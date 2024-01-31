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Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей"
Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей" - 31.01.2024 Украина.ру
Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей"
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с вероятной отставкой Главкома ВСУ Валерия Залужного, а также рассказал о том, что происходит с православием на Украине
2024-01-31T09:36
2024-01-31T09:36
2024-01-31T09:36
видео
юрий кот
всу
россия
украина
владимир зеленский
валерий залужный
рпц
пцу
православие
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00:39 - О противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного; 09:32 – Риски военного бунта на Украине из-за конфликта во власти; 13:42 – На Украине хунта сменит хунту? 20:29 – О ситуации с православием на Украине. *В интервью упоминается "Правый Сектор" - запрещённая на территории РФ экстремистская организация
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей"
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с вероятной отставкой Главкома ВСУ Валерия Залужного, а также рассказал о том, что происходит с православием на Украине
00:39
- О противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного; 09:32
– Риски военного бунта на Украине из-за конфликта во власти; 13:42
– На Украине хунта сменит хунту? 20:29
– О ситуации с православием на Украине.
*В интервью упоминается "Правый Сектор" - запрещённая на территории РФ экстремистская организация