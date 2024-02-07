https://ukraina.ru/20240207/1053115688.html

Алексей Кочетков о том, как охотятся за "Буханками" FPV-коптеры ВСУ и почему их не берут ружья-антидроны

Алексей Кочетков о том, как охотятся за "Буханками" FPV-коптеры ВСУ и почему их не берут ружья-антидроны - 07.02.2024 Украина.ру

Алексей Кочетков о том, как охотятся за "Буханками" FPV-коптеры ВСУ и почему их не берут ружья-антидроны

ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Раньше противодроновые ружья были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-02-07T03:40

2024-02-07T03:40

2024-02-07T03:40

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Cейчас у противника сложилась нездоровая ситуация с количеством FPV-дронов. Эти летающие снаряды создают проблемы российским бойцам не только на передовой, но и в ближайшем тылу, рассказал политолог.ВСУ используют FPV-коптеры, чтобы затруднить снабжение российских войск. Наши автомобили – их приоритетная цель. Бойцы говорят, что за каждой "Буханкой" могут охотиться два-три вражеских дрона, добавил эксперт.Российская оборонка, частные компании и конкретные энтузиасты пытаются решить эту проблему. Но тут надо подключаться всем миром. Надеяться пока не на кого. ВСУ создают FPV-дронами очень серьезные проблемы, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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