Запад протрезвел. Что значит решение Международного суда ООН в пользу России по иску Украины - 01.02.2024 Украина.ру
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Запад протрезвел. Что значит решение Международного суда ООН в пользу России по иску Украины
Запад протрезвел. Что значит решение Международного суда ООН в пользу России по иску Украины - 01.02.2024 Украина.ру
Запад протрезвел. Что значит решение Международного суда ООН в пользу России по иску Украины
В среду, 31 января, Международный суд ООН поставил точку в многолетнем разбирательстве по иску Украины против России, отклонив все требования Киева и отказав ему в компенсациях со стороны Москвы, тем самым доказав всю абсурдность и надуманность претензий
2024-02-01T13:37
2024-02-01T13:49
эксклюзив
россия
украина
международный суд оон
иск
крым
крымские татары
mh17
днр
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В 2017 году Украина подала иск, в котором обвинила Россию в нарушении положений двух договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суть претензий в первом случае заключалась в том, что РФ якобы финансировала и поставляла оружие нелегальным вооружённым группировкам, в том числе ДНР и ЛНР, которые якобы причастны к таким терактам, как атака на малайзийский Boeing MH17, подрыв автобуса под Волновахой, обстрел жилых районов Мариуполя и Краматорска, взрыв на митинге в Харькове. Во втором случае, как утверждал Киев, Россия якобы ущемляла права крымских татар и этнических украинцев в Крыму с 2014 года.Россия – не государство-агрессор. Подтверждено Международным судом ООНВ той части, которая касается Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Международный суд ООН отклонил практически все требований истца, а их более 20, и оставил Украину без какой-либо компенсации."Суд не пошёл на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями". Эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций", - отмечает МИД РФ.Кроме того, суд отклонил требование Украины по возложению на Россию ответственности за крушение Boeing в районе села Грабово 17 июля 2014 года и не воспринял утверждения о причастности к катастрофе ДНР; не поддержал доводы Украины о якобы причастности РФ и вине донецких ополченцев в обстрелах военного блокпоста "Бугас" под Волновахой, военного аэродрома в Краматорске, где располагался штаб "АТО", позиций ВСУ в Мариуполе и Авдеевке в 2014-2017 годах.По словам бывшего депутата Верховной Рады и директора Департамента информации МИД Украины Олега Волошина, представлявшего делегацию Украины в ПАСЕ, не надо быть специалистом, чтобы понимать, что ЛНР и ДНР не проводили никакой деятельности, которую можно было бы назвать террористической. Их целью никогда не было сознательное уничтожение, запугивание мирных граждан Украины, поэтому Международный суд ООН в этой ситуации принял единственное верное решение.В вынесенном вердикте признанно, что Россия добросовестно выполняла обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма.Однако в сторону России у Международного суда ООН всё же нашлись замечания – утверждается, что РФ допустила нарушение ст. 9 п. 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не расследовав должным образом деятельность отдельных лиц, которые, по версии Украины, собирали средства на помощь населению Донбасса."Суду пришлось пойти против собственной практики и установить небывало низкую планку доказывания применимости Конвенции о борьбе с финансированием терроризма при полном отсутствии признаков как "терроризма", так и его "финансирования", - подчёркивает МИД РФ.Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая обратила отдельное внимание на тот факт, что ложь Украиныо том, что ДНР и ЛНР якобы представляют собой "террористические организации", легла в основу решения Киева о начале "антитеррористической операции" против Донбасса."Таким образом из решения Суда следует, что Киев принял преступное решение о развязывании войн против Донбасса. Именно это преступное решение привело к нынешней ситуации на Украине", - подчеркнула дипломат.Крымским татарам и украинцам в Крыму радыДискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму нет, политика России соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заключил Международный суд ООН в рамках разбирательства по 2-й части иска Украины.В качестве преследования крымских татар по этническому признаку на полуострове Киев представил предпринятые РФ правоохранительные меры против членов запрещённых в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, экстремистских организаций "Таблиги Джамаат"* и "Меджлис крымско-татарского народа"*. Однако Суд с такой оценкой не согласился и не выявил никаких признаков дискриминации с российской стороны, а также подчеркнул, что представительный орган крымских татар - Курултай, который не подвергался запрету и продолжает выполнять в Крыму свои функции, а вовсе не Меджлис*.Помимо прочего, суд отклонил ещё целый ряд обвинений Украины: в причастности РФ к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев в Крыму; ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму на доступ к национальным СМИ, на собрания и митинги, на сохранение объектов культурного наследия. Реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае расценили как необходимую меру по устранению последствий халатности украинских властей, которые довели памятник истории и культуры до полуразрушенного состояния, а вовсе не культурной катастрофой, совершённой РФ, как представлял это Киев.