Борис Рожин рассказал, как армия РФ перемалывает поголовье "ветеранов АТО" и остатки кадровых бригад ВСУ - 06.02.2024 Украина.ру
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Борис Рожин рассказал, как армия РФ перемалывает поголовье "ветеранов АТО" и остатки кадровых бригад ВСУ
Борис Рожин рассказал, как армия РФ перемалывает поголовье "ветеранов АТО" и остатки кадровых бригад ВСУ - 06.02.2024 Украина.ру
Борис Рожин рассказал, как армия РФ перемалывает поголовье "ветеранов АТО" и остатки кадровых бригад ВСУ
Основные потери противник несет не в тылу, а на линии соприкосновения. Потери несут не только мобилизованные, но и так называемые "ветераны АТО" и украинские военные, которые воюют с 2022 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
2024-02-06T05:00
2024-02-06T05:00
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Сейчас Украина пытается проводить ротацию войск, часть бригад с Запорожского направления была переброшена под Марьинку и Авдеевку. Именно этим объясняется сворачивание активности противника на Запорожье. Там просто некому было наступать, рассказал эксперт.ВС РФ наносят удары по тыловым районам. Но основные потери противник несет все же на линии соприкосновения. Чем больше ВСУ несут безвозвратных потерь на фронте, тем быстрее их бригады теряют боеспособность, добавил журналист.Чем больше в ВСУ будет насильно мобилизованных, тем хуже будет ее морально-психологическое состояние. Главная задача армии РФ — перемолоть отставки кадровых бригад ВСУ. Это нанесет серьезный ущерб киевскому режиму, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240202/1053045503.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, ато, россия, сво, спецоперация, мобилизация, бои, запорожье, всу, потери всу
Новости, Украина, АТО, Россия, СВО, Спецоперация, мобилизация, бои, Запорожье, ВСУ, потери ВСУ

Борис Рожин рассказал, как армия РФ перемалывает поголовье "ветеранов АТО" и остатки кадровых бригад ВСУ

05:00 06.02.2024
 
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© РИА Новости . Александр Максименко
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Основные потери противник несет не в тылу, а на линии соприкосновения. Потери несут не только мобилизованные, но и так называемые "ветераны АТО" и украинские военные, которые воюют с 2022 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Сейчас Украина пытается проводить ротацию войск, часть бригад с Запорожского направления была переброшена под Марьинку и Авдеевку. Именно этим объясняется сворачивание активности противника на Запорожье. Там просто некому было наступать, рассказал эксперт.
ВС РФ наносят удары по тыловым районам. Но основные потери противник несет все же на линии соприкосновения. Чем больше ВСУ несут безвозвратных потерь на фронте, тем быстрее их бригады теряют боеспособность, добавил журналист.
"Самое главное, что потери несут не только свежемобилизованные. Потери несут еще ветераны АТО и те, кто воюет с 2022 года. Сокращение этого поголовья тоже снижает средний уровень ВСУ", - подчеркнул Рожин.
Чем больше в ВСУ будет насильно мобилизованных, тем хуже будет ее морально-психологическое состояние. Главная задача армии РФ — перемолоть отставки кадровых бригад ВСУ. Это нанесет серьезный ущерб киевскому режиму, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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