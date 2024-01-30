Зам по тылу 200-й бригады: Железо восполнить можно, личный состав – нет
© Игорь ГомольскийПозывной Баня интервью
© Игорь Гомольский
Мы часто рассказываем о штурмовиках, танкистах и артиллеристах, но забываем о том, без кого невозможно вести боевые действия.
О доставке полезных грузов на фронт, военной логистике, потребностях солдата на линии боестолкновения (ЛБС) и многом другом журналистам издания "Украина.ру" рассказал зам по тылу 200-й ОМСБр Северного флота, гвардии майор, известный под позывным "Баня".
- Какие задачи выполняет служба тыла?
- Если в общих чертах, то занимаемся снабжением, всеми видами обеспечения. Это и продовольствие, и вещевое довольствие, доставка боеприпасов, доставка любых горюче-смазочных материалов: бензин, керосин, дизельное топливо и так далее.
- С какими основными трудностями приходится сталкиваться в ходе СВО?
- Трудностей у нас предостаточно. Тем не менее, есть боевая задача. Мы же на что нацелены в первую очередь? В чем наше предназначение? Обеспечить всем необходимым личный состав, который находится на линии боевого соприкосновения. Соответственно – это доставка грузов, доставка боеприпасов ребятам на передний край. Продовольствие, теплые вещи, вода, топливо. Солдат должен быть обеспечен всем необходимым.
Отсюда главная трудность – доставка. К сожалению, не всегда представляется возможным добраться до самого крайнего окопа. Но за сутки или двое все равно доставляем. Просто немножко с опозданием. Именно поэтому у ребят, как правило, имеется запас провизии на трое суток, если не больше. Но это за исключением БК. Его доставляем ежесуточно, ежедневно. Но только по серому – в темное время суток.
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- Некоторые особенности современной войны заметно добавили головной боли тыловым службам. Это и квадрокоптеры, и FPV-дроны, и общий принцип "заметен = мертв". Как с этим справляетесь?
- Все так. С начала СВО, когда мы работали на Харьковском направлении, ни у нас, ни у противника не было такого количества дронов. Они не применялись так массово. Один-два дрона и то… это ж прогресс какой! Сейчас – да, проблема.
Если раньше можно было завозить машинами, то сегодня, к сожалению, только вручную, только пешком – на себе. В одном из батальонов придумали такую затею: натягивают тросы и посредством самодельной лебедки перетаскивают грузы. Небольшие волокуши делают, в которые можно уложить либо провизию, либо боекомплект. На одном конце сидит замаскированный военнослужащий и крутит велосипедные педали, и на другом то же самое. Таким образом груз перетаскивают через поле. Так мы бережем личный состав при транспортировке материальных средств. Порвется веревка – используем новую. Зато жизнь сохраним ребятишкам. И все нормально. Пока работает механизм.
- Это на простреливаемых участках?
- Абсолютно точно! Там, где раньше парням приходилось тащить это все на себе и доставлять непосредственно в окопы. К примеру, ходили по восемь человек, а возвращалось по двое-трое. Либо "двести", либо "триста". Там же постоянные обстрелы, постоянно работают минометы, летают дроны.
Сейчас, слава богу, в одном из батальонов это опробовали и начинаем масштабировать. Будем запускать по 100–150 метров. Закупаем стальные тросы, привлекаем рукастых и головастых ребят. Конструкция, в общем-то, элементарная. Это автомобильный диск, педали от велосипеда со звездочкой. Натягиваем цепь, и боец все это дело крутит, спортом занимается.
Вроде мелочь, а жизнь солдата бережет. А жизнь его стоит дорого. Бог с тем железом, с боеприпасами, с продуктами. Все это можно восполнить. Главное – личный состав. Вот его уже не восполнишь.
- Как-то повелось, что к тыловым службам относятся не без иронии, но удары по тылам – обыденность, а перемещение грузов – дело крайне опасное.
- Я вам честно скажу, что все ребята мои обстрелянные. А у меня в основном водители и повара-пекари. Кто-то недавно пришел, а кто-то со мной с первых дней. И под Харьковом стояли энное количество времени.
Ребята все боевые и заднюю, как говорят в простонародье, никто не врубает. Задачу боевую получают – "есть, так точно, разрешите выполнять". Убыли до определенной точки – "Батя, я – "Енот", на месте, жду дальнейших указаний". Либо с представителем, либо без – по координатной сетке, ребята дальше поехали на передок с грузами.
Так я и бревна туда вожу, и дрова туда же – на самый перед. Чтобы вы понимали десятитонный КАМАЗ разгружается в течение трех-четырех минут. Никакие грузчики на гражданке за столь короткий срок не разгрузят машину, а тут два-три человека умудряются быстро-быстро провернуть это под покровом темноты. При этом в небе летают FPV-дроны. Обязательно выставляются "глаза", чтобы мониторить ситуацию и предупреждать остальных в случае опасности.
В общем, ребята у меня опытные. Бывает, конечно, что в передряги попадают, но куда ж тут деваться? На местности все хорошо ориентируются, знают, как поступить в случае чего, как оказать помощь в случае ранения, броню, каски, другие средства защиты, оружие всегда при себе. Всего хватает.
Кстати! Раз уж заговорили о моих ребятах, то немножко похвастаюсь! Мы тут перед Новым Годом открыли собственную хлебопекарню. Раньше-то наша бригада от местных структур зависела и хлеб из Луганска везли. А теперь вот ушли в автономку: сами себя обеспечиваем, сами готовим и хлеб для себя печем.
