Алексей Кочетков о том, как охотятся за "Буханками" FPV-коптеры ВСУ и почему их не берут ружья-антидроны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Раньше противодроновые ружья были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Cейчас у противника сложилась нездоровая ситуация с количеством FPV-дронов. Эти летающие снаряды создают проблемы российским бойцам не только на передовой, но и в ближайшем тылу, рассказал политолог.
ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Наши автомобили – их приоритетная цель. Бойцы говорят, что за каждой "Буханкой" могут охотиться два-три вражеских дрона, добавил эксперт.
"Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Технологии несколько поменялись. ВСУ стали использовать нестандартные частоты, причем часто меняя их", - подчеркнул Кочетков.
Российская оборонка, частные компании и конкретные энтузиасты пытаются решить эту проблему. Но тут надо подключаться всем миром. Надеяться пока не на кого. ВСУ создают FPV-дронами очень серьезные проблемы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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