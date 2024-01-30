https://ukraina.ru/20240130/1052915078.html

Зам по тылу 200-й бригады: Железо восполнить можно, личный состав – нет

Зам по тылу 200-й бригады: Железо восполнить можно, личный состав – нет - 30.01.2024 Украина.ру

Зам по тылу 200-й бригады: Железо восполнить можно, личный состав – нет

Мы часто рассказываем о штурмовиках, танкистах и артиллеристах, но забываем о том, без кого невозможно вести боевые действия.

2024-01-30T04:00

2024-01-30T04:00

2024-01-30T04:00

интервью

сво

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дроны

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продукты

боеприпасы

жизнеобеспечение

транспорт

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О доставке полезных грузов на фронт, военной логистике, потребностях солдата на линии боестолкновения (ЛБС) и многом другом журналистам издания "Украина.ру" рассказал зам по тылу 200-й ОМСБр Северного флота, гвардии майор, известный под позывным "Баня".- Какие задачи выполняет служба тыла?- Если в общих чертах, то занимаемся снабжением, всеми видами обеспечения. Это и продовольствие, и вещевое довольствие, доставка боеприпасов, доставка любых горюче-смазочных материалов: бензин, керосин, дизельное топливо и так далее.- С какими основными трудностями приходится сталкиваться в ходе СВО?- Трудностей у нас предостаточно. Тем не менее, есть боевая задача. Мы же на что нацелены в первую очередь? В чем наше предназначение? Обеспечить всем необходимым личный состав, который находится на линии боевого соприкосновения. Соответственно – это доставка грузов, доставка боеприпасов ребятам на передний край. Продовольствие, теплые вещи, вода, топливо. Солдат должен быть обеспечен всем необходимым.Отсюда главная трудность – доставка. К сожалению, не всегда представляется возможным добраться до самого крайнего окопа. Но за сутки или двое все равно доставляем. Просто немножко с опозданием. Именно поэтому у ребят, как правило, имеется запас провизии на трое суток, если не больше. Но это за исключением БК. Его доставляем ежесуточно, ежедневно. Но только по серому – в темное время суток.- Некоторые особенности современной войны заметно добавили головной боли тыловым службам. Это и квадрокоптеры, и FPV-дроны, и общий принцип "заметен = мертв". Как с этим справляетесь?- Все так. С начала СВО, когда мы работали на Харьковском направлении, ни у нас, ни у противника не было такого количества дронов. Они не применялись так массово. Один-два дрона и то… это ж прогресс какой! Сейчас – да, проблема.Если раньше можно было завозить машинами, то сегодня, к сожалению, только вручную, только пешком – на себе. В одном из батальонов придумали такую затею: натягивают тросы и посредством самодельной лебедки перетаскивают грузы. Небольшие волокуши делают, в которые можно уложить либо провизию, либо боекомплект. На одном конце сидит замаскированный военнослужащий и крутит велосипедные педали, и на другом то же самое. Таким образом груз перетаскивают через поле. Так мы бережем личный состав при транспортировке материальных средств. Порвется веревка – используем новую. Зато жизнь сохраним ребятишкам. И все нормально. Пока работает механизм.- Это на простреливаемых участках?- Абсолютно точно! Там, где раньше парням приходилось тащить это все на себе и доставлять непосредственно в окопы. К примеру, ходили по восемь человек, а возвращалось по двое-трое. Либо "двести", либо "триста". Там же постоянные обстрелы, постоянно работают минометы, летают дроны.Сейчас, слава богу, в одном из батальонов это опробовали и начинаем масштабировать. Будем запускать по 100–150 метров. Закупаем стальные тросы, привлекаем рукастых и головастых ребят. Конструкция, в общем-то, элементарная. Это автомобильный диск, педали от велосипеда со звездочкой. Натягиваем цепь, и боец все это дело крутит, спортом занимается.Вроде мелочь, а жизнь солдата бережет. А жизнь его стоит дорого. Бог с тем железом, с боеприпасами, с продуктами. Все это можно восполнить. Главное – личный состав. Вот его уже не восполнишь.- Как-то повелось, что к тыловым службам относятся не без иронии, но удары по тылам – обыденность, а перемещение грузов – дело крайне опасное.- Я вам честно скажу, что все ребята мои обстрелянные. А у меня в основном водители и повара-пекари. Кто-то недавно пришел, а кто-то со мной с первых дней. И под Харьковом стояли энное количество времени.Ребята все боевые и заднюю, как говорят в простонародье, никто не врубает. Задачу боевую получают – "есть, так точно, разрешите выполнять". Убыли до определенной точки – "Батя, я – "Енот", на месте, жду дальнейших указаний". Либо с представителем, либо без – по координатной сетке, ребята дальше поехали на передок с грузами.Так я и бревна туда вожу, и дрова туда же – на самый перед. Чтобы вы понимали десятитонный КАМАЗ разгружается в течение трех-четырех минут. Никакие грузчики на гражданке за столь короткий срок не разгрузят машину, а тут два-три человека умудряются быстро-быстро провернуть это под покровом темноты. При этом в небе летают FPV-дроны. Обязательно выставляются "глаза", чтобы мониторить ситуацию и предупреждать остальных в случае опасности.В общем, ребята у меня опытные. Бывает, конечно, что в передряги попадают, но куда ж тут деваться? На местности все хорошо ориентируются, знают, как поступить в случае чего, как оказать помощь в случае ранения, броню, каски, другие средства защиты, оружие всегда при себе. Всего хватает.