https://ukraina.ru/20240207/1053126765.html

Надо двигаться к Польше: военный эксперт объяснил, где должна проходить "санитарная зона" с Украиной

Надо двигаться к Польше: военный эксперт объяснил, где должна проходить "санитарная зона" с Украиной - 07.02.2024 Украина.ру

Надо двигаться к Польше: военный эксперт объяснил, где должна проходить "санитарная зона" с Украиной

Отодвигать фронт надо не на 30–40 километров, а на дистанцию самых дальнобойных средств поражения ВСУ. Но в условиях "прозрачного" фронта незаметно собрать ударную группировку невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-07T04:50

2024-02-07T04:50

2024-02-07T04:50

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Перед российскими военными стоит задача отодвинуть фронт от мирных регионов. Причем отодвигать ее надо не на 30–40 километров, а на дистанцию самых дальнобойных средств поражения, которые есть у ВСУ, это около 300 километров, рассказал военный.У нас есть также новые регионы: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Их также необходимо обезопасить от террористических обстрелов ВСУ. Возможно, для этого надо двигаться к польской границе, добавил офицер.Все поле боя сегодня под пристальным наблюдением. Весь фронт - как на ладони. В таких условиях собрать ударную группировку незаметно для противника невозможно. Но российское командование решает эту задачу, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html

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новости, россия, украина, сво, безопасность, обстрелы, наступление, всу, вс рф, лнр, днр, херсонская область, запорожская область