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Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе
Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе - 12.02.2024 Украина.ру
Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе
Более тысячи грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
2024-02-12T11:50
2024-02-12T11:50
2024-02-12T11:50
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Около 1500 грузовиков скопилось на польско-украинской границе, сообщил Демченко. По его словам, водители заблокировали два пункта пропуска на границе.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Однако в сентябре ЕК решила не продлевать ограничения.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, польша, граница, забастовка, фермер, пограничная служба украины
Новости, Украина, Польша, граница, забастовка, фермер, Пограничная служба Украины
Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе
Более тысячи грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
Около 1500 грузовиков скопилось на польско-украинской границе, сообщил Демченко. По его словам, водители заблокировали два пункта пропуска на границе.
"Если говорить о количестве грузовиков, находящихся в очереди на территории Польши по двум заблокированным направлениям, то это примерно 1050 грузовиков: 400 - напротив "Рава-Русская" (КПП на границе с Польшей со стороны Украины – Ред.) и 650 - "Ягодин" (КПП со стороны Украины – Ред.)", - сказал Демченко.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.
28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Однако в сентябре ЕК решила не продлевать ограничения.