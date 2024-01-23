Песков высмеял ЦРУ за попытку вербовать россиян - 23.01.2024 Украина.ру
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Песков высмеял ЦРУ за попытку вербовать россиян
Песков высмеял ЦРУ за попытку вербовать россиян - 23.01.2024 Украина.ру
Песков высмеял ЦРУ за попытку вербовать россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал журналистам публикацию ЦРУ США ролика в соцети Х на русском языке, в котором управление призывает россиян к сотрудничеству
2024-01-23T13:32
2024-01-23T13:32
цру
дмитрий песков
ролик
новости
зарубежье
россия
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"Это на самом деле такая практика достаточно распространенная. Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации, к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает, ежегодно это делает ЦРУ. Но все-таки надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее, чем ...Х, и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше", - сказал Песков.Накануне Центральное разведывательное управление США опубликовало в соцсети Х, в YouTube и в телеграме новый видеоролик под названием "Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины". Видео представляет собой монолог вымышленного 35-летнего россиянина, бывшего десантника, который ныне служит в ЦРУ. Он говорит, что якобы не предает Россию, а хочет ее спасти.
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цру, дмитрий песков, ролик, новости, зарубежье, россия
ЦРУ, Дмитрий Песков, ролик, Новости, Зарубежье, Россия

Песков высмеял ЦРУ за попытку вербовать россиян

13:32 23.01.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал журналистам публикацию ЦРУ США ролика в соцети Х на русском языке, в котором управление призывает россиян к сотрудничеству
"Это на самом деле такая практика достаточно распространенная. Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации, к социальным сетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников. Постоянно это делает, ежегодно это делает ЦРУ. Но все-таки надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее, чем ...Х, и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше", - сказал Песков.
Накануне Центральное разведывательное управление США опубликовало в соцсети Х, в YouTube и в телеграме новый видеоролик под названием "Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины".
Видео представляет собой монолог вымышленного 35-летнего россиянина, бывшего десантника, который ныне служит в ЦРУ. Он говорит, что якобы не предает Россию, а хочет ее спасти.
21 декабря 2023, 16:53
Полковник ВСУ купил дом в США. Он был простым майором ЦРУ?Очередной случай возможной коррупции среди офицеров ВСУ отметили 21 декабря украинские телеграм-каналы. По информации одного из них, командир 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр", полковник Павел Палиса, приобрел в ипотеку дом в США
 
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