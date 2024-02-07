https://ukraina.ru/20240207/1053128623.html

Унижение СБУ и нагоняй от Нуланд. Каким журналистам дозволено работать на Украине

Унижение СБУ и нагоняй от Нуланд. Каким журналистам дозволено работать на Украине - 07.02.2024 Украина.ру

Унижение СБУ и нагоняй от Нуланд. Каким журналистам дозволено работать на Украине

Во вторник, 6 февраля, украинские депутаты, доселе послушные Офису президента, вызвали на ковер главу СБУ Василия Малюка из-за скандала со слежкой за журналистами проекта "Бигус.инфо"

2024-02-07T09:09

2024-02-07T09:09

2024-02-07T13:41

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Малюк заявил, что он якобы сам возмущен слежкой со стороны «отдельных сотрудников», которые занимались мероприятиями по противодействию организованной наркопреступности. К слежке были причастны 30 сотрудников Службы. Ранее Зеленский своим указом уволил руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко из-за слежки за журналистами проекта.В 2019 году журналисты этого проекта фактически похоронили президентские амбиции Петра Порошенко, огласив данные о коррупции в «Укроборонпроме», к которой были причастны приближенные экс-президента.Служба безопасности Украины давно является ручным инструментом Офиса президента, а журналисты данного проекта относятся к категории так называемых «соросят», подотчетных западным посольствам. С конца прошлого года между Офисом президента и «соросятами» назревал конфликт. У Зеленского, очевидно, подозревали, что «соросята» готовят новый Майдан или ищут ему замену. Но недавний визит Виктории Нуланд показал, кто в доме хозяин, поэтому зарвавшихся сотрудников Службы уволили, а депутаты вызвали ее главу на ковер.«После встречи, которая состоялась в конце прошлой недели с замгоссекретарем США Виктории Нуланд, глава Офиса президента вышел морально подавленным, а как стало известно нашему источнику, одной из претензий Нуланд к Ермаку была тема слежки СБУ за американской клиентелой на Украине», — комментирует результаты визита Нуланд украинский Telegram-канал «Легитимный». Нуланд также, дескать, предупредила Ермака, что такие действия «плохо заканчиваются».Дело в том, что в середине января СБУ поймала трех операторов проекта «Бигус.инфо» на том, что они курят травку и употребляют прочую наркоту. Но если в кармане есть охранная грамота посольства США, то можно себе позволить употреблять что угодно. «Наркоманам-журналистам от Сороса можно все. Незаконно следить за людьми, наркоманить, врать, порочить людей и уничтожать их судьбы. Ну и в который раз выясняется, что СБУ занимаются слежкой за журналистами», — пишет Telegram-канал «Мрия».Депутат Дубинский утверждает, что за журналистами следила полиция, а не СБУ. «Сделали это не эсбэушники, как все считают, а НПУ (Нацполиция) по указанию министра Клименко. Дело в том, что торговцы дешевой наркотой, типа травы и солей, которые употребляли сотрудники редакции, — под мусорами. Всегда. Очевидно, "бигусы" брали товар часто и где-то или проболтались о своем месте работы, или это было установлено оперативным путем», — пишет Дубинский.Бывший «Слуга народа» депутат Гео Лерос пишет, что украинские правоохранители далеко зашли, позволив себе слежку за журналистами. «Взбешенные от безнаказанности правоохранительные органы вышли далеко за пределы своих полномочий, превратившись в карманных церберов офиса президента, я это хорошо почувствовал на своей шкуре», — написал Лерос.Другой «Слуга народа» депутат Николай Тищенко, наоборот, выступил в защиту сотрудников СБУ. Он считает, что такое увольнение «в угоду наркоманам, горе-расследователям» демотивирует среднее звено сотрудников спецслужбы. «А кто будет защищать государство? Может, эти люди с пакетиками белого порошка?» — заявил нардеп.Данный инцидент очередной раз продемонстрировал разброд и шатания украинской власти, представители которой лихорадочно мечутся между Офисом президента и посольством США.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что подобное унижение СБУ и демонстрация внешнего управления страной серьезно подорвет позиции Зеленского, которому теперь сотрудники СБУ доверять не могут. «Из-за казуса с "Бигусом" королю пришлось пожертвовать начальником политического сыска. Система получила мощнейший удар. Она строилась на неприкасаемости и всесилии политсыска. Публичное унижение и обезглавливание ядра охранки — это как у ацтека сердце вырвать. Второй удар по системе приведет ее в паралич», — пишет Чаплыга.Примечательно, что в защиту журналистов проекта «Бигус.инфо» выступили послы «Большой семерки», западные либеральные НПО, которые в упор не замечали систематическое преследование оппозиционных журналистов на Украине. Мимо их внимания прошел даже факт гибели в застенках американо-чилийского журналиста Гонсало Лиры в январе этого года. В прошлом году Лира писал об избиениях и пытках, которым он подвергался в украинской тюрьме.Не замечают они также арестованных на Украине журналистов Владимира Михайлова, Дмитрия Скворцова и Виктора Шестакова, обвиненных в госизмене за свою журналистскую деятельность.Ранее СБУ запрещала на Украину въезд десяткам западных журналистов, так как украинским властям не нравился их стиль освещения конфликта. Однако сотрудникам «Бигус.инфо» после визита Виктории Нуланд прощается даже употребление наркотиков, а за слежку за ними увольняют начальников СБУ. Вся эта история лишний раз подчеркивает внешний контроль над властями Украины, как и тот факт, что журналистская деятельность в стране может осуществляться исключительно под патронатом американского посольства.

https://ukraina.ru/20240207/1053127387.html

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эксклюзив, украина, виктория нуланд, сбу, сми, мнения