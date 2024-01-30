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Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке
Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке - 30.01.2024 Украина.ру
Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой после слухов о своей отставке
2024-01-30T11:46
2024-01-30T11:46
2024-01-30T11:46
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украина
валерий залужный
алексей гончаренко
отставка
верховная рада
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Вечером 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он заявил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, но "указа пока нет". По словам украинского депутата, Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.Позднее Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Гончаренко переслал фото в свой телеграм-канал и подписал: "Ну и пока мы с вами спали, похоже Залужный в ответ на все и опубликовал фото с Сергеем Шапталой".Вице-спикер Совета Федераций Константинов Косачёв прокомментировал "шумиху вокруг весьма вероятной, но так и не состоявшейся пока "отставки" Залужного"."Это история про перекладывание друг на друга ответственности за тотальные провалы украинской политики на фронте и в тылу. Значит, есть что перекладывать. И есть - за что", - написал Косачев.* Внесен в список экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20240129/1052970834.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, валерий залужный, алексей гончаренко, отставка, верховная рада, всу
Новости, Украина, Валерий Залужный, Алексей Гончаренко, отставка, Верховная Рада, ВСУ
Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой после слухов о своей отставке
Вечером 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.
Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он заявил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному
объявили об отставке, но "указа пока нет". По словам украинского депутата, Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.
Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.
Позднее Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Гончаренко переслал фото в свой телеграм-канал и подписал: "Ну и пока мы с вами спали, похоже Залужный в ответ на все и опубликовал фото с Сергеем Шапталой".
Вице-спикер Совета Федераций Константинов Косачёв прокомментировал "шумиху вокруг весьма вероятной, но так и не состоявшейся пока "отставки" Залужного".
"Это история про перекладывание друг на друга ответственности за тотальные провалы украинской политики на фронте и в тылу. Значит, есть что перекладывать. И есть - за что", - написал Косачев.
* Внесен в список экстремистов и террористов.