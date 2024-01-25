https://ukraina.ru/20240125/1052881556.html

Евгений Фёдоров: Если Россия не перенацелит ядерные ракеты, СВО на Украине будет длиться бесконечно

Евгений Фёдоров: Если Россия не перенацелит ядерные ракеты, СВО на Украине будет длиться бесконечно - 25.01.2024 Украина.ру

Евгений Фёдоров: Если Россия не перенацелит ядерные ракеты, СВО на Украине будет длиться бесконечно

Самой высокой степенью боеготовности и современных вооружений в Вооруженных силах России обладают РВСН. Именно российские ракетные войска стратегического назначения решают проблему победы в СВО, считает депутат Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров

2024-01-25T16:42

2024-01-25T16:42

2024-01-25T16:42

интервью

россия

ядерное оружие

ракеты

ракетные войска

сша

владимир путин

доллар

юань

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Евгений Алексеевич, в последние дни ВСУ сконцентрировались на ударах по нефтегазовому сектору с помощью БПЛА. Под удар попали Тамбовский пороховой завод, нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и в Клинцах Брянской области. Какую цель преследуют организаторы этих атак?– Чтобы побеждать любого противника, надо понимать его мотивы, его стратегию. Соединенные Штаты Америки имеют бюджет официально в 18 раз больше, чем наш, имеется в виду вместе с НАТО, у них есть определенная стратегия строительства вооруженных сил.Наши вооруженные силы традиционно строятся под Отечественную войну – танки, пехота, артиллерия, битва в поле и т.д. Американская стратегия, как англосаксонская в целом, строится под карательные колониальные войны. Основные деньги у них – это авиация, ракеты, меньше танков, меньше артиллерии, потому что она не нужна, чтобы кошмарить какие-то страны. Это называется "стратегия канонеров", в свое время ее придумали и проработали англичане.Из-за этого у нас совершенно разный баланс вооруженных сил, и баланс противостояния с НАТО. Исходя из их баланса, основа их воздействия – это "Оранжевая революция", или интервенция. Это смена власти за счет внутреннего Майдана. А уже вся вооруженная компонента, ракеты, авиация, беспилотники и все остальное обеспечивает этот сценарий.С таким же сценарием они действуют в отношении России. Их задача – свержение власти в России за счет внутренне организованных процессов. Поэтому основные расходы в области военного строительства, у них идут на ЦРУ, и на Госдепартамент, которые должны поддерживать "пятую колонну".Об этом недавно высказался наш главный разведчик, который подробно сказал, что 80 тысяч агентов американцы подготовили по России, и они планируют их задействовать для свержения российской власти. Это их типичная компонента.Поэтому все их военные инфраструктуры носят вспомогательный характер, не основной. Если мы считаем, что основное событие на поле боя – в Донецке и Луганске, то они считают, что основные события в Москве, про свержение власти, а военную компоненту вы должны обеспечивать.Исходя из их стратегии, они направляют свои удары не против военных объектов, а против тех объектов, которые создадут максимальный общественный резонанс. По сути это часть информационной войны для подготовки Майдана.Этот резонанс они пытаются сделать там, где одна ракета или один беспилотник создаст максимальный эффект – взрыв нефтепровода, подрыв нефтяной базы, разрушение общественно значимого объекта. Например, в свое время тот же Крымский мост.Почему мы и прогнозируем, что удары, ближе к нашим выборам, потому что выборы это такая точка, за которую они обязательно зацепятся со своим Майданом. Это будут удары по Крымскому мосту, Москва-Сити в Москве и т.д. Не по военным по своей сути объектам, а по объектам, которые создают мощный общественный резонанс.Понимая стратегию, можно ей противодействовать. Американской стратегии в свое время в Советском Союзе выработали противодействие в виде нацеливания на территорию США – это со времен Карибского кризиса.Нацеливание создает опасность. Опасность принуждает американцев договариваться о единой безопасности. Фактически в Советском Союзе, во время холодной войны, действовал комплекс единой совместной безопасности США и Советского Союза, путем ежесекундного обмена информацией по поводу состояния ядерного оружия, возможных ошибок, ложных пусков и т.д.От этой стратегии мы отказались с 1994 года, и из-за этого мы не имеем возможности сейчас повлиять на американские решения. Против их стратегии у нас альтернативных нет.