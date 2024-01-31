Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей" - 31.01.2024 Украина.ру
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Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей"
Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей" - 31.01.2024 Украина.ру
Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей"
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с вероятной отставкой Главкома ВСУ Валерия Залужного, а также рассказал о том, что происходит с православием на Украине
2024-01-31T09:36
2024-01-31T09:36
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юрий кот
всу
россия
украина
владимир зеленский
валерий залужный
рпц
пцу
православие
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00:39 - О противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного; 09:32 – Риски военного бунта на Украине из-за конфликта во власти; 13:42 – На Украине хунта сменит хунту? 20:29 – О ситуации с православием на Украине. *В интервью упоминается "Правый Сектор" - запрещённая на территории РФ экстремистская организация
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видео, юрий кот, всу, россия, украина, владимир зеленский, валерий залужный, рпц, пцу, православие, переворот, британия, сша, отставка, главкомы, храм, рождество, власти украины, видео
Видео, Юрий Кот, ВСУ, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, РПЦ, ПЦУ, Православие, переворот, Британия, США, отставка, главкомы, храм, Рождество, власти Украины

Чем закончится война Зеленского и Залужного: Кот о том, будет ли на Украине "ночь длинных ножей"

09:36 31.01.2024
 
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Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с вероятной отставкой Главкома ВСУ Валерия Залужного, а также рассказал о том, что происходит с православием на Украине
00:39 - О противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного;
09:32 – Риски военного бунта на Украине из-за конфликта во власти;
13:42 – На Украине хунта сменит хунту?
20:29 – О ситуации с православием на Украине.

*В интервью упоминается "Правый Сектор" - запрещённая на территории РФ экстремистская организация
 
ВидеоЮрий КотВСУРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйРПЦПЦУПравославиепереворотБританияСШАотставкаглавкомыхрамРождествовласти Украины
 
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