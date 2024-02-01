https://ukraina.ru/20240201/1053014171.html

Обозреватель рассказал, зачем Залужный прятал от США оружие и как в 2022 году хотел ударить по Токмаку

Обозреватель рассказал, зачем Залужный прятал от США оружие и как в 2022 году хотел ударить по Токмаку - 01.02.2024 Украина.ру

Обозреватель рассказал, зачем Залужный прятал от США оружие и как в 2022 году хотел ударить по Токмаку

Залужный самостоятельно не планирует и не реализует боевые операции, для этого есть множество штабных офицеров. Главком ВСУ может только утвердить или отклонить эти планы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-02-01T04:35

2024-02-01T04:35

2024-02-01T04:35

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украина

валерий залужный

сша

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токмак

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генерал

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Боевыми действиями ВСУ полностью не руководят генералы НАТО. Роль командующих ВСУ тоже значительная. Когда главком ВСУ Валерий Залужный еще до СВО говорил о подготовке украинской армии, он сказал, что они спрятали от США часть оружия и часть планов по обороне, рассказал эксперт.Другое дело, что для России этот вопрос не имеет особого значения. Залужный самостоятельно не планирует и не реализует боевые операции, для этого есть множество штабных офицеров. Главком ВСУ может только утвердить или отклонить эти планы или внести в них изменения, добавил обозреватель.Для России нет особой разницы в том, кто стоит во главе ВСУ. Но если бы такие замены состоялись, это было бы выгодно для хода СВО, потому что это вызвало бы дезорганизацию в рядах противника, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240131/1053008889.html

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новости, украина, валерий залужный, сша, оружие, наступление, оборона, токмак, нато, генерал, командование