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Пермского экс-депутата осудят за критику СВО

Пермского экс-депутата осудят за критику СВО - 05.02.2024 Украина.ру

Пермского экс-депутата осудят за критику СВО

Пермский суд рассмотрит дело против экс-депутата гордумы Сергея Медведев, который критиковал спецоперацию, ему грозит штраф до 100 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Ленинского районного суда Перми

2024-02-05T11:55

2024-02-05T11:55

2024-02-05T11:55

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Сергея Медведева подозревают в мелком хулиганстве. Суд рассмотрит административное дело о распространении оскорблений, в том числе государства, в соцсетях. Слушание назначено на 9 февраля. Экс-депутату грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 31 декабря опубликовал пост с критикой спецоперации, при этом он использовал обсценную лексику. 11 января 2024 года его исключили из партии за нарушение устава, а руководство пермской Думы обратилось в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку его поста.Медведев родился в 1971 году в Перми. В 1989-м был призван для прохождения срочной службы в советской армии. Позже перешел на службу по контракту, принимал участие в боевых действиях и даже был награжден медалью "За отвагу".С 2021 года Сергей Медведев был депутатом пермской гордумы от КПРФ, занимался общественной деятельностью в сфере защиты прав детей. В 2020-м году Сергей Медведев вышел на пикет у стен московского Кремля. Он требовал, чтобы в учебном заведении, где тогда учился его сын, прекратились поборы и издевательство над его ребенком. Директор лицея, а по совместительству депутат гордумы Ирина Горбунова была временно отстранена от работы на время проверки, однако факт поборов не подтвердился, и ее восстановили. Позже Медведев объявлял голодовку с тем же требованием, однако и тогда ничего не добился.

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новости, россия, суд, депутат, экс-депутат, сво, спецоперация