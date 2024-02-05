В Артёмовском районе нашли схрон с иностранным оружием для диверсантов ВСУ - 05.02.2024 Украина.ру
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В Артёмовском районе нашли схрон с иностранным оружием для диверсантов ВСУ
В Артёмовском районе нашли схрон с иностранным оружием для диверсантов ВСУ - 05.02.2024 Украина.ру
В Артёмовском районе нашли схрон с иностранным оружием для диверсантов ВСУ
В Артемовском районе Донецкой Народной Республики обнаружили схрон с иностранным вооружением для диверсантов, сообщили 5 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР
2024-02-05T10:15
2024-02-05T10:47
новости
россия
днр
донецкая народная республика
артемовск
росгвардия
фсб
схрон
диверсанты
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Сотрудники ФСБ действовали совместно с Росгвардией.В схроне находились ручные противотанковые гранатометы RPG-76 польского производства, RPG-75M чешского производства, девять противотанковых мин ТМ и взрыватели к ним, четыре противопехотные мины МОН-50, добавили в ведомстве.В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению боеприпасов.
https://ukraina.ru/20240205/1053084951.html
россия
днр
донецкая народная республика
артемовск
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, артемовск, росгвардия, фсб, схрон, диверсанты
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Росгвардия, ФСБ, схрон, диверсанты

В Артёмовском районе нашли схрон с иностранным оружием для диверсантов ВСУ

10:15 05.02.2024 (обновлено: 10:47 05.02.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота саперов по разминированию станции водоочистки в Мариуполе
Работа саперов по разминированию станции водоочистки в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Артемовском районе Донецкой Народной Республики обнаружили схрон с иностранным вооружением для диверсантов, сообщили 5 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР
Сотрудники ФСБ действовали совместно с Росгвардией.
"В Артемовском районе обнаружен схрон с иностранным вооружением, заготовленный для использования украинскими диверсионными группами. В связи с наличием признаков минирования схрона, саперами Росгвардии принято решение об уничтожении вооружения и боеприпасов на месте с использованием накладного заряда", - говорится в сообщении.
В схроне находились ручные противотанковые гранатометы RPG-76 польского производства, RPG-75M чешского производства, девять противотанковых мин ТМ и взрыватели к ним, четыре противопехотные мины МОН-50, добавили в ведомстве.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению боеприпасов.
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
09:59
Бунт в полиции, Украина и Лисичанск. Главное на Украине на утро 5 февраляУкраинские чиновники прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску, в результате которого погибли 28 мирных жителей. Спецподразделение ГУ Нацполиции Херсонской области взбунтовалось после того, как его решили слить с бригадой Нацгвардии "Ярость" ("Лють")
 
НовостиРоссияДНРДонецкая Народная РеспубликаАртемовскРосгвардияФСБсхрондиверсанты
 
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