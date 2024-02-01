Запад протрезвел. Что значит решение Международного суда ООН в пользу России по иску Украины
13:37 01.02.2024 (обновлено: 13:49 01.02.2024)
© AFP2023 / REMKO DE WAAL
© AFP2023 / REMKO DE WAAL
В среду, 31 января, Международный суд ООН поставил точку в многолетнем разбирательстве по иску Украины против России, отклонив все требования Киева и отказав ему в компенсациях со стороны Москвы, тем самым доказав всю абсурдность и надуманность претензий
В 2017 году Украина подала иск, в котором обвинила Россию в нарушении положений двух договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Суть претензий в первом случае заключалась в том, что РФ якобы финансировала и поставляла оружие нелегальным вооружённым группировкам, в том числе ДНР и ЛНР, которые якобы причастны к таким терактам, как атака на малайзийский Boeing MH17, подрыв автобуса под Волновахой, обстрел жилых районов Мариуполя и Краматорска, взрыв на митинге в Харькове.
Во втором случае, как утверждал Киев, Россия якобы ущемляла права крымских татар и этнических украинцев в Крыму с 2014 года.
Россия – не государство-агрессор. Подтверждено Международным судом ООН
В той части, которая касается Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Международный суд ООН отклонил практически все требований истца, а их более 20, и оставил Украину без какой-либо компенсации.
"Суд не пошёл на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями".
Эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций", - отмечает МИД РФ.
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Кроме того, суд отклонил требование Украины по возложению на Россию ответственности за крушение Boeing в районе села Грабово 17 июля 2014 года и не воспринял утверждения о причастности к катастрофе ДНР; не поддержал доводы Украины о якобы причастности РФ и вине донецких ополченцев в обстрелах военного блокпоста "Бугас" под Волновахой, военного аэродрома в Краматорске, где располагался штаб "АТО", позиций ВСУ в Мариуполе и Авдеевке в 2014-2017 годах.
По словам бывшего депутата Верховной Рады и директора Департамента информации МИД Украины Олега Волошина, представлявшего делегацию Украины в ПАСЕ, не надо быть специалистом, чтобы понимать, что ЛНР и ДНР не проводили никакой деятельности, которую можно было бы назвать террористической.
Их целью никогда не было сознательное уничтожение, запугивание мирных граждан Украины, поэтому Международный суд ООН в этой ситуации принял единственное верное решение.
В вынесенном вердикте признанно, что Россия добросовестно выполняла обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма.
Однако в сторону России у Международного суда ООН всё же нашлись замечания – утверждается, что РФ допустила нарушение ст. 9 п. 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не расследовав должным образом деятельность отдельных лиц, которые, по версии Украины, собирали средства на помощь населению Донбасса.
"Суду пришлось пойти против собственной практики и установить небывало низкую планку доказывания применимости Конвенции о борьбе с финансированием терроризма при полном отсутствии признаков как "терроризма", так и его "финансирования", - подчёркивает МИД РФ.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая обратила отдельное внимание на тот факт, что ложь Украиныо том, что ДНР и ЛНР якобы представляют собой "террористические организации", легла в основу решения Киева о начале "антитеррористической операции" против Донбасса.
"Таким образом из решения Суда следует, что Киев принял преступное решение о развязывании войн против Донбасса. Именно это преступное решение привело к нынешней ситуации на Украине", - подчеркнула дипломат.
Крымским татарам и украинцам в Крыму рады
Дискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму нет, политика России соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заключил Международный суд ООН в рамках разбирательства по 2-й части иска Украины.
В качестве преследования крымских татар по этническому признаку на полуострове Киев представил предпринятые РФ правоохранительные меры против членов запрещённых в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, экстремистских организаций "Таблиги Джамаат"* и "Меджлис крымско-татарского народа"*.
Однако Суд с такой оценкой не согласился и не выявил никаких признаков дискриминации с российской стороны, а также подчеркнул, что представительный орган крымских татар - Курултай, который не подвергался запрету и продолжает выполнять в Крыму свои функции, а вовсе не Меджлис*.
Помимо прочего, суд отклонил ещё целый ряд обвинений Украины: в причастности РФ к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев в Крыму; ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму на доступ к национальным СМИ, на собрания и митинги, на сохранение объектов культурного наследия.
Реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае расценили как необходимую меру по устранению последствий халатности украинских властей, которые довели памятник истории и культуры до полуразрушенного состояния, а вовсе не культурной катастрофой, совершённой РФ, как представлял это Киев.
К тому же суд отверг все претензии Украины по вопросам гражданства, не обнаружив расовой дискриминации в российском правовом режиме предоставления гражданства на полуострове с 2014 года.
Международный суд ООН признал, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках, но при этом увидела нарушение России §1 ст.2 и ст.5 Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сократив количества школ с образованием на украинском языке после перехода республики под юрисдикцию РФ.
"Достаточно спорное суждение, особенно если учесть вывод суда о том, что выбор крымчан обучаться на русском языке был сугубо добровольным. Неужели российские власти должны были насильно "затаскивать" детей в украинские школы?
Так или иначе всем желающим будет и далее предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством", - отмечает МИД РФ.
Не понимают этих претензий даже украинцы, проживающие на полуострове. Так, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила:
"С удивлением прочитала заявление о якобы существующих нарушениях. Эти обвинения ничем не аргументированы, предвзяты и лживы. Никаких нарушений в Крыму по изучению украинского языка нет.
Наоборот, даже оказывается государственная поддержка по сохранению украинской культуры. Киевские власти боятся, что весь мир узнает, как живёт и процветает Крым в составе России".
По её словам, в Крыму сохраняется и развиваются украинская культура и язык, при этом киевские власти постоянно нагнетают ситуацию и обманывают международное сообщество о реальном положении дел на полуострове.
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Как это возможно?
По словам председателя Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимира Рогова, решение по иску вызвало истерику у режима Зеленского, но если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность.
"Большой провал Украины в Гааге. Официальный Киев в последние годы принял за правило проводить международную политику в стиле "дипломатического гопничества".
Все решения, любые инициативы пытались продвигать агрессией, нахрапом, спекуляциями. Не стал исключением и процесс "Украина против России" в международном суде ООН в Гааге", - сказала политолог Эльвина Сеитова.
По её оценке, вынесенное решение суда – это новое проявление набирающей силу тенденции по отрезвлению международного сообщества касательно Украины.
В свою очередь Олег Волошин отмечает, что вердикт нужно рассматривать с юридической точки зрения, без политической подоплеки, и позиция Международного суда ООН демонстрирует наличие у судей авторитета и самоуважения.
Дипломат уверен, что и год назад, когда поддержка Украины была на пике, суд принял бы такое же решение, поскольку уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны.
"Это никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Владимира Зеленского на Западе. Они действительно есть, разочарование в нём огромное. Наконец-то протрезвление и большие сомнения у западных элит насчёт перспектив вообще о завершении данного конфликта в выгодном для Запада формате", - сказал Волошин.
Его точку зрения разделяет и другой бывший украинский политик, а ныне член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.
На его взгляд, основная причина, почему Международный суд ООН принял такое решение, заключается в том, что эта инстанция не находится под влиянием стран англосаксонского мира.
И, похоже, сохранила ещё некую независимость, в отличие от почти всех европейских судов, которые политизированы и не сильно вникают в то, что касается прав России: они идут на поводу всех обвинений, которые звучащих в адрес России со стороны Украины, стран Евросоюза и НАТО.
* Организации запрещены в РФ