https://ukraina.ru/20240127/1052936995.html
Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"
Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте" - 27.01.2024 Украина.ру
Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"
У властей Украины нет технической возможности заблокировать российский контент на территории страны. Об этом рассказала депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom 26 января
2024-01-27T10:21
2024-01-27T10:21
2024-01-27T10:21
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украина
россия
соцсети
блокировка
молодежь
вконтакте
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По ее словам, молодежь является главным потребителем российского контента на Украине и делает она это из чувства протеста."Нужно понимать, что у нас нет возможности, стопроцентной возможности, запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят", — рассказала Федина.Депутат добавила, что недавно видела во Львове девушек, которые пользовались российской "Вконтакте", несмотря на то, что эта соцсеть запрещена на территории Украины.Как сообщало издание Украина.ру, в конце 2023 года на сайте президента Украины появилась петиция о блокировке Telegram на территории страны. В обосновании отмечалось, что этот популярный мессенджер серьезно угрожает госбезопасности Украины, потому что Павел Дуров "передает данные украинцев ФСБ".
https://ukraina.ru/20231207/1051844068.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, соцсети, блокировка, молодежь, вконтакте
Новости, Украина, Россия, соцсети, блокировка, молодежь, Вконтакте
Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"
У властей Украины нет технической возможности заблокировать российский контент на территории страны. Об этом рассказала депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom 26 января
По ее словам, молодежь является главным потребителем российского контента на Украине и делает она это из чувства протеста.
"Нужно понимать, что у нас нет возможности, стопроцентной возможности, запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят", — рассказала Федина.
Депутат добавила, что недавно видела во Львове девушек, которые пользовались российской "Вконтакте", несмотря на то, что эта соцсеть запрещена на территории Украины.
Как сообщало издание Украина.ру, в конце 2023 года на сайте президента Украины появилась петиция о блокировке Telegram на территории страны. В обосновании отмечалось, что этот популярный мессенджер серьезно угрожает госбезопасности Украины, потому что Павел Дуров "передает данные украинцев ФСБ".