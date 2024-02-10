Запад поставил на борьбу с Россией больше, чем имел. Теперь приходится отнимать у своих - Ищенко - 10.02.2024 Украина.ру
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Запад поставил на борьбу с Россией больше, чем имел. Теперь приходится отнимать у своих - Ищенко
Запад поставил на борьбу с Россией больше, чем имел. Теперь приходится отнимать у своих - Ищенко - 10.02.2024 Украина.ру
Запад поставил на борьбу с Россией больше, чем имел. Теперь приходится отнимать у своих - Ищенко
Украинский конфликт — это первый военный конфликт, который сказался на благополучии Запада и виной тому системный кризис общезападной военно-политической и экономико-финансовой системы. Об этом рассказал в интервью Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-02-10T08:05
2024-02-10T08:05
новости
ростислав ищенко
запад
украина
фермер
забастовка
деньги
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По его словам, ведущие страны Запада с помощью экономического и военного давления уже давно пытается заставить другие государств следовать в фарватре их безумной политики, но эту ставку теперь они проиграли."Представьте. Вы пришли в казино. У вас в бумажнике лежит тысяча долларов. Раз поставили – проиграли. Два поставили – проиграли. Три поставили – проиграли. Взяли в долг – еще проиграли. Еще раз взяли в долг – еще раз проиграли. Заложили квартиру и машину – опять проиграли. А потом к вам приходят судебные исполнители, забирают ваше имущество и выбрасывают вас на улицу. Вы сидите под забором и думаете, что жизнь – не такая уж прекрасная штука, как казалось раньше", - рассказал Ищенко, сравнивая политику Запада с игрой в казино.По его словам, Запад поставил все ради победы над Россией и Китаем, но проиграл. Причем поставил больше, чем имел."Они знают, что проиграли (во всяком случае, украинский тур). Они ищут способ продолжить этот процесс, ища кого-то на замену Украине, чтобы и дальше раскручивать вакханалию этого военного маховика. А это тоже требует ресурсов, которые где-то надо брать", - сказал эксперт.Теперь странам Запада приходится отнимать ресурсы у своего народа, который не понимает, для чего это нужно. Поэтому по всей Европе в настоящее время проходят забастовки фермеров."В СССР люди понимали, почему надо оторвать ресурсы от себя и отдать государству. Потому что иначе не будет ни государства, ни тебя лично (…) Французские фермеры говорят: "Мы понимаем, что Украину воюет за свою независимость и за свободу всей Европы. Помогать ей надо. Но вы сначала дайте то, что нам причитается", - пояснил Ищенко.Но страны Запада не могут направить деньги на помощь своему населению, так как этих денег у них нет."Тогда французские фермеры говорят: "Помогите Украине, заключив мир с Россией, а деньги отдайте нам". А французское правительство не хочет. В этом их противоречие", - добавил Ищенко.По словам эксперта, ранее ситуация была другая, так как Запад располагал деньгами, которыми мог решать любые внутриполитические проблемы.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ростислав ищенко, запад, украина, фермер, забастовка, деньги
Новости, Ростислав Ищенко, Запад, Украина, фермер, забастовка, деньги

Запад поставил на борьбу с Россией больше, чем имел. Теперь приходится отнимать у своих - Ищенко

08:05 10.02.2024
 
© AP / Ebrahim Noroozi
- РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP / Ebrahim Noroozi
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Украинский конфликт — это первый военный конфликт, который сказался на благополучии Запада и виной тому системный кризис общезападной военно-политической и экономико-финансовой системы. Об этом рассказал в интервью Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, ведущие страны Запада с помощью экономического и военного давления уже давно пытается заставить другие государств следовать в фарватре их безумной политики, но эту ставку теперь они проиграли.
"Представьте. Вы пришли в казино. У вас в бумажнике лежит тысяча долларов. Раз поставили – проиграли. Два поставили – проиграли. Три поставили – проиграли. Взяли в долг – еще проиграли. Еще раз взяли в долг – еще раз проиграли. Заложили квартиру и машину – опять проиграли. А потом к вам приходят судебные исполнители, забирают ваше имущество и выбрасывают вас на улицу. Вы сидите под забором и думаете, что жизнь – не такая уж прекрасная штука, как казалось раньше", - рассказал Ищенко, сравнивая политику Запада с игрой в казино.
По его словам, Запад поставил все ради победы над Россией и Китаем, но проиграл. Причем поставил больше, чем имел.
"Они знают, что проиграли (во всяком случае, украинский тур). Они ищут способ продолжить этот процесс, ища кого-то на замену Украине, чтобы и дальше раскручивать вакханалию этого военного маховика. А это тоже требует ресурсов, которые где-то надо брать", - сказал эксперт.
Теперь странам Запада приходится отнимать ресурсы у своего народа, который не понимает, для чего это нужно. Поэтому по всей Европе в настоящее время проходят забастовки фермеров.
"В СССР люди понимали, почему надо оторвать ресурсы от себя и отдать государству. Потому что иначе не будет ни государства, ни тебя лично (…) Французские фермеры говорят: "Мы понимаем, что Украину воюет за свою независимость и за свободу всей Европы. Помогать ей надо. Но вы сначала дайте то, что нам причитается", - пояснил Ищенко.
Но страны Запада не могут направить деньги на помощь своему населению, так как этих денег у них нет.
"Тогда французские фермеры говорят: "Помогите Украине, заключив мир с Россией, а деньги отдайте нам". А французское правительство не хочет. В этом их противоречие", - добавил Ищенко.
По словам эксперта, ранее ситуация была другая, так как Запад располагал деньгами, которыми мог решать любые внутриполитические проблемы.
 
НовостиРостислав ИщенкоЗападУкраинафермерзабастовкаденьги
 
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