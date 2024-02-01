Обозреватель рассказал, зачем Залужный прятал от США оружие и как в 2022 году хотел ударить по Токмаку
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Залужный самостоятельно не планирует и не реализует боевые операции, для этого есть множество штабных офицеров. Главком ВСУ может только утвердить или отклонить эти планы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Боевыми действиями ВСУ полностью не руководят генералы НАТО. Роль командующих ВСУ тоже значительная. Когда главком ВСУ Валерий Залужный еще до СВО говорил о подготовке украинской армии, он сказал, что они спрятали от США часть оружия и часть планов по обороне, рассказал эксперт.
Другое дело, что для России этот вопрос не имеет особого значения. Залужный самостоятельно не планирует и не реализует боевые операции, для этого есть множество штабных офицеров. Главком ВСУ может только утвердить или отклонить эти планы или внести в них изменения, добавил обозреватель.
"В целом мы не видели прорывных решений со стороны украинского командования. За исключением одного. Залужный говорил, что он хотел ударить по Токмаку еще осенью 2022 года, но американцы его остановили. Если бы противник решился на этот шаг, возникла бы очень опасная ситуация", - подчеркнул Васильев.
Для России нет особой разницы в том, кто стоит во главе ВСУ. Но если бы такие замены состоялись, это было бы выгодно для хода СВО, потому что это вызвало бы дезорганизацию в рядах противника, подытожил собеседник издания.
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