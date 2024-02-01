Обозреватель рассказал, зачем Залужный прятал от США оружие и как в 2022 году хотел ударить по Токмаку - 01.02.2024 Украина.ру
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Обозреватель рассказал, зачем Залужный прятал от США оружие и как в 2022 году хотел ударить по Токмаку
Обозреватель рассказал, зачем Залужный прятал от США оружие и как в 2022 году хотел ударить по Токмаку - 01.02.2024 Украина.ру
Обозреватель рассказал, зачем Залужный прятал от США оружие и как в 2022 году хотел ударить по Токмаку
Залужный самостоятельно не планирует и не реализует боевые операции, для этого есть множество штабных офицеров. Главком ВСУ может только утвердить или отклонить эти планы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-02-01T04:35
2024-02-01T04:35
новости
украина
валерий залужный
сша
оружие
наступление
оборона
токмак
нато
генерал
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Боевыми действиями ВСУ полностью не руководят генералы НАТО. Роль командующих ВСУ тоже значительная. Когда главком ВСУ Валерий Залужный еще до СВО говорил о подготовке украинской армии, он сказал, что они спрятали от США часть оружия и часть планов по обороне, рассказал эксперт.Другое дело, что для России этот вопрос не имеет особого значения. Залужный самостоятельно не планирует и не реализует боевые операции, для этого есть множество штабных офицеров. Главком ВСУ может только утвердить или отклонить эти планы или внести в них изменения, добавил обозреватель.Для России нет особой разницы в том, кто стоит во главе ВСУ. Но если бы такие замены состоялись, это было бы выгодно для хода СВО, потому что это вызвало бы дезорганизацию в рядах противника, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240131/1053008889.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, валерий залужный, сша, оружие, наступление, оборона, токмак, нато, генерал, командование
Новости, Украина, Валерий Залужный, США, оружие, наступление, оборона, Токмак, НАТО, генерал, командование

Обозреватель рассказал, зачем Залужный прятал от США оружие и как в 2022 году хотел ударить по Токмаку

04:35 01.02.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Залужный самостоятельно не планирует и не реализует боевые операции, для этого есть множество штабных офицеров. Главком ВСУ может только утвердить или отклонить эти планы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Боевыми действиями ВСУ полностью не руководят генералы НАТО. Роль командующих ВСУ тоже значительная. Когда главком ВСУ Валерий Залужный еще до СВО говорил о подготовке украинской армии, он сказал, что они спрятали от США часть оружия и часть планов по обороне, рассказал эксперт.
Другое дело, что для России этот вопрос не имеет особого значения. Залужный самостоятельно не планирует и не реализует боевые операции, для этого есть множество штабных офицеров. Главком ВСУ может только утвердить или отклонить эти планы или внести в них изменения, добавил обозреватель.
"В целом мы не видели прорывных решений со стороны украинского командования. За исключением одного. Залужный говорил, что он хотел ударить по Токмаку еще осенью 2022 года, но американцы его остановили. Если бы противник решился на этот шаг, возникла бы очень опасная ситуация", - подчеркнул Васильев.
Для России нет особой разницы в том, кто стоит во главе ВСУ. Но если бы такие замены состоялись, это было бы выгодно для хода СВО, потому что это вызвало бы дезорганизацию в рядах противника, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Камкин интервью
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Александр Камкин: России готовят новый "1941 год" в Арктике, пока "кроликов" из ВСУ отправляют на "мясо"НАТО выходит на позиции времен плана Барбаросса за исключением Калининградского анклава, то есть в 1941 году немцы и их союзники ударили по границе от севера Финляндии до Румынии. И сейчас это географическое положение строго повторяется, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйСШАоружиенаступлениеоборонаТокмакНАТОгенералкомандование
 
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