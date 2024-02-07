Алексей Кочетков о том, как охотятся за "Буханками" FPV-коптеры ВСУ и почему их не берут ружья-антидроны - 07.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240207/1053115688.html
Алексей Кочетков о том, как охотятся за "Буханками" FPV-коптеры ВСУ и почему их не берут ружья-антидроны
Алексей Кочетков о том, как охотятся за "Буханками" FPV-коптеры ВСУ и почему их не берут ружья-антидроны - 07.02.2024 Украина.ру
Алексей Кочетков о том, как охотятся за "Буханками" FPV-коптеры ВСУ и почему их не берут ружья-антидроны
ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Раньше противодроновые ружья были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-02-07T03:40
2024-02-07T03:40
новости
россия
украина
алексей кочетков
дроны
бпла
защита
вс рф
снабжение
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051292735_0:733:1068:1333_1920x0_80_0_0_ba9204b0ab773dd0dd5f128851f268cb.jpg
Cейчас у противника сложилась нездоровая ситуация с количеством FPV-дронов. Эти летающие снаряды создают проблемы российским бойцам не только на передовой, но и в ближайшем тылу, рассказал политолог.ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Наши автомобили – их приоритетная цель. Бойцы говорят, что за каждой "Буханкой" могут охотиться два-три вражеских дрона, добавил эксперт.Российская оборонка, частные компании и конкретные энтузиасты пытаются решить эту проблему. Но тут надо подключаться всем миром. Надеяться пока не на кого. ВСУ создают FPV-дронами очень серьезные проблемы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240206/1053105400.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051292735_0:633:1068:1433_1920x0_80_0_0_303c53a8b5185d1f31f62a07db860d1a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, алексей кочетков, дроны, бпла, защита, вс рф, снабжение, всу, война, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Алексей Кочетков, дроны, БПЛА, защита, ВС РФ, снабжение, ВСУ, война, СВО, Спецоперация

Алексей Кочетков о том, как охотятся за "Буханками" FPV-коптеры ВСУ и почему их не берут ружья-антидроны

03:40 07.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Dronesукраинские FPV-дроны
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Victory Drones
Читать в
ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Раньше противодроновые ружья были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Cейчас у противника сложилась нездоровая ситуация с количеством FPV-дронов. Эти летающие снаряды создают проблемы российским бойцам не только на передовой, но и в ближайшем тылу, рассказал политолог.
ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Наши автомобили – их приоритетная цель. Бойцы говорят, что за каждой "Буханкой" могут охотиться два-три вражеских дрона, добавил эксперт.
"Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Технологии несколько поменялись. ВСУ стали использовать нестандартные частоты, причем часто меняя их", - подчеркнул Кочетков.
Российская оборонка, частные компании и конкретные энтузиасты пытаются решить эту проблему. Но тут надо подключаться всем миром. Надеяться пока не на кого. ВСУ создают FPV-дронами очень серьезные проблемы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Голубовский интервью
Вчера, 05:04
Дмитрий Голубовский: Если Россия выиграет войну чипов, то заберет Одессу и оставит от Украины пятачокУкраина очень хороший противник, кусачий, но в меру слабый и реально системного сопротивления оказать не может. Украина — это хорошая боксёрская груша. Пока она функционирует, надо этим пользоваться, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
 
НовостиРоссияУкраинаАлексей КочетковдроныБПЛАзащитаВС РФснабжениеВСУвойнаСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:17Алексей Самойлов: Россия возьмет Харьков без штурма, если ВСУ устроят взрывы на Северском Донце
05:00"Самые ретивые кормят червей": военный эксперт рассказал, почему на Украине острая нехватка военных
04:50Надо двигаться к Польше: военный эксперт объяснил, где должна проходить "санитарная зона" с Украиной
04:40"Им внушили, что мы насекомые": политолог о том, почему Украине нужно возвращать русскую идентичность
04:30"Постоянно висят в воздухе": подполковник объяснил, почему у ВСУ выросло количество дронов-камикадзе
04:30Бездонная бочка: военный эксперт о том, почему кредиты ЕС не помогут Киеву реанимировать бригады ВСУ
04:10Малютки-разведчики: военный эксперт рассказал, почему дроны важны не меньше, чем танки и артиллерия
04:00Разведчик Кот: Если б мы применили тактику Израиля, то давно закончили спецоперацию. Но нам это запрещено
03:50"Эта гадина улетела": политолог объяснил, как дроны стали разматывать карманные РЭБ и антидроновые ружья
03:40Алексей Кочетков о том, как охотятся за "Буханками" FPV-коптеры ВСУ и почему их не берут ружья-антидроны
03:30Политолог объяснил, почему корейцы мечтают поквитаться с Японией и зачем Токио нужен союз с Берлином
03:20Политолог раскрыл, кого из европейцев "третьей категории" Британия скоро отправит "в расход" на Украину
03:10"У Лондона свои хотелки": политолог объяснил, какую игру затеяли британцы и зачем они хвалят Россию
03:00Политолог о том, какое послание привез в Москву Такер Карлсон и почему элиты США не станут друзьями РФ
18:00СБУ оправдывается за "притеснение СМИ", Буданов попросил у Канады ракеты, но есть нюанс. Итоги 6 февраля
17:59Четверть населения Канады считает, что Украина слишком много получает от них - опрос
17:52Львовский облсовет запретил украинским властям преследовать Ирину Фарион
17:31Бои за Авдеевку, что Европа может поставить Украине. О чём говорили эксперты 6 февраля
17:30Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию
17:13Посол Украины в Великобритании. В чём опасность и новые возможности для Залужного в другой роли
Лента новостейМолния