К тому же суд отверг все претензии Украины по вопросам гражданства, не обнаружив расовой дискриминации в российском правовом режиме предоставления гражданства на полуострове с 2014 года.Международный суд ООН признал, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках, но при этом увидела нарушение России §1 ст.2 и ст.5 Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сократив количества школ с образованием на украинском языке после перехода республики под юрисдикцию РФ."Достаточно спорное суждение, особенно если учесть вывод суда о том, что выбор крымчан обучаться на русском языке был сугубо добровольным. Неужели российские власти должны были насильно "затаскивать" детей в украинские школы? Так или иначе всем желающим будет и далее предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством", - отмечает МИД РФ.Не понимают этих претензий даже украинцы, проживающие на полуострове. Так, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила: "С удивлением прочитала заявление о якобы существующих нарушениях. Эти обвинения ничем не аргументированы, предвзяты и лживы. Никаких нарушений в Крыму по изучению украинского языка нет. Наоборот, даже оказывается государственная поддержка по сохранению украинской культуры. Киевские власти боятся, что весь мир узнает, как живёт и процветает Крым в составе России".По её словам, в Крыму сохраняется и развиваются украинская культура и язык, при этом киевские власти постоянно нагнетают ситуацию и обманывают международное сообщество о реальном положении дел на полуострове.Как это возможно?По словам председателя Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимира Рогова, решение по иску вызвало истерику у режима Зеленского, но если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность."Большой провал Украины в Гааге. Официальный Киев в последние годы принял за правило проводить международную политику в стиле "дипломатического гопничества". Все решения, любые инициативы пытались продвигать агрессией, нахрапом, спекуляциями. Не стал исключением и процесс "Украина против России" в международном суде ООН в Гааге", - сказала политолог Эльвина Сеитова.По её оценке, вынесенное решение суда – это новое проявление набирающей силу тенденции по отрезвлению международного сообщества касательно Украины.В свою очередь Олег Волошин отмечает, что вердикт нужно рассматривать с юридической точки зрения, без политической подоплеки, и позиция Международного суда ООН демонстрирует наличие у судей авторитета и самоуважения. Дипломат уверен, что и год назад, когда поддержка Украины была на пике, суд принял бы такое же решение, поскольку уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны."Это никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Владимира Зеленского на Западе. Они действительно есть, разочарование в нём огромное. Наконец-то протрезвление и большие сомнения у западных элит насчёт перспектив вообще о завершении данного конфликта в выгодном для Запада формате", - сказал Волошин.Его точку зрения разделяет и другой бывший украинский политик, а ныне член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков. На его взгляд, основная причина, почему Международный суд ООН принял такое решение, заключается в том, что эта инстанция не находится под влиянием стран англосаксонского мира. И, похоже, сохранила ещё некую независимость, в отличие от почти всех европейских судов, которые политизированы и не сильно вникают в то, что касается прав России: они идут на поводу всех обвинений, которые звучащих в адрес России со стороны Украины, стран Евросоюза и НАТО.* Организации запрещены в РФ
https://ukraina.ru/20230309/1044161554.html
https://ukraina.ru/20180305/1020017857.html
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Евгения Кондакова
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эксклюзив, россия, украина, международный суд оон, иск, крым, крымские татары, mh17, днр, лнр, терроризм
Эксклюзив, Россия, Украина, Международный суд ООН, иск, Крым, крымские татары, MH17, ДНР, ЛНР, терроризм

Запад протрезвел. Что значит решение Международного суда ООН в пользу России по иску Украины

13:37 01.02.2024 (обновлено: 13:49 01.02.2024)
 
© AFP2023 / REMKO DE WAAL
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AFP2023 / REMKO DE WAAL
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В среду, 31 января, Международный суд ООН поставил точку в многолетнем разбирательстве по иску Украины против России, отклонив все требования Киева и отказав ему в компенсациях со стороны Москвы, тем самым доказав всю абсурдность и надуманность претензий
В 2017 году Украина подала иск, в котором обвинила Россию в нарушении положений двух договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Суть претензий в первом случае заключалась в том, что РФ якобы финансировала и поставляла оружие нелегальным вооружённым группировкам, в том числе ДНР и ЛНР, которые якобы причастны к таким терактам, как атака на малайзийский Boeing MH17, подрыв автобуса под Волновахой, обстрел жилых районов Мариуполя и Краматорска, взрыв на митинге в Харькове.
