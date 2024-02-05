Пришлось передавать в Польшу. Минэнерго Украины сообщило о профиците электроэнергии - 05.02.2024 Украина.ру
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Пришлось передавать в Польшу. Минэнерго Украины сообщило о профиците электроэнергии
Пришлось передавать в Польшу. Минэнерго Украины сообщило о профиците электроэнергии - 05.02.2024 Украина.ру
Пришлось передавать в Польшу. Минэнерго Украины сообщило о профиците электроэнергии
В энергосистеме Украины 4 февраля возник профицит — излишки передавались в энергосистему Польши. Об этом 5 февраля сообщило министерство энергетики Украины в своем телеграм-канале
2024-02-05T12:56
2024-02-05T12:56
новости
украина
минэнерго украины
электроэнергия
польша
молдавия
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"Вчера днем в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. По запросу оператора системы передачи излишки передавались в энергосистему Польши суммарной величиной поставки 300 мегаватт в час", - отметило ведомство.На понедельник Минэнерго Украины запланировало экспорт электроэнергии в Молдавию.В декабре 2023 года украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждала граждан о том, что их ждет "пара напряженных недель", связанных с ограничениями в энергоснабжении. В январе этого года руководство компании неоднократно заявляло о возможном дефиците электроэнергии из-за высокого потребления.
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новости, украина, минэнерго украины, электроэнергия, польша, молдавия
Новости, Украина, Минэнерго Украины, электроэнергия, Польша, Молдавия

Пришлось передавать в Польшу. Минэнерго Украины сообщило о профиците электроэнергии

12:56 05.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В энергосистеме Украины 4 февраля возник профицит — излишки передавались в энергосистему Польши. Об этом 5 февраля сообщило министерство энергетики Украины в своем телеграм-канале
"Вчера днем в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. По запросу оператора системы передачи излишки передавались в энергосистему Польши суммарной величиной поставки 300 мегаватт в час", - отметило ведомство.
На понедельник Минэнерго Украины запланировало экспорт электроэнергии в Молдавию.
В декабре 2023 года украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждала граждан о том, что их ждет "пара напряженных недель", связанных с ограничениями в энергоснабжении. В январе этого года руководство компании неоднократно заявляло о возможном дефиците электроэнергии из-за высокого потребления.
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
25 января, 11:55
ЕБРР вложил в Украину рекордную суммуЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2023 году вложил в экономику Украины рекордную сумму в 2,1 млрд евро. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 января на официальном сайте банка
 
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