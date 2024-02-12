https://ukraina.ru/20240212/1053242256.html

Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе

Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе - 12.02.2024 Украина.ру

Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе

Более тысячи грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона

2024-02-12T11:50

2024-02-12T11:50

2024-02-12T11:50

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Около 1500 грузовиков скопилось на польско-украинской границе, сообщил Демченко. По его словам, водители заблокировали два пункта пропуска на границе.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Однако в сентябре ЕК решила не продлевать ограничения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, граница, забастовка, фермер, пограничная служба украины