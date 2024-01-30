Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке - 30.01.2024 Украина.ру
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Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке
Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке - 30.01.2024 Украина.ру
Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой после слухов о своей отставке
2024-01-30T11:46
2024-01-30T11:46
новости
украина
валерий залужный
алексей гончаренко
отставка
верховная рада
всу
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Вечером 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он заявил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, но "указа пока нет". По словам украинского депутата, Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.Позднее Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Гончаренко переслал фото в свой телеграм-канал и подписал: "Ну и пока мы с вами спали, похоже Залужный в ответ на все и опубликовал фото с Сергеем Шапталой".Вице-спикер Совета Федераций Константинов Косачёв прокомментировал "шумиху вокруг весьма вероятной, но так и не состоявшейся пока "отставки" Залужного"."Это история про перекладывание друг на друга ответственности за тотальные провалы украинской политики на фронте и в тылу. Значит, есть что перекладывать. И есть - за что", - написал Косачев.* Внесен в список экстремистов и террористов.
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новости, украина, валерий залужный, алексей гончаренко, отставка, верховная рада, всу
Новости, Украина, Валерий Залужный, Алексей Гончаренко, отставка, Верховная Рада, ВСУ

Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке

11:46 30.01.2024
 
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой после слухов о своей отставке
Вечером 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.
Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он заявил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, но "указа пока нет". По словам украинского депутата, Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.
Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.
Позднее Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Гончаренко переслал фото в свой телеграм-канал и подписал: "Ну и пока мы с вами спали, похоже Залужный в ответ на все и опубликовал фото с Сергеем Шапталой".
Вице-спикер Совета Федераций Константинов Косачёв прокомментировал "шумиху вокруг весьма вероятной, но так и не состоявшейся пока "отставки" Залужного".
"Это история про перекладывание друг на друга ответственности за тотальные провалы украинской политики на фронте и в тылу. Значит, есть что перекладывать. И есть - за что", - написал Косачев.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
Залужный - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Вчера, 21:34
Зеленский снял Залужного. Ждем подтвержденияВ соцсетях появилась информация о снятия с должного Главкома ВСУ Валерия Залужного. Официального подтверждения пока нет, но многие украинские политики и эксперты пишут о достоверности информации. Известно также, что главным кандидатом на его место является Кирилл Буданов, который сейчас возглавляет ГУР. Первые мнения – в обзоре соцсетей.
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйАлексей ГончаренкоотставкаВерховная РадаВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
11:46Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке
11:40Недоотставка Залужного: что это было
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