В Советском Союзе это было ядерное нацеливание, а у нас альтернативной конструкции нет. Мы просто терпим, когда американцы будут придумывать каждую неделю, каждый день, все новые и новые вещи, это называется "владеть инициативой", и будем удивляться, что прилетел беспилотник, или нам теперь надо срочно от него защищаться, или ракета.Не забывайте – американская военная машина не использует свою мощь, исходя из этой конструкции мощи. Практически они только на один процент задействованы. Они почти исчерпали возможности полевых войн – артиллерия, танки – это правда. Но с точки зрения "Томагавков", которых у них десятки тысяч, напоминаю, что всю Югославию они уничтожили с помощью Майдана, и при помощи трех тысяч "Томагавков", которые они туда направили. Это сочетательный фактор.Сейчас "Томагавков" нет, авиацию они не используют, а это основной вид вооруженных сил, на которые американцы расходовали свои военные ресурсы все это время. Не используют в силу опасения нашего ядерного оружия. Кроме того, они могут это использовать при определенных обстоятельствах в критической ситуации, например, те же "Томагавки", что мы ожидаем ближе к выборам.Поэтому надо понимать их стратегию и восстанавливать российский, советский принцип противодействия американцам, как нацеливание на их территорию, соответственно, ядерное сдерживание и договор с ними.Для этого надо поднять верховенство международного права, о котором Путин постоянно говорит, потому что вы не можете использовать ядерное нацеливание, если вы неправы. А правы – это территориальная целостность по итогам 1945 года, это называется еще "нерушимость границ". Это прописано в Хельсинском акте.Нам нужно по суду отменить незаконные решения 1991 года, объявить Украину нашей территорией с точки зрения преемственности Советского Союза, и тогда мы можем защитить всю эту территорию с помощью ядерного оружия путем нацеливания.Вот стратегия, которая по сути является единственной для перехвата инициативы и победы в этом противостоянии с НАТО. Не с Украиной, с ней у нас нет противостояния.– Российское правительство одобрило запрет в отношении Великобритании заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря. Британцы выловили в наших водах больше 566 тысяч тонн трески, и тут же поставляли морские дроны, ракеты "Шторм Шедоу" Украине. Где мы еще недоглядели в сфере отношений с нашими недругами?– Это "недоглядели", что называется, общественное мнение. Потому что кому положено – чиновники в государственной машине, они все это прекрасно знали, потому что они это сопровождают ежедневным управлением. Это же не просто так разрешили им ловить рыбу и забыли. Нет! Там постоянно работает надзор, контролируют пограничники, там постоянный режим взаимодействия.Ответ здесь тот, который Нарышкин, как главный разведчик, сообщил. Но, извините меня, американцы подготовили 80 тысяч – это с его слов. По нашим расчетам, мы знали, как они распределяются – 84 тысячи — это только "программа подготовки лидеров".80 тысяч агентов на территории России. Они находятся и в органах власти, и в СМИ, в общественных движениях, потому что американцы целую программу "воспитания патриотов России" делали.Секундочку! Госдеп в Америке за свои деньги готовил патриотов России! Это была "программа лидеров". И десятки, сотни, тысячи патриотов – вывозили людей из России, готовили, а потом они возвращались в Россию патриотами. Это технология.Мы не можем решить эту проблему, не совершать ошибки, пока мы не решим проблему суверенитета, о которой Путин постоянно говорит. Для проблемы суверенитета нам придется заменить эти 80 тысяч иностранных агентов в органах власти РФ, политической системе, СМИ, судебной системе и т.д. То есть, заменить на кадры, которые не привязаны к управлению из Вашингтона.Это реформа. Такую реформу мы проводили неоднократно в нашей истории. Вспомните тридцатые годы прошлого века – борьба со шпионами. Но эту реформу придется делать. Может быть, не репрессиями, потому что закон об иностранных агентах не подразумевает репрессии. Он говорит о том, что они не должны быть в органах власти. Но нам придется эту реформу проводить.Чтобы мы не совершали ошибок, нам придется убирать иностранное управление российской властью, то есть, решать проблему суверенитета. Не мы совершаем ошибки. Это американское управление на нашей территории, которое проводит такого рода курс. Естественно, они это ошибками не считают.– Все чаще в СМИ появляется информация, что Германия готовится к нападению со стороны России, Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался идти ва-банк, помогая Украине, говоря о том, что оружие и себе пригодится. Действительно ли Германия собирается развязывать войну с Россией?– Мы сейчас имеем хорошую информацию с поля боя – Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск, и мы прекрасно видим, что изменилась мотивация тех людей, которые с оружием в руках с нами сражаются.