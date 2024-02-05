https://ukraina.ru/20240205/1053085500.html

В Артёмовском районе нашли схрон с иностранным оружием для диверсантов ВСУ

В Артёмовском районе нашли схрон с иностранным оружием для диверсантов ВСУ - 05.02.2024 Украина.ру

В Артёмовском районе нашли схрон с иностранным оружием для диверсантов ВСУ

В Артемовском районе Донецкой Народной Республики обнаружили схрон с иностранным вооружением для диверсантов, сообщили 5 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на УФСБ РФ по ДНР

2024-02-05T10:15

2024-02-05T10:15

2024-02-05T10:47

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Сотрудники ФСБ действовали совместно с Росгвардией.В схроне находились ручные противотанковые гранатометы RPG-76 польского производства, RPG-75M чешского производства, девять противотанковых мин ТМ и взрыватели к ним, четыре противопехотные мины МОН-50, добавили в ведомстве.В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению боеприпасов.

https://ukraina.ru/20240205/1053084951.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, артемовск, росгвардия, фсб, схрон, диверсанты