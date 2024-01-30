https://ukraina.ru/20240130/1052978509.html

Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке

Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке - 30.01.2024 Украина.ру

Залужный запостил фото в ответ на слухи об отставке

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой после слухов о своей отставке

2024-01-30T11:46

2024-01-30T11:46

2024-01-30T11:46

новости

украина

валерий залужный

алексей гончаренко

отставка

верховная рада

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1e/1052978374_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_9d2b847af59a2674da091b7687dc3c06.jpg

Вечером 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он заявил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, но "указа пока нет". По словам украинского депутата, Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.Позднее Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой. Гончаренко переслал фото в свой телеграм-канал и подписал: "Ну и пока мы с вами спали, похоже Залужный в ответ на все и опубликовал фото с Сергеем Шапталой".Вице-спикер Совета Федераций Константинов Косачёв прокомментировал "шумиху вокруг весьма вероятной, но так и не состоявшейся пока "отставки" Залужного"."Это история про перекладывание друг на друга ответственности за тотальные провалы украинской политики на фронте и в тылу. Значит, есть что перекладывать. И есть - за что", - написал Косачев.* Внесен в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240129/1052970834.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, валерий залужный, алексей гончаренко, отставка, верховная рада, всу