Когда у кого-нибудь из ребят день рождения, командиры подразделений подают заявки за двое-трое суток, чтобы мы подготовились. Выпекаем пироги большие – метр на метр. И сладкие, и с рыбой, и с мясом или картошкой. Пиццу тоже выпекаем, кексы печем к праздникам. Готовим из того, что имеем в наличии, что дает снабжение.
Сейчас вот наладили процесс и когда выпечка попадает на позиции, она еще теплая. С пылу с жару, так сказать. "Как так получается?" - спрашивают. А вот так. Наши в тылу работают. И бойцы довольны, и нам приятно.
- Что сейчас особенно востребовано на передовой? О чем просят чаще всего?
- В связи с погодными условиями и рельефом местности, это, конечно же, теплые вещи. Вы же понимаете, что есть нормативно-правовые акты. Это приказы Министерства обороны, указания, директивы, нормы и все такое. То есть, если положен военнослужащему один комплект зимнего обмундирования, зимнего белья, зимней обуви, то все это будет выдано.
Но бывает, что боец промок, бывает, что испачкался и все такое. На это у меня предусмотрена дополнительная выдача из того, что собираю или сами ребята привозят. Вот это выстирываю, просушиваю и выдаю по второму кругу. И тут огромное спасибо группам, которые занимаются гуманитарной помощью. Они действительно здорово помогают.
Тут я уже не смотрю, военная это форма или просто одежда. Люди несут свитеры, несут куртки, брюки утепленные, шарфы, обувь. Мальчишки и девчонки из школ и детских садов пишут ребятам письма, рисуют открытки. Все это очень приятно. Когда до ребят все это доходит… знаете, переодеться в сухое – это уже большой плюс. Это семьдесят процентов победы – когда солдат накормлен, одет, обут и чувствует заботу, понимает, что его не бросили.
Если бойцу что-то нужно, то наша задача – обеспечить. Как бы ни было трудно. Нужно – истребовать у довольствующих органов. Главное – чтобы все у мальчишек было. На передке, знаете ли, и так несладко.
- Вы говорили о доставке грузов на ЛБС, а в околовоенных кругах давно ведутся дискуссии о том, как использовать для этого дроны. Не думали в этом направлении?
- Конечно, это было бы здорово, но чтоб вы понимали, второй и третий "мавик", а также прочие дроны этого типа способны нести совсем небольшие грузы. Вот если бы у нас были промышленные дроны. Что-то вроде тех, которые используют для орошения полей и могут поднять человека, то в принципе да. Вопросов бы не было. Но дронов, способных тащить 70–90 килограммов, у нас нет. Ценники на них сейчас бешенные. Это нецелесообразно. К тому же дроны сбивают, их глушит РЭБ, их высматривают с земли. Потому ищем другие варианты. Либо таскаем вручную, либо так, как я говорил – с помощью так называемых "велосипедистов".
- Обеспечение – это, в первую очередь, транспорт. По моим наблюдениям, военные стараются как можно реже использовать армейские грузовики. На чем сейчас возите?
- Грузовиками сейчас возим на передок только дрова и бревна. Все прочее стараемся через взводы обеспечения – это УАЗики полноприводные, "фермеры", "хантеры". У кого что есть из живого. Загружаем, отвозим, быстро разгружаем и еще быстрее сматываемся. Перед выгрузкой нужно подождать некоторое время. Если прилетов нет, то мальчишки начинают быстренько это дело растаскивать.
Сразу подходить нельзя, поскольку враг тоже не дремлет. Он все мониторит. Соответственно – нужно избегать больших скоплений личного состава. Повторюсь: и БК, и продукты можно восполнить, а личный состав уже не вернешь. Лучше перестраховаться.
1 января, 05:23Бизнесмен и волонтёр Александр Евдокимов о том, почему нужно помогать фронтуНа войну каждый приходит своим путем и по своим причинам. О том, как и почему начал помогать фронту, о солдатских запросах в начале СВО и теперь, о тех, кто уехал, и тех, кто не может оставаться в стороне, журналисту издания "Украина.ру" рассказал Александр Евдокимов – бизнесмен и волонтер, который не считает себя волонтером
- То есть любая доставка груза на передний край – это хорошо спланированная операция?
- Фактически существует несколько видов доставки. Существует несколько точек нулевых сбросов. Это ведь не одно место. Каждый день меняются маршруты. Доводят маршруты непосредственно перед выездом, чтобы избежать утечки информации. Тут и водителю доводят, и старшему. Это задача командира батальона. Он рассказывает, куда они поедут, где будут осуществлять перегрузку. До последнего момента ребята не знают. Команда – водитель, старший машины и еще пара ребят, чтоб поскорее выгрузить. А то мало ли какая заварушка.
Мы одно время броневиками возили, но броневик, он, во-первых, неуклюжий, во-вторых, тяжелый. Колеса пробиваются на раз-два. Потерял колеса, и ты прекрасная цель. Противник будет стрелять, стрелять и стрелять. В итоге отказались. Проще на УАЗике, на "буханочке" или том же "фермере".
- Еще одна задача, которую вам пришлось решать в ходе СВО, это распределение ресурсов. Сегодня нельзя хранить все яйца в одной корзине, нельзя хранить открыто, поскольку неприятель выявляет склады и наносит по ним удары. Как справились?
- Мы долго искали решение, экспериментировали. Делали фальшивые склады, ставили манекены, изображали там какую-то бурную деятельность, подводили технику, чтобы противник думал, будто у нас там что-то есть. Не зря же суетимся.
В основном стараемся не концентрировать людей и технику, все делать быстро. Машина быстро заехала, быстро получила груз и быстро ушла. Остальные стоят и ждут своей очереди где-нибудь подальше от складов. В общем, стараемся вводить противника в заблуждение.