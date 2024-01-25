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ЕБРР вложил в Украину рекордную сумму

ЕБРР вложил в Украину рекордную сумму - 25.01.2024 Украина.ру

ЕБРР вложил в Украину рекордную сумму

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2023 году вложил в экономику Украины рекордную сумму в 2,1 млрд евро. Об этом говорится в статье, опубликованной 25 января на официальном сайте банка

2024-01-25T11:55

2024-01-25T11:55

2024-01-25T11:55

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Таким образом вложения ЕБРР на Украине выросли на 400 млн евро по отношению к 2022 году.Ожидается, что инвестиции в военную Украину продолжатся на уровне около 1,5 миллиардов евро в год. При этом увеличение капитала даст возможность удвоить активность, когда придет время реконструкции, отмечает банк."Поскольку Украина приближается к третьему году войны, ЕБРР готов поддержать ее экономику и население в эти трудные времена. Поддержание работоспособности частного бизнеса и критически важной инфраструктуры жизненно важно для продолжения войны и подготовки к восстановлению", — цитирует портал слова президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.Инвестиции на Украине осуществляются по пяти направлениям – энергетическая безопасность, инфраструктура, продовольственная безопасность, торговля и поддержка частного сектора. На то, чтобы помочь украинской газовой компании "Нафтогаз" создать стратегические запасы газа во втором зимнем отопительном сезоне после начала СВО, Киеву выделен кредит в размене 200 млн евро. Для передачи электроэнергии на Украину Киеву выделен второй кредит в размере 150 млн евро."Эти сделки последовали за ранее предоставленными при поддержке доноров 520 млн евро для "Укрэнерго" и 300 млн евро для "Нафтогаза" в рамках пакета в 500 млн евро", - отмечается в публикации.Банк также возглавил инициативы по развитию рынков капитала Украины, укреплению ее агробизнеса и развитию инфраструктуры страны. ЕБРР подписал кредиты на общую сумму 250 миллионов евро для поддержки деятельности Украинских железных дорог и модернизации железнодорожного сообщения между Украиной и странами ЕС, отмечают в этой финансовой организации."В сфере продовольственной безопасности работа ЕБРР сосредоточена на улучшении возможностей экспорта зерна из Украины, а также обеспечении доступа к финансированию по всей пищевой цепочке и сохранении средств к существованию. Например, в июле ЕБРР предоставил 9,6 млн евро на расширение железнодорожного терминала вблизи польской границы и строительство комплекса по перевалке зерна для агрокомпании Agrosem", - подчеркивает банк.Помимо непосредственной финансовой поддержки, Европейский банк реконструкции и развития обещает Украине помочь в проведении реформ, необходимых для "прогресса в ее стремлении стать членом ЕС". Также банк поможет Украине "подготовиться к эффективному освоению огромного финансирования, которое, как ожидается, принесет реконструкция".

https://ukraina.ru/20231214/1052095004.html

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новости, украина, ебрр, инвестиции, рекорд, реформы, нафтогаз, укрэнерго