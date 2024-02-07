Надо двигаться к Польше: военный эксперт объяснил, где должна проходить "санитарная зона" с Украиной - 07.02.2024 Украина.ру
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Надо двигаться к Польше: военный эксперт объяснил, где должна проходить "санитарная зона" с Украиной
Надо двигаться к Польше: военный эксперт объяснил, где должна проходить "санитарная зона" с Украиной - 07.02.2024 Украина.ру
Надо двигаться к Польше: военный эксперт объяснил, где должна проходить "санитарная зона" с Украиной
Отодвигать фронт надо не на 30–40 километров, а на дистанцию самых дальнобойных средств поражения ВСУ. Но в условиях "прозрачного" фронта незаметно собрать ударную группировку невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-07T04:50
2024-02-07T04:50
новости
россия
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безопасность
обстрелы
наступление
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Перед российскими военными стоит задача отодвинуть фронт от мирных регионов. Причем отодвигать ее надо не на 30–40 километров, а на дистанцию самых дальнобойных средств поражения, которые есть у ВСУ, это около 300 километров, рассказал военный.У нас есть также новые регионы: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Их также необходимо обезопасить от террористических обстрелов ВСУ. Возможно, для этого надо двигаться к польской границе, добавил офицер.Все поле боя сегодня под пристальным наблюдением. Весь фронт - как на ладони. В таких условиях собрать ударную группировку незаметно для противника невозможно. Но российское командование решает эту задачу, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html
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украина
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днр
херсонская область
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новости, россия, украина, сво, безопасность, обстрелы, наступление, всу, вс рф, лнр, днр, херсонская область, запорожская область
Новости, Россия, Украина, СВО, безопасность, обстрелы, наступление, ВСУ, ВС РФ, ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область

Надо двигаться к Польше: военный эксперт объяснил, где должна проходить "санитарная зона" с Украиной

04:50 07.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчения мотострелковых войск в Ростовской области
Учения мотострелковых войск в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Отодвигать фронт надо не на 30–40 километров, а на дистанцию самых дальнобойных средств поражения ВСУ. Но в условиях "прозрачного" фронта незаметно собрать ударную группировку невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Перед российскими военными стоит задача отодвинуть фронт от мирных регионов. Причем отодвигать ее надо не на 30–40 километров, а на дистанцию самых дальнобойных средств поражения, которые есть у ВСУ, это около 300 километров, рассказал военный.
У нас есть также новые регионы: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Их также необходимо обезопасить от террористических обстрелов ВСУ. Возможно, для этого надо двигаться к польской границе, добавил офицер.
"Мы видим все трудности современной войны. Собрать мощный кулак в виде ударной группировки, способной прорвать фронт на достаточно широком участке и развить наступление в глубину обороны противника сегодня невозможно", - подчеркнул Шкурлатов.
Все поле боя сегодня под пристальным наблюдением. Весь фронт - как на ладони. В таких условиях собрать ударную группировку незаметно для противника невозможно. Но российское командование решает эту задачу, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владислав Угольный интервью
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