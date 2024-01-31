https://ukraina.ru/20240131/1052996933.html

Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей"

Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей" - 31.01.2024 Украина.ру

Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей"

Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с вероятной отставкой Главкома ВСУ Валерия Залужного, а также рассказал о том, что происходит с православием на Украине

2024-01-31T09:36

2024-01-31T09:36

2024-01-31T09:36

видео

юрий кот

всу

россия

украина

владимир зеленский

валерий залужный

рпц

пцу

православие

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00:39 - О противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного; 09:32 – Риски военного бунта на Украине из-за конфликта во власти; 13:42 – На Украине хунта сменит хунту? 20:29 – О ситуации с православием на Украине. *В интервью упоминается "Правый Сектор" - запрещённая на территории РФ экстремистская организация

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