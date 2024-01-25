Губернатор-нацист и поквартирные облавы. Что происходит в Запорожье - 25.01.2024 Украина.ру
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Губернатор-нацист и поквартирные облавы. Что происходит в Запорожье
Губернатор-нацист и поквартирные облавы. Что происходит в Запорожье - 25.01.2024 Украина.ру
Губернатор-нацист и поквартирные облавы. Что происходит в Запорожье
В подконтрольной Киеву части Запорожской области на этой неделе вновь сменился губернатор. Вместо Юрия Малашко областную администрацию возглавит украинский мэр Мелитополя, то есть мэр города без города, Иван Федоров
2024-01-25T04:03
2024-01-25T04:03
эксклюзив
запорожье
украина
запорожская область
губернатор
новости запорожья
новости украины
нацизм
мобилизация
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Кабмин Украины утвердил его на эту должность, но решение еще должен подписать Зеленский. В 2022 году Иван Федоров был взят в плен ВС РФ, но затем был обменян на 9 российских военнослужащих.Вероятно, одной из причин назначения является тот факт, что мэр Мелитополя в последнее время отличился откровенными нацистскими заявлениями. В начале января он заявил, что РФ якобы заселяет Мелитополь выходцами из России. По его словам, сейчас жители города, выходя на улицу, не встречают знакомых лиц, потому что "вокруг недолюди из России". Заявил об этом человек с типично русской фамилий.Еще одним из "преступлений" РФ в Мелитополе Иван Федоров 22 января назвал "завоз" врачей и медиков из Санкт-Петербурга, которые должны лечить его бывших земляков. Он их называет "гастролерами в белых халатах". "Преступлением" он называет и завоз в Мелитополь многоместных автобусов из РФ, которые с 1 марта должны заменить на рейсах маломестные маршрутки.Иван Федоров призывает мобилизовать всех украинцев, но сам при этом не спешит в окопы. В одном из интервью он заявил, что на Украине все пойдут воевать, а на вопрос о себе, подчеркнул, что у него лично есть бронь и он считает себя более полезным на своем месте.В пока еще украинском Запорожье губернаторы меняются достаточно часто из-за громких коррупционных скандалов. Преимущественно речь идет о западной гуманитарной помощи, которая здесь регулярно пропадает или приходит в негодность. В конце прошлого года уволенный губернатор Юрий Малашко заявил, что они нашли 300 тонн спрятанной гуманитарной помощи. Это были продукты питания, переданные западными партнерами Киева. Однако найденные продукты все равно подлежали утилизации, так как за время хранения их срок годности вышел. В этом сказывается сам принцип мышления типичного украинского чиновника: пусть лучше дармовые продукты сгниют, чем достанутся бедным.Во вторник, 23 января, в Запорожье приехала очередная миссия Управления ООН по координации гуманитарных дел. Региональные власти поблагодарили за поставки гуманитарных грузов и попросили присылать еще.Еще одним крупным источником для распила средств в этом году стало строительство фортификационных укреплений в Запорожской области. В середине января украинский Центр журналистских расследований опубликовал материал, согласно которому заниматься строительством фортификационных объектов должны компании людей из "команды Зе", ранее специализировавшиеся на строительстве дорог и получавшие крупные откаты на этом строительстве. Проще говоря, заявленное строительство оборонных линий на Украине может стать очередной "стеной Яценюка".Разворовывают запорожские чиновники и свое культурное наследие. Недавняя проверка фондов коммунального учреждения "Запорожский областной краеведческий музей" выявила нехватку 3549 предметов антиквариата, сохранявшихся в музее. В 2022 году ценные объекты из музеев перенесли в укрытия, где многие из них бесследно исчезли, а затем объявились на западных аукционах.С января в Запорожье также усилилась мобилизация, к которой стали привлекать группы националистов из числа муниципальной охраны, чиновников горадминистрации, военкомов и полицию. Как говорится в материале агентства УНИАН от 21 января, они ходят теперь по квартирам большими группами, чтобы избежать конфликтов. Иными словами, чтобы скрутить одного потенциального водителя "Леопарда", на него бросают около десятка человек.Первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк рассказал, как именно они "усовершенствовали" процедуру мобилизации. По словам чиновника, в городе увеличено количество групп, раздающих повестки методом поквартирного обхода, которые уже посетили 25 тысяч адресов. Многие ли там им открыли двери, чиновник не уточнил."В соответствии с решением исполнительного комитета мы сначала сформировали 15 рабочих групп, а по состоянию на сейчас их уже 28. представители городского совета работают вместе с работниками ТЦК в семи районах города", - рассказывает Власюк. Уже есть утвержденный график работы. Группы работают с понедельника по пятницу, но планируют раздавать повестки еще и в субботу.В конце прошлого года военкомы Запорожья рапортовали о выполнении планов по мобилизации на 40%. Но по мере нарастания неудач на фронте, следующим этапом, вероятно, должно стать уже вторжение в каждую квартиру, чтобы мобилизовать как можно больше жителей Запорожья.
https://ukraina.ru/20240124/1052849617.html
https://ukraina.ru/20240118/1052757511.html
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эксклюзив, запорожье, украина, запорожская область, губернатор, новости запорожья, новости украины, нацизм, мобилизация
Эксклюзив, Запорожье, Украина, Запорожская область, губернатор, Новости Запорожья, Новости Украины, нацизм, мобилизация

