Фактор неопределенности: эксперт объяснил, какую важную роль на "прозрачном" фронте играют минные поля
Очень сложно уничтожить "прозрачность" поля боя. Никакие дымовые завесы, никакие плохие погодные условия тут не помогают, к тому же эти факторы влияют и на российские войска. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Минные поля — это фактор неопределенности, они "непрозрачны", потому что очень трудно определяются всеми средствами новой разведки, которые сейчас используются в СВО. И такое подзабытое оружие как мина, вдруг оказалось абсолютно востребовано, рассказал эксперт.
Уничтожить "прозрачность" фронта очень сложно. Никакие дымовые завесы, никакие плохие погодные условия не помогают, к тому же эти факторы влияют и на наши войска. Конечно, есть и хорошие примеры. Так, во время последнего штурма "Царской охоты" бойцы прошли под землёй, добавил он.
"Все это приводит к позиционному тупику, который сейчас мы наглядно видим. Нет глубокого прорыва, хотя, казалось бы, украинская сторона сейчас истощена. Но даже в обороне за счет этого эрзац-заменителя артиллерии, за счет расчетов FPV-дронов украинская сторона пока держится", - отметил Анпилогов.
Главное изменение в ведении боевых действий, которое нужно осознать, потому что это изменение большой стратегии — это невозможность классических приёмов военной науки. Очень сложно незаметно собрать мощный ударный кулак, резюмировал участник конференции.
С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь
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