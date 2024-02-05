https://ukraina.ru/20240205/1053094258.html
"Образец мужественности": при обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр ЧС ЛНР
"Образец мужественности": при обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр ЧС ЛНР - 05.02.2024 Украина.ру
"Образец мужественности": при обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр ЧС ЛНР
Во время украинского обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР, полковник Алексей Потелещенко, сообщил 5 февраля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале
2024-02-05T13:56
2024-02-05T13:56
2024-02-05T13:56
новости
россия
лнр
луганская народная республика
лисичанск
леонид пасечник
всу
обстрелы
погиб
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Потелещенко был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа, написал Пасечник. Он защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд, добавил глава региона.Он добавил, что знал Алексея Потелещенко лично как профессионала высокого класса. "Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи. А для коллег – решительным и волевым командиром, которому можно было полностью доверять в любых обстоятельствах", отметил Пасечник.Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича. "Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска!" - добавил он.В субботу 3 февраля украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, погибли мирные люди. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
https://ukraina.ru/20240205/1053084566.html
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новости, россия, лнр, луганская народная республика, лисичанск, леонид пасечник, всу, обстрелы, погиб
Новости, Россия, ЛНР, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Леонид Пасечник, ВСУ, обстрелы, погиб
"Образец мужественности": при обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр ЧС ЛНР
Во время украинского обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР, полковник Алексей Потелещенко, сообщил 5 февраля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале
"Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко", - сообщил
Пасечник.
Потелещенко был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа, написал Пасечник. Он защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд, добавил глава региона.
Он добавил, что знал Алексея Потелещенко лично как профессионала высокого класса.
"Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи. А для коллег – решительным и волевым командиром, которому можно было полностью доверять в любых обстоятельствах", отметил Пасечник.
Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича. "Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска!" - добавил он.
В субботу 3 февраля украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, погибли мирные люди.
Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.