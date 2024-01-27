https://ukraina.ru/20240127/1052936995.html

Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"

Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте" - 27.01.2024 Украина.ру

Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"

У властей Украины нет технической возможности заблокировать российский контент на территории страны. Об этом рассказала депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom 26 января

2024-01-27T10:21

2024-01-27T10:21

2024-01-27T10:21

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По ее словам, молодежь является главным потребителем российского контента на Украине и делает она это из чувства протеста."Нужно понимать, что у нас нет возможности, стопроцентной возможности, запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят", — рассказала Федина.Депутат добавила, что недавно видела во Львове девушек, которые пользовались российской "Вконтакте", несмотря на то, что эта соцсеть запрещена на территории Украины.Как сообщало издание Украина.ру, в конце 2023 года на сайте президента Украины появилась петиция о блокировке Telegram на территории страны. В обосновании отмечалось, что этот популярный мессенджер серьезно угрожает госбезопасности Украины, потому что Павел Дуров "передает данные украинцев ФСБ".

https://ukraina.ru/20231207/1051844068.html

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новости, украина, россия, соцсети, блокировка, молодежь, вконтакте