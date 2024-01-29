https://ukraina.ru/20240129/1052961096.html

"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуру

"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуру - 29.01.2024 Украина.ру

"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуру

Европейская комиссия настаивает на том, что Украина якобы добивается "прогресса" в области свободы слова, несмотря на ее плохую репутацию с точки зрения коррупции и цензуры, передает 29 января brusselssignal.eu

2024-01-29T14:32

2024-01-29T14:32

2024-01-29T14:33

коррупция

цензура

свобода

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украина

еврокомиссия

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Депутат Европарламента Гуннар Бек в письменном обращении к Еврокомиссии обратил внимание на то, что "несмотря на стремительный рост уровня коррупции и ухудшение верховенства закона на Украине", Евросоюз решил увеличить Фонд для страны еще на 50 миллиардов евро.Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский в прошлом году попросил журналистов воздерживаться от освещения коррупции на Украине до окончания войны, указав им сохранять "молчание до победы" над Россией.В ответ комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи признал, что Украина имела проблемы с коррупцией и свободой слова, но сейчас якобы работает над исправлением ситуации.При этом в рейтинге "Репортеры без границ" по уровню свободы прессы за 2023 год Украина заняла 79 место. Она находится между Гвинеей-Бисау и Эквадором и по-прежнему существенно отстает от большинства стран Западной Европы: Германия и Франция занимают 21-е и 24-е места соответственно.

https://ukraina.ru/20240129/1052959776.html

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коррупция, цензура, свобода, свобода слова, новости, украина, еврокомиссия