Надо двигаться к Польше: военный эксперт объяснил, где должна проходить "санитарная зона" с Украиной
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчения мотострелковых войск в Ростовской области
Отодвигать фронт надо не на 30–40 километров, а на дистанцию самых дальнобойных средств поражения ВСУ. Но в условиях "прозрачного" фронта незаметно собрать ударную группировку невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Перед российскими военными стоит задача отодвинуть фронт от мирных регионов. Причем отодвигать ее надо не на 30–40 километров, а на дистанцию самых дальнобойных средств поражения, которые есть у ВСУ, это около 300 километров, рассказал военный.
У нас есть также новые регионы: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Их также необходимо обезопасить от террористических обстрелов ВСУ. Возможно, для этого надо двигаться к польской границе, добавил офицер.
"Мы видим все трудности современной войны. Собрать мощный кулак в виде ударной группировки, способной прорвать фронт на достаточно широком участке и развить наступление в глубину обороны противника сегодня невозможно", - подчеркнул Шкурлатов.
Все поле боя сегодня под пристальным наблюдением. Весь фронт - как на ладони. В таких условиях собрать ударную группировку незаметно для противника невозможно. Но российское командование решает эту задачу, резюмировал собеседник Украина.ру.
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