_80_0_0_0517f3a8f28889802b1a79f109a764bb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, граница, забастовка, фермер, пограничная служба украины
Новости, Украина, Польша, граница, забастовка, фермер, Пограничная служба Украины

Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе

11:50 12.02.2024
 
© Политика страны телеграм-канал
© Политика страны телеграм-канал
Читать в
Более тысячи грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
Около 1500 грузовиков скопилось на польско-украинской границе, сообщил Демченко. По его словам, водители заблокировали два пункта пропуска на границе.
"Если говорить о количестве грузовиков, находящихся в очереди на территории Польши по двум заблокированным направлениям, то это примерно 1050 грузовиков: 400 - напротив "Рава-Русская" (КПП на границе с Польшей со стороны Украины – Ред.) и 650 - "Ягодин" (КПП со стороны Украины – Ред.)", - сказал Демченко.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.
28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Однако в сентябре ЕК решила не продлевать ограничения.
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 12:31
Маловато будет: в Польше предложили обложить украинские продукты налогомЗамминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак предложил обложить налогом продовольственную продукцию с Украины. Он этом Колодзейчак заявил в эфире радиостанции RMF FM
 
НовостиУкраинаПольшаграницазабастовкафермерПограничная служба Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала