Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте" - 27.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240127/1052936995.html
Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"
Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте" - 27.01.2024 Украина.ру
Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"
У властей Украины нет технической возможности заблокировать российский контент на территории страны. Об этом рассказала депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom 26 января
2024-01-27T10:21
2024-01-27T10:21
новости
украина
россия
соцсети
блокировка
молодежь
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/11/1018771104_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_9232b8d7469487c4a9fc3471ffa67c76.jpg
По ее словам, молодежь является главным потребителем российского контента на Украине и делает она это из чувства протеста."Нужно понимать, что у нас нет возможности, стопроцентной возможности, запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят", — рассказала Федина.Депутат добавила, что недавно видела во Львове девушек, которые пользовались российской "Вконтакте", несмотря на то, что эта соцсеть запрещена на территории Украины.Как сообщало издание Украина.ру, в конце 2023 года на сайте президента Украины появилась петиция о блокировке Telegram на территории страны. В обосновании отмечалось, что этот популярный мессенджер серьезно угрожает госбезопасности Украины, потому что Павел Дуров "передает данные украинцев ФСБ".
https://ukraina.ru/20231207/1051844068.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101877/11/1018771104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f058c250829a520bd471c4add5677496.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, соцсети, блокировка, молодежь, вконтакте
Новости, Украина, Россия, соцсети, блокировка, молодежь, Вконтакте

Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"

10:21 27.01.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
У властей Украины нет технической возможности заблокировать российский контент на территории страны. Об этом рассказала депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom 26 января
По ее словам, молодежь является главным потребителем российского контента на Украине и делает она это из чувства протеста.
"Нужно понимать, что у нас нет возможности, стопроцентной возможности, запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят", — рассказала Федина.
Депутат добавила, что недавно видела во Львове девушек, которые пользовались российской "Вконтакте", несмотря на то, что эта соцсеть запрещена на территории Украины.
Как сообщало издание Украина.ру, в конце 2023 года на сайте президента Украины появилась петиция о блокировке Telegram на территории страны. В обосновании отмечалось, что этот популярный мессенджер серьезно угрожает госбезопасности Украины, потому что Павел Дуров "передает данные украинцев ФСБ".
Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента Украины
7 декабря 2023, 23:16
Петиция о блокировке Telegram появилась на сайте президента УкраиныTelegram несёт "серьёзные риски" для госбезопасности, потому что Павел Дуров передаёт данные украинцев ФСБ, а потому мессенджер должен быть заблокирован на Украине. Так обосновали петицию о запрете приложения на сайте президента страны Владимира Зеленского
 
НовостиУкраинаРоссиясоцсетиблокировкамолодежьВконтакте
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины
10:21Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"
10:16Новая стратегия США, подтверждение ГУР. Главное на Украине на утро 27 января
09:42Превратиться в "хрому утку". Зеленского предупредили о назревающем против него бунте
09:20Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского
08:56Как Королевство Польское исчезло с карты Европы
06:30В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ
06:00Эксперт объяснил, почему жители Европы равнодушны к обстрелам Донецка, но задумываются "слить Украину"
05:58Крымчанка и поэтесса, у которой сбылись все мечты. Ко Дню Рождения Риммы Казаковой
05:30"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленными
05:23"Шоумен" – это не смешно: эксперты о биографической книге о Зеленском
05:00Мне сказали: "Стреляй": Герой России Юрий Щербаков рассказал о трудностях в работе и задачах на поле боя
04:48"Пистолет к голове и забрать деньги". Как Офис Зеленского занимается рэкетом
04:30"Я жду, когда все закончится": Герой России Юрий Щербаков о том, что для него значит спецоперация
04:15Александр Полищук: Если Россия пожалеет свой ядерный кулак, ВСУ ударят по Донецку и с польской границы
04:03"Миллион дронов своими руками", "Мы идём на Крым!" и другие мифы Зеленского
04:00"Я сам выбирал боевую позицию": Герой России Юрий Щербаков о том, как сумел уничтожить 15 "гусянок" ВСУ
20:28"Украинское досье". У нацистской Украины нет шансов
18:50Подробности о погибших, помощь Европы. Итоги 26 января на Украине
17:44Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро
Лента новостейМолния