Там наемников несколько десятков тысяч, это не так много, но их мотивация оказалась на сегодняшний день выше, чем мотивация уроженцев Украины. Понятно, что националистов, бандеровцев мы выбили за два года, но появились эти новые люди.Те солдаты, которые отправляются туда правительствами, Министерствами обороны Франции, Германии, Польши, Бельгии – эти солдаты высоко мотивированы. Они фактически сражаются за свою территорию, как они считают – это Украина почти вступила в НАТО, Евросоюз и т.д. Те же гитлеровские солдаты сражались очень мотивированно против Советской армии в период Великой Отечественной войны.Победить их нельзя, идя по их стратегии, как и кого-либо другого. Надо перехватывать стратегию. Для перехвата стратегии надо использовать советский опыт.Советский опыт – это не ответ на поле боя в виде танков, а ответ в геополитике в виде ядерного нацеливания на города Соединенных Штатов Америки, как основы НАТО, потому что штабы НАТО там.Помните, что Путин говорил? Удары, а значит, нацеливания на центры принятия решений – не встречно, как у нас прописано в военной доктрине, а на центры принятия решений в США.Для этого придется пересмотреть тридцатилетнюю дипломатическую базу, потому что мы тридцать лет запрещаем нацеливаться. В том числе, и последний договор, который мы подписали по требованию США в Женеве три года назад – "О стратегической стабильности". Он о том, чтобы не допустить ядерной войны.Советский Союз не допускал ядерной войны путем взаимной безопасности, через взаимное сдерживание и нацеливание. А там предлагается фактически парализовать ядерное оружие. Понятно, как нашей, так и американской стороны, но нам-то это невыгодно, потому что мы в ядерном оружии их побеждаем политически, а в поле нет, потому что у них больше ресурсов, бюджет в 18 раз больше.Эта линия – ошибка тридцатилетняя, с девяностых годов, которая нам не позволяет сегодня победить. Фактически они подготовили сегодняшний конфликт в течение тридцати лет, в том числе, по линии дипломатического изменения наших протоколов взаимодействия с Соединенным Штатами Америки, с агрессорами.Нам придется решать проблему суверенитета, чистить иностранных агентов, менять дипломатическую стратегию, менять ядерную стратегию на путинское воздействие на центры принятия решений. Не обязательно удары, просто нацеливание, например.Это глубокая внутренняя реформа, к которой мы пока даже не подошли. Все, что с нами происходит – это подготовка этой реформы с точки зрения источника власти, народа, общественного мнения.Пока мы не подготовимся к ней, пока мы не поймем, что свобода и независимость является главным методом нашей победы над НАТО, это свобода и независимость наша, то есть, реформа в Москве – мы будем иметь СВО в виде бесконечного противостояния.Так что проблема в головах, она не в системе. Недавно Путин говорил, и министр обороны, мы вроде бы воюем – Донецк, Херсон, Луганск и т.д., а самая высокая степень боеготовности и современных вооружений находится у нас в РВСН. Не на поле боя, а в РВСН. Потому что российские ракетные войска стратегического назначения решают проблему победы в СВО. Не танки, не штурмовики, не артиллерия.Танки, штурмовики – это наши герои, но они скорее держат фронт и тянут время, чтобы в Москве произошли изменения, связанные с восстановлением суверенитета, и возможностью использовать подготовленное Путиным и Шойгу на 100% ядерное стратегическое оружие как политический и геополитический фактор. Не посылка ракет, а нацеливание и переговоры с американцами с позиции взаимной безопасности, куда входит и ядерная взаимная безопасность.– Процесс подготовки с нашей стороны идет к этому?– То, что мы говорим, что Шойгу буквально только что докладывает, что уровень РВСН стопроцентный, что новой техники там 97%, этого вообще не видно. Практически все новье в военном смысле идет в войска стратегического назначения, в которых служит всего 36 тысяч человек.Это говорит о том, что мы 100% технически готовы. Мы готовы включить механизм ядерного сдерживания хоть завтра, но для этого должно быть политическое решение, а для политического решения страны необходимо, чтобы в стране власть стала национальной, во главе с Путиным, а не внешне управляемой, чтобы мы перестали быть институционально провинцией американского однополярного мира.Помните его слова? "Однополярный мир – это один центр власти. Вашингтон, округ Колумбия". И ничего тут не поменялось. У нас по-прежнему в Конституции прописано верховенство иностранного права, 15 статья, пункт №4 в Конституции. И не только в этой графе.