Во втором случае, как утверждал Киев, Россия якобы ущемляла права крымских татар и этнических украинцев в Крыму с 2014 года.
Россия – не государство-агрессор. Подтверждено Международным судом ООН
В той части, которая касается Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Международный суд ООН отклонил практически все требований истца, а их более 20, и оставил Украину без какой-либо компенсации.
"Суд не пошёл на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями".
Эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций", - отмечает МИД РФ.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2023
9 марта 2023, 02:40
Вину на Россию возложили сразу, только доказать не смогли: 3 года расследованию дела о крушении MH17 Ровно 3 года назад, 9 марта 2020-го, в Гааге начался судебный процесс по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердам в Куала-Лумпур, в районе села Грабово Донецкой области 17 июля 2014 года. Удалось ли за это время установить обстоятельства авиакатастрофы и личности виновных в гибели 298 человек?
Кроме того, суд отклонил требование Украины по возложению на Россию ответственности за крушение Boeing в районе села Грабово 17 июля 2014 года и не воспринял утверждения о причастности к катастрофе ДНР; не поддержал доводы Украины о якобы причастности РФ и вине донецких ополченцев в обстрелах военного блокпоста "Бугас" под Волновахой, военного аэродрома в Краматорске, где располагался штаб "АТО", позиций ВСУ в Мариуполе и Авдеевке в 2014-2017 годах.
По словам бывшего депутата Верховной Рады и директора Департамента информации МИД Украины Олега Волошина, представлявшего делегацию Украины в ПАСЕ, не надо быть специалистом, чтобы понимать, что ЛНР и ДНР не проводили никакой деятельности, которую можно было бы назвать террористической.
Их целью никогда не было сознательное уничтожение, запугивание мирных граждан Украины, поэтому Международный суд ООН в этой ситуации принял единственное верное решение.
В вынесенном вердикте признанно, что Россия добросовестно выполняла обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма.
Однако в сторону России у Международного суда ООН всё же нашлись замечания – утверждается, что РФ допустила нарушение ст. 9 п. 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не расследовав должным образом деятельность отдельных лиц, которые, по версии Украины, собирали средства на помощь населению Донбасса.
"Суду пришлось пойти против собственной практики и установить небывало низкую планку доказывания применимости Конвенции о борьбе с финансированием терроризма при полном отсутствии признаков как "терроризма", так и его "финансирования", - подчёркивает МИД РФ.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая обратила отдельное внимание на тот факт, что ложь Украиныо том, что ДНР и ЛНР якобы представляют собой "террористические организации", легла в основу решения Киева о начале "антитеррористической операции" против Донбасса.
"Таким образом из решения Суда следует, что Киев принял преступное решение о развязывании войн против Донбасса. Именно это преступное решение привело к нынешней ситуации на Украине", - подчеркнула дипломат.
Крымским татарам и украинцам в Крыму рады
Дискриминации в отношении крымских татар и украинцев в Крыму нет, политика России соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заключил Международный суд ООН в рамках разбирательства по 2-й части иска Украины.
Реставрационные работы в Ханском дворце Бахчисарая - РИА Новости, 1920, 05.03.2018
5 марта 2018, 15:23
Общественник: Украина довела Ханский дворец до плачевного состоянияВ ходе ремонтно-реставрационных работ на объектах Ханского дворца в Бахчисарае, которые проводились еще в период нахождения Крыма в составе Украины, были допущены многочисленные нарушения
В качестве преследования крымских татар по этническому признаку на полуострове Киев представил предпринятые РФ правоохранительные меры против членов запрещённых в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, экстремистских организаций "Таблиги Джамаат"* и "Меджлис крымско-татарского народа"*.
