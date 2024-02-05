В Артёмовском районе нашли схрон с иностранным оружием для диверсантов ВСУ
10:15 05.02.2024 (обновлено: 10:47 05.02.2024)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота саперов по разминированию станции водоочистки в Мариуполе
В Артемовском районе Донецкой Народной Республики обнаружили схрон с иностранным вооружением для диверсантов, сообщили 5 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР
Сотрудники ФСБ действовали совместно с Росгвардией.
"В Артемовском районе обнаружен схрон с иностранным вооружением, заготовленный для использования украинскими диверсионными группами. В связи с наличием признаков минирования схрона, саперами Росгвардии принято решение об уничтожении вооружения и боеприпасов на месте с использованием накладного заряда", - говорится в сообщении.
В схроне находились ручные противотанковые гранатометы RPG-76 польского производства, RPG-75M чешского производства, девять противотанковых мин ТМ и взрыватели к ним, четыре противопехотные мины МОН-50, добавили в ведомстве.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению боеприпасов.
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