У нас по-прежнему функционирует олигархическая система экономики. То есть, внешне управляемая. За олигархами стоят и кадры. То есть, то, о чем Путин говорил 15 января 2020 года, когда просил у народа референдум, он же сказал первым пунктом своей речи, что нам надо отнять власть у международных органов, олигархических кланов, и передать их на национальный уровень.Первый пункт, речь Путина – любой, 15 января 2020 года. Но отнять и передать может только источник власти. Не сама власть, потому что парламент России, правительство, судебная система, президент – это органы власти, а источник власти определяет, кто будет власть. И только источник власти, путем формирования общественного мнения, его инструментов в виде референдумов, может сменить любую власть в любой стране.В данном случае не забывайте, что сегодняшняя модель внешне управляемой из Америки власти, формировалась тремя референдумами 1991-1993 годов, народом, источником власти. Только он и может это поменять. Почему Путин к нему обращался по вопросу референдума в 2020 году. Но тогда эту проблему, которую он обозначил как пункт номер один, не решили.Решили проблему преемственности СССР, потому что это важно – это территория. Мы тем самым создали территории, а не являемся агрессорами. Но не решили проблему свободы и независимости, которую он обозначил первым пунктом. И эту проблему нам придется решать, похоже, уже в условиях довольно острого конфликта в Москве, который американцы планируют, начало его в виде Майдана. Собственно, об этом Майдане Нарышкин, как глава разведки РФ, и говорил.– В завершение не могу не поговорить с вами об итогах Международного экономического форума в Давосе. Мы часто обсуждали политические итоги визита Зеленского на эту встречу. Но поднимались ли на форуме чисто экономические вопросы?– Этот форум продолжает укрепление американского однополярного мира. Надо понимать, что история человечества никогда не имела независимых от государств правительств.Основу мирового порядка однополярного мира составляет решение властей и законы США, которые создали олигархов, обеспечивали их мировым долларом, обеспечивали их мировым английским правом.Не забывайте, "Газпром" судится в международных судах, а не в российских, и все остальные также. У нас нет института национальной собственности, мы часть американского института собственности, поэтому нашу валюту и можно конфисковать, которая в принципе нам и не нужна была, зачем мы вообще накупили этой валюты на 650 млрд., если можно было купить товары и поднять уровень благосостояния народа в два-три раза, за счет того, что он имел бы возможность эти товары купить.Вместо этого мы закачивали деньги в американскую экономику все тридцать лет. Теперь они еще и конфискуют официально те ресурсы, которые мы по сути им отдали и так, в силу нашей внутренней структуры.Давос продолжит эту линию на укрепление американского однополярного мира экономически. Фактически Давос – это ответ БРИКС.Идея отказаться от мировых валют, идея Путина восстановить мир многополярности и мир суверенов, а мир суверенов – это когда все государства мира проводят внутренние реформы, освобождаясь от внешнего управления. Не только мы. Путин говорил, что мы находимся в битве национально-освободительного характера. Но весь мир должен пройти этот этап, и те же немцы, которые оккупированы американцами.Наш враг – немецкое правительство, а немецкий народ – наш друг, потому что он за свободу и независимость своего Отечества. Это совершенно другой мировой порядок.В борьбе с идеями Путина и России, как создание многополярного мира, в том числе, и в области экономики – есть такие форумы, на которых однополярный мир Америки предлагают усилить.Усилить систему олигархов, усилить систему оборота мировой валюты в виде доллара, либо его производных. Тот же юань – это производная от доллара. Китайцы выпускают юани в объемах закупленного доллара в валютных резервах, как и мы, кстати.Это ответ в области экономики на путинские шаги, потому что наши шаги – это отказ от мировой валюты и создание мира торговли на национальных валютах. Фактически учет взаимных поставок, клиринг.Американская модель – это трансграничные платежи за счет мировой валюты. Нам придется демонтировать всю систему мирового устройства, в том числе, в области экономики, на многополярность и суверенность двухсот государств, а задачи Давоса – укреплять американский порядок, и укреплять доллар и господство в целом американской власти и правительства над всеми государствами мира.Это идеологическое противостояние. Давос – это штаб врага, который довольно открыто говорит о своих задачах.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, ядерное оружие, ракеты, ракетные войска, сша, владимир путин, доллар, юань, украина, давос