Однако Суд с такой оценкой не согласился и не выявил никаких признаков дискриминации с российской стороны, а также подчеркнул, что представительный орган крымских татар - Курултай, который не подвергался запрету и продолжает выполнять в Крыму свои функции, а вовсе не Меджлис*.
Помимо прочего, суд отклонил ещё целый ряд обвинений Украины: в причастности РФ к целенаправленным "убийствам" и "похищениям" крымских татар и украинцев в Крыму; ущемлении прав крымских татар и украинцев в Крыму на доступ к национальным СМИ, на собрания и митинги, на сохранение объектов культурного наследия.
Реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае расценили как необходимую меру по устранению последствий халатности украинских властей, которые довели памятник истории и культуры до полуразрушенного состояния, а вовсе не культурной катастрофой, совершённой РФ, как представлял это Киев.
К тому же суд отверг все претензии Украины по вопросам гражданства, не обнаружив расовой дискриминации в российском правовом режиме предоставления гражданства на полуострове с 2014 года.
Международный суд ООН признал, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках, но при этом увидела нарушение России §1 ст.2 и ст.5 Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сократив количества школ с образованием на украинском языке после перехода республики под юрисдикцию РФ.
"Достаточно спорное суждение, особенно если учесть вывод суда о том, что выбор крымчан обучаться на русском языке был сугубо добровольным. Неужели российские власти должны были насильно "затаскивать" детей в украинские школы?
Так или иначе всем желающим будет и далее предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством", - отмечает МИД РФ.
Не понимают этих претензий даже украинцы, проживающие на полуострове. Так, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила:
"С удивлением прочитала заявление о якобы существующих нарушениях. Эти обвинения ничем не аргументированы, предвзяты и лживы. Никаких нарушений в Крыму по изучению украинского языка нет.
Наоборот, даже оказывается государственная поддержка по сохранению украинской культуры. Киевские власти боятся, что весь мир узнает, как живёт и процветает Крым в составе России".
По её словам, в Крыму сохраняется и развиваются украинская культура и язык, при этом киевские власти постоянно нагнетают ситуацию и обманывают международное сообщество о реальном положении дел на полуострове.
78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
6 октября 2023, 16:00
Украина – не главное, Россию услышали. Мир возвращается к нормальностиВ пятницу, 6 октября, на пресс-коференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин подвёл итоги участия российской делегации в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшей в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября
Как это возможно?
По словам председателя Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимира Рогова, решение по иску вызвало истерику у режима Зеленского, но если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность.
"Большой провал Украины в Гааге. Официальный Киев в последние годы принял за правило проводить международную политику в стиле "дипломатического гопничества".
Все решения, любые инициативы пытались продвигать агрессией, нахрапом, спекуляциями. Не стал исключением и процесс "Украина против России" в международном суде ООН в Гааге", - сказала политолог Эльвина Сеитова.
По её оценке, вынесенное решение суда – это новое проявление набирающей силу тенденции по отрезвлению международного сообщества касательно Украины.
В свою очередь Олег Волошин отмечает, что вердикт нужно рассматривать с юридической точки зрения, без политической подоплеки, и позиция Международного суда ООН демонстрирует наличие у судей авторитета и самоуважения.
Дипломат уверен, что и год назад, когда поддержка Украины была на пике, суд принял бы такое же решение, поскольку уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны.
"Это никак не связано с очевидными проблемами с поддержкой режима Владимира Зеленского на Западе. Они действительно есть, разочарование в нём огромное. Наконец-то протрезвление и большие сомнения у западных элит насчёт перспектив вообще о завершении данного конфликта в выгодном для Запада формате", - сказал Волошин.
Его точку зрения разделяет и другой бывший украинский политик, а ныне член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.
На его взгляд, основная причина, почему Международный суд ООН принял такое решение, заключается в том, что эта инстанция не находится под влиянием стран англосаксонского мира.
И, похоже, сохранила ещё некую независимость, в отличие от почти всех европейских судов, которые политизированы и не сильно вникают в то, что касается прав России: они идут на поводу всех обвинений, которые звучащих в адрес России со стороны Украины, стран Евросоюза и НАТО.
* Организации запрещены в РФ
 
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