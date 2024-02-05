Пришлось передавать в Польшу. Минэнерго Украины сообщило о профиците электроэнергии
В энергосистеме Украины 4 февраля возник профицит — излишки передавались в энергосистему Польши. Об этом 5 февраля сообщило министерство энергетики Украины в своем телеграм-канале
"Вчера днем в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии. По запросу оператора системы передачи излишки передавались в энергосистему Польши суммарной величиной поставки 300 мегаватт в час", - отметило ведомство.
На понедельник Минэнерго Украины запланировало экспорт электроэнергии в Молдавию.
В декабре 2023 года украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждала граждан о том, что их ждет "пара напряженных недель", связанных с ограничениями в энергоснабжении. В январе этого года руководство компании неоднократно заявляло о возможном дефиците электроэнергии из-за высокого потребления.