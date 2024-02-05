Пермского экс-депутата осудят за критику СВО - 05.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240205/1053085832.html
Пермского экс-депутата осудят за критику СВО
Пермского экс-депутата осудят за критику СВО - 05.02.2024 Украина.ру
Пермского экс-депутата осудят за критику СВО
Пермский суд рассмотрит дело против экс-депутата гордумы Сергея Медведев, который критиковал спецоперацию, ему грозит штраф до 100 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Ленинского районного суда Перми
2024-02-05T11:55
2024-02-05T11:55
новости
россия
суд
депутат
экс-депутат
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102580/80/1025808043_0:138:1920:1218_1920x0_80_0_0_61beff18466a45ddae7dbeeabf2603bd.jpg
Сергея Медведева подозревают в мелком хулиганстве. Суд рассмотрит административное дело о распространении оскорблений, в том числе государства, в соцсетях. Слушание назначено на 9 февраля. Экс-депутату грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 31 декабря опубликовал пост с критикой спецоперации, при этом он использовал обсценную лексику. 11 января 2024 года его исключили из партии за нарушение устава, а руководство пермской Думы обратилось в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку его поста.Медведев родился в 1971 году в Перми. В 1989-м был призван для прохождения срочной службы в советской армии. Позже перешел на службу по контракту, принимал участие в боевых действиях и даже был награжден медалью "За отвагу".С 2021 года Сергей Медведев был депутатом пермской гордумы от КПРФ, занимался общественной деятельностью в сфере защиты прав детей. В 2020-м году Сергей Медведев вышел на пикет у стен московского Кремля. Он требовал, чтобы в учебном заведении, где тогда учился его сын, прекратились поборы и издевательство над его ребенком. Директор лицея, а по совместительству депутат гордумы Ирина Горбунова была временно отстранена от работы на время проверки, однако факт поборов не подтвердился, и ее восстановили. Позже Медведев объявлял голодовку с тем же требованием, однако и тогда ничего не добился.
https://ukraina.ru/20240131/1053002638.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102580/80/1025808043_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_a3d7f3c572275b8bce310860d4426c5c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, суд, депутат, экс-депутат, сво, спецоперация
Новости, Россия, Суд, депутат, экс-депутат, СВО, Спецоперация

Пермского экс-депутата осудят за критику СВО

11:55 05.02.2024
 
© CC0, PixabayСуд США молоток
Суд США молоток
© CC0, Pixabay
Читать в
Пермский суд рассмотрит дело против экс-депутата гордумы Сергея Медведев, который критиковал спецоперацию, ему грозит штраф до 100 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Ленинского районного суда Перми
Сергея Медведева подозревают в мелком хулиганстве. Суд рассмотрит административное дело о распространении оскорблений, в том числе государства, в соцсетях.
Слушание назначено на 9 февраля. Экс-депутату грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 31 декабря опубликовал пост с критикой спецоперации, при этом он использовал обсценную лексику. 11 января 2024 года его исключили из партии за нарушение устава, а руководство пермской Думы обратилось в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку его поста.
Медведев родился в 1971 году в Перми. В 1989-м был призван для прохождения срочной службы в советской армии. Позже перешел на службу по контракту, принимал участие в боевых действиях и даже был награжден медалью "За отвагу".
С 2021 года Сергей Медведев был депутатом пермской гордумы от КПРФ, занимался общественной деятельностью в сфере защиты прав детей.
В 2020-м году Сергей Медведев вышел на пикет у стен московского Кремля. Он требовал, чтобы в учебном заведении, где тогда учился его сын, прекратились поборы и издевательство над его ребенком.
Директор лицея, а по совместительству депутат гордумы Ирина Горбунова была временно отстранена от работы на время проверки, однако факт поборов не подтвердился, и ее восстановили. Позже Медведев объявлял голодовку с тем же требованием, однако и тогда ничего не добился.
Герб РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 13:26
"Закон о негодяях принят". В Госдуме утвердили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФГосударственная дума РФ на пленарном заседании 31 января приняла во втором и третьем чтении закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства
 
НовостиРоссияСуддепутатэкс-депутатСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16Зеленский отправит Залужного послом в Великобританию - депутат Рады
18:23Кличко за Залужного, F-16 с дальнобойными ракетами. Итоги 5 февраля на Украине
17:59Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности
17:58Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины
17:39"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады
17:27"Закладываем идеологию будущего": Хуснуллин о плане развития Мариуполя
17:22Такер Карлсон в Москве. Насколько оправдан ажиотаж вокруг его приезда?
17:17Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУ
17:15Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин
16:59Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж
16:52Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть
16:46Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет
16:41"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине
16:36Дональд Трамп и развал НАТО
16:20Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps
16:19Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев
16:02Битва при Ольшанице: военный триумф князя Константина Острожского
15:44Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат
15:39Деньги решают все: пребывая в пасти, Залужный схватил Зеленского за горло
14:55Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко
Лента новостейМолния