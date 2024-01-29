"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуру - 29.01.2024 Украина.ру
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"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуру
"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуру - 29.01.2024 Украина.ру
"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуру
Европейская комиссия настаивает на том, что Украина якобы добивается "прогресса" в области свободы слова, несмотря на ее плохую репутацию с точки зрения коррупции и цензуры, передает 29 января brusselssignal.eu
2024-01-29T14:32
2024-01-29T14:33
коррупция
цензура
свобода
свобода слова
новости
украина
еврокомиссия
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Депутат Европарламента Гуннар Бек в письменном обращении к Еврокомиссии обратил внимание на то, что "несмотря на стремительный рост уровня коррупции и ухудшение верховенства закона на Украине", Евросоюз решил увеличить Фонд для страны еще на 50 миллиардов евро.Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский в прошлом году попросил журналистов воздерживаться от освещения коррупции на Украине до окончания войны, указав им сохранять "молчание до победы" над Россией.В ответ комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи признал, что Украина имела проблемы с коррупцией и свободой слова, но сейчас якобы работает над исправлением ситуации.При этом в рейтинге "Репортеры без границ" по уровню свободы прессы за 2023 год Украина заняла 79 место. Она находится между Гвинеей-Бисау и Эквадором и по-прежнему существенно отстает от большинства стран Западной Европы: Германия и Франция занимают 21-е и 24-е места соответственно.
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коррупция, цензура, свобода, свобода слова, новости, украина, еврокомиссия
коррупция, цензура, свобода, свобода слова, Новости, Украина, Еврокомиссия

"Ведь есть прогресс". ЕК выделит еще €50 млрд на Украину, несмотря на коррупцию и цензуру

14:32 29.01.2024 (обновлено: 14:33 29.01.2024)
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
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Европейская комиссия настаивает на том, что Украина якобы добивается "прогресса" в области свободы слова, несмотря на ее плохую репутацию с точки зрения коррупции и цензуры, передает 29 января brusselssignal.eu
Депутат Европарламента Гуннар Бек в письменном обращении к Еврокомиссии обратил внимание на то, что "несмотря на стремительный рост уровня коррупции и ухудшение верховенства закона на Украине", Евросоюз решил увеличить Фонд для страны еще на 50 миллиардов евро.
Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский в прошлом году попросил журналистов воздерживаться от освещения коррупции на Украине до окончания войны, указав им сохранять "молчание до победы" над Россией.
"Это вызывает серьезную обеспокоенность по поводу независимости средств массовой информации и свободы слова, которые должны быть ключевыми столпами верховенства закона в Европе", — сказал Бек.
В ответ комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи признал, что Украина имела проблемы с коррупцией и свободой слова, но сейчас якобы работает над исправлением ситуации.
При этом в рейтинге "Репортеры без границ" по уровню свободы прессы за 2023 год Украина заняла 79 место. Она находится между Гвинеей-Бисау и Эквадором и по-прежнему существенно отстает от большинства стран Западной Европы: Германия и Франция занимают 21-е и 24-е места соответственно.
Верховная рада здание флаг - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Украина пожертвовала частью суверенитета для того, чтобы победить коррупцию - депутат РадыДля борьбы с коррупцией Украина пожертвовала частью суверенитета. Об этом заявила председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина 29 января в интервью испанской газете Pais
 
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