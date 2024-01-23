https://ukraina.ru/20240123/1052843804.html

Песков высмеял ЦРУ за попытку вербовать россиян

Песков высмеял ЦРУ за попытку вербовать россиян - 23.01.2024 Украина.ру

Песков высмеял ЦРУ за попытку вербовать россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал журналистам публикацию ЦРУ США ролика в соцети Х на русском языке, в котором управление призывает россиян к сотрудничеству

2024-01-23T13:32

2024-01-23T13:32

2024-01-23T13:32

цру

дмитрий песков

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"Это на самом деле такая практика достаточно распространенная. Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации, к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает, ежегодно это делает ЦРУ. Но все-таки надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее, чем ...Х, и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше", - сказал Песков.Накануне Центральное разведывательное управление США опубликовало в соцсети Х, в YouTube и в телеграме новый видеоролик под названием "Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины". Видео представляет собой монолог вымышленного 35-летнего россиянина, бывшего десантника, который ныне служит в ЦРУ. Он говорит, что якобы не предает Россию, а хочет ее спасти.

https://ukraina.ru/20231221/1052308176.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

цру, дмитрий песков, ролик, новости, зарубежье, россия