Кстати! Раз уж заговорили о моих ребятах, то немножко похвастаюсь! Мы тут перед Новым Годом открыли собственную хлебопекарню. Раньше-то наша бригада от местных структур зависела и хлеб из Луганска везли. А теперь вот ушли в автономку: сами себя обеспечиваем, сами готовим и хлеб для себя печем.Когда у кого-нибудь из ребят день рождения, командиры подразделений подают заявки за двое-трое суток, чтобы мы подготовились. Выпекаем пироги большие – метр на метр. И сладкие, и с рыбой, и с мясом или картошкой. Пиццу тоже выпекаем, кексы печем к праздникам. Готовим из того, что имеем в наличии, что дает снабжение.Сейчас вот наладили процесс и когда выпечка попадает на позиции, она еще теплая. С пылу с жару, так сказать. "Как так получается?" - спрашивают. А вот так. Наши в тылу работают. И бойцы довольны, и нам приятно.- Что сейчас особенно востребовано на передовой? О чем просят чаще всего?- В связи с погодными условиями и рельефом местности, это, конечно же, теплые вещи. Вы же понимаете, что есть нормативно-правовые акты. Это приказы Министерства обороны, указания, директивы, нормы и все такое. То есть, если положен военнослужащему один комплект зимнего обмундирования, зимнего белья, зимней обуви, то все это будет выдано.Но бывает, что боец промок, бывает, что испачкался и все такое. На это у меня предусмотрена дополнительная выдача из того, что собираю или сами ребята привозят. Вот это выстирываю, просушиваю и выдаю по второму кругу. И тут огромное спасибо группам, которые занимаются гуманитарной помощью. Они действительно здорово помогают.Тут я уже не смотрю, военная это форма или просто одежда. Люди несут свитеры, несут куртки, брюки утепленные, шарфы, обувь. Мальчишки и девчонки из школ и детских садов пишут ребятам письма, рисуют открытки. Все это очень приятно. Когда до ребят все это доходит… знаете, переодеться в сухое – это уже большой плюс. Это семьдесят процентов победы – когда солдат накормлен, одет, обут и чувствует заботу, понимает, что его не бросили.Если бойцу что-то нужно, то наша задача – обеспечить. Как бы ни было трудно. Нужно – истребовать у довольствующих органов. Главное – чтобы все у мальчишек было. На передке, знаете ли, и так несладко.- Вы говорили о доставке грузов на ЛБС, а в околовоенных кругах давно ведутся дискуссии о том, как использовать для этого дроны. Не думали в этом направлении?- Конечно, это было бы здорово, но чтоб вы понимали, второй и третий "мавик", а также прочие дроны этого типа способны нести совсем небольшие грузы. Вот если бы у нас были промышленные дроны. Что-то вроде тех, которые используют для орошения полей и могут поднять человека, то в принципе да. Вопросов бы не было. Но дронов, способных тащить 70–90 килограммов, у нас нет. Ценники на них сейчас бешенные. Это нецелесообразно. К тому же дроны сбивают, их глушит РЭБ, их высматривают с земли. Потому ищем другие варианты. Либо таскаем вручную, либо так, как я говорил – с помощью так называемых "велосипедистов".- Обеспечение – это, в первую очередь, транспорт. По моим наблюдениям, военные стараются как можно реже использовать армейские грузовики. На чем сейчас возите?- Грузовиками сейчас возим на передок только дрова и бревна. Все прочее стараемся через взводы обеспечения – это УАЗики полноприводные, "фермеры", "хантеры". У кого что есть из живого. Загружаем, отвозим, быстро разгружаем и еще быстрее сматываемся. Перед выгрузкой нужно подождать некоторое время. Если прилетов нет, то мальчишки начинают быстренько это дело растаскивать.Сразу подходить нельзя, поскольку враг тоже не дремлет. Он все мониторит. Соответственно – нужно избегать больших скоплений личного состава. Повторюсь: и БК, и продукты можно восполнить, а личный состав уже не вернешь. Лучше перестраховаться.- То есть любая доставка груза на передний край – это хорошо спланированная операция?- Фактически существует несколько видов доставки. Существует несколько точек нулевых сбросов. Это ведь не одно место. Каждый день меняются маршруты. Доводят маршруты непосредственно перед выездом, чтобы избежать утечки информации. Тут и водителю доводят, и старшему. Это задача командира батальона. Он рассказывает, куда они поедут, где будут осуществлять перегрузку. До последнего момента ребята не знают. Команда – водитель, старший машины и еще пара ребят, чтоб поскорее выгрузить. А то мало ли какая заварушка.Мы одно время броневиками возили, но броневик, он, во-первых, неуклюжий, во-вторых, тяжелый. Колеса пробиваются на раз-два. Потерял колеса, и ты прекрасная цель. Противник будет стрелять, стрелять и стрелять. В итоге отказались. Проще на УАЗике, на "буханочке" или том же "фермере".- Еще одна задача, которую вам пришлось решать в ходе СВО, это распределение ресурсов. Сегодня нельзя хранить все яйца в одной корзине, нельзя хранить открыто, поскольку неприятель выявляет склады и наносит по ним удары. Как справились?- Мы долго искали решение, экспериментировали. Делали фальшивые склады, ставили манекены, изображали там какую-то бурную деятельность, подводили технику, чтобы противник думал, будто у нас там что-то есть. Не зря же суетимся.В основном стараемся не концентрировать людей и технику, все делать быстро. Машина быстро заехала, быстро получила груз и быстро ушла. Остальные стоят и ждут своей очереди где-нибудь подальше от складов. В общем, стараемся вводить противника в заблуждение.

https://ukraina.ru/20240128/1052947332.html

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https://ukraina.ru/20240101/1052495531.html

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2024

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, сво, россия, дроны, груз, продукты, боеприпасы, жизнеобеспечение, транспорт