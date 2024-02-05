https://ukraina.ru/20240205/1053094258.html

"Образец мужественности": при обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр ЧС ЛНР

"Образец мужественности": при обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр ЧС ЛНР - 05.02.2024 Украина.ру

"Образец мужественности": при обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр ЧС ЛНР

Во время украинского обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР, полковник Алексей Потелещенко, сообщил 5 февраля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале

2024-02-05T13:56

2024-02-05T13:56

2024-02-05T13:56

новости

россия

лнр

луганская народная республика

лисичанск

леонид пасечник

всу

обстрелы

погиб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053093655_0:749:1080:1357_1920x0_80_0_0_cdab80d909e29bcec68462669c5551ad.jpg

Потелещенко был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа, написал Пасечник. Он защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд, добавил глава региона.Он добавил, что знал Алексея Потелещенко лично как профессионала высокого класса. "Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи. А для коллег – решительным и волевым командиром, которому можно было полностью доверять в любых обстоятельствах", отметил Пасечник.Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича. "Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска!" - добавил он.В субботу 3 февраля украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, погибли мирные люди. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.

https://ukraina.ru/20240205/1053084566.html

россия

лнр

луганская народная республика

лисичанск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, лнр, луганская народная республика, лисичанск, леонид пасечник, всу, обстрелы, погиб