Губернатор-нацист и поквартирные облавы. Что происходит в Запорожье

04:03 25.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Elke Wetzig
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© commons.wikimedia.org / Elke Wetzig
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В подконтрольной Киеву части Запорожской области на этой неделе вновь сменился губернатор. Вместо Юрия Малашко областную администрацию возглавит украинский мэр Мелитополя, то есть мэр города без города, Иван Федоров
Кабмин Украины утвердил его на эту должность, но решение еще должен подписать Зеленский. В 2022 году Иван Федоров был взят в плен ВС РФ, но затем был обменян на 9 российских военнослужащих.
Вероятно, одной из причин назначения является тот факт, что мэр Мелитополя в последнее время отличился откровенными нацистскими заявлениями.
В начале января он заявил, что РФ якобы заселяет Мелитополь выходцами из России. По его словам, сейчас жители города, выходя на улицу, не встречают знакомых лиц, потому что "вокруг недолюди из России". Заявил об этом человек с типично русской фамилий.
Еще одним из "преступлений" РФ в Мелитополе Иван Федоров 22 января назвал "завоз" врачей и медиков из Санкт-Петербурга, которые должны лечить его бывших земляков. Он их называет "гастролерами в белых халатах".
"Преступлением" он называет и завоз в Мелитополь многоместных автобусов из РФ, которые с 1 марта должны заменить на рейсах маломестные маршрутки.
Иван Федоров призывает мобилизовать всех украинцев, но сам при этом не спешит в окопы. В одном из интервью он заявил, что на Украине все пойдут воевать, а на вопрос о себе, подчеркнул, что у него лично есть бронь и он считает себя более полезным на своем месте.
Николаев - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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В пока еще украинском Запорожье губернаторы меняются достаточно часто из-за громких коррупционных скандалов. Преимущественно речь идет о западной гуманитарной помощи, которая здесь регулярно пропадает или приходит в негодность.
В конце прошлого года уволенный губернатор Юрий Малашко заявил, что они нашли 300 тонн спрятанной гуманитарной помощи. Это были продукты питания, переданные западными партнерами Киева. Однако найденные продукты все равно подлежали утилизации, так как за время хранения их срок годности вышел.
В этом сказывается сам принцип мышления типичного украинского чиновника: пусть лучше дармовые продукты сгниют, чем достанутся бедным.
Во вторник, 23 января, в Запорожье приехала очередная миссия Управления ООН по координации гуманитарных дел. Региональные власти поблагодарили за поставки гуманитарных грузов и попросили присылать еще.
Еще одним крупным источником для распила средств в этом году стало строительство фортификационных укреплений в Запорожской области.
В середине января украинский Центр журналистских расследований опубликовал материал, согласно которому заниматься строительством фортификационных объектов должны компании людей из "команды Зе", ранее специализировавшиеся на строительстве дорог и получавшие крупные откаты на этом строительстве.
Проще говоря, заявленное строительство оборонных линий на Украине может стать очередной "стеной Яценюка".
Разворовывают запорожские чиновники и свое культурное наследие. Недавняя проверка фондов коммунального учреждения "Запорожский областной краеведческий музей" выявила нехватку 3549 предметов антиквариата, сохранявшихся в музее.
В 2022 году ценные объекты из музеев перенесли в укрытия, где многие из них бесследно исчезли, а затем объявились на западных аукционах.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 12:26
Эвакуация сёл, массовые обморожения и откаты на строительстве укреплений. Что происходит в СумахВ Сумской области с начала года заметно активизировались боевые действия в приграничных районах. Почти ежедневно и еженощно происходят взаимные обстрелы из минометов и артиллерии. Украинские военные также заявляют о регулярных заходах российских ДРГ на территорию области
С января в Запорожье также усилилась мобилизация, к которой стали привлекать группы националистов из числа муниципальной охраны, чиновников горадминистрации, военкомов и полицию.
Как говорится в материале агентства УНИАН от 21 января, они ходят теперь по квартирам большими группами, чтобы избежать конфликтов. Иными словами, чтобы скрутить одного потенциального водителя "Леопарда", на него бросают около десятка человек.
Первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк рассказал, как именно они "усовершенствовали" процедуру мобилизации. По словам чиновника, в городе увеличено количество групп, раздающих повестки методом поквартирного обхода, которые уже посетили 25 тысяч адресов.
Многие ли там им открыли двери, чиновник не уточнил.
"В соответствии с решением исполнительного комитета мы сначала сформировали 15 рабочих групп, а по состоянию на сейчас их уже 28. представители городского совета работают вместе с работниками ТЦК в семи районах города", - рассказывает Власюк.
Уже есть утвержденный график работы. Группы работают с понедельника по пятницу, но планируют раздавать повестки еще и в субботу.
В конце прошлого года военкомы Запорожья рапортовали о выполнении планов по мобилизации на 40%. Но по мере нарастания неудач на фронте, следующим этапом, вероятно, должно стать уже вторжение в каждую квартиру, чтобы мобилизовать как можно больше жителей Запорожья.
 
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