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Александр Тиханский: Россия готова "подарить" Польше ядерный "Тюльпан" и к весне забросать ВСУ десантами

Александр Тиханский: Россия готова "подарить" Польше ядерный "Тюльпан" и к весне забросать ВСУ десантами - 23.01.2024 Украина.ру

Александр Тиханский: Россия готова "подарить" Польше ядерный "Тюльпан" и к весне забросать ВСУ десантами

Масштабные наступления видны всегда. Нельзя забывать о том, что ВСУ активно помогает американская спутниковая и воздушная разведка (самолеты F-35 и F-22 "Раптор"). Поэтому придется наносить противнику отвлекающие удары и другие действия, чтобы его запутать

2024-01-23T04:14

2024-01-23T04:14

2024-01-23T04:14

интервью

россия

белоруссия

всу

польша

десант

одесса

авдеевка

вертолеты

ядерное

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Конфиденциальность обеспечить можно, но не более чем на пару суток, считает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса Александр Тиханский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Иванович, Белоруссия собирается принять новую оборонную доктрину, в соответствии с которой нападение на любого из ее союзников будет рассматриваться как нападение на нее саму. Какими военно-техническими аргументами Минск может подтвердить этот политический документ?- Оборонная доктрина – это общий военно-политический документ. Детали там не раскрываются. Мы имеем дело только с открытой частью этой доктрины. Это потом уже появляются множество документов, которые регламентируют ее применение органами военного и государственного управления.Да, у многих возникает вопрос, что имеется в виду, когда Беларусь говорит, что нападение на ее союзников она будет расценивать как нападение на саму себя. Сразу отмечу, что в основном это касается Союзного государства. У Москвы и Минска есть своя доктрина Союзного государства, которая тоже будет попозже обновлена. В ее рамках мы и работаем.Если говорить "о нападении на союзников", то в последнее время Польша серьезно усилила свою военную группировку. Я уже не говорю о том, что в Польше присутствует 10 тысяч американских военнослужащих. Каждый месяц Варшава создает новое воинское формирование. Более того, оборонный бюджет Польши на 2024 год стал рекордным не только для самой Польши, но и для всех стран НАТО, кроме США.Повторюсь, между Россией и Беларусью существует свой двусторонний договор о военной взаимопомощи. Вопрос о странах ОДКБ остается в стороне, потому что у ОДКБ – свои цели и задачи. Там каждый вопрос будет рассматриваться отдельно.- Как вы в целом оцениваете состояние белорусской армии? Ведь официальный Минск по этому поводу делает примерно одинаковые заявления: "Мы усиливаемся, но защищать нас все равно будет Россия".- Как бы там ни было, военный потенциалы Польши и Беларуси – несопоставимы. Численность вооруженных сил Польши составляет 250 тысяч военнослужащих, к 2024 году ожидается их увеличение до 300 тысяч, и на этом они не хотят останавливаться. В РБ общая численность армии составляет 50 тысяч военнослужащих. Поэтому без помощи России мы не обойдемся.На Северо-Западном направлении у нас есть отдельное командование. Три бригады, которые там действуют, по своей численности и потенциалу резко уступают польской стороне. Поэтому там с весны 2023 года сформирована региональная группировка войск сил Союзного Государства. Это и есть союзная армия.В Белоруссии стоят российские воинские соединения, белорусские формирования с ними взаимодействуют. Все это обеспечивает паритет с Польшей, чтобы немного вразумить этот шляхетский дух. Тем более, Польша создает напряженную ситуацию не только у границ Беларуси, но и на границе Калининградской области.- Насколько нас может защитить тактическое ядерное оружие? Сейчас это основной сдерживающий фактор, но мы не знаем его реальной эффективности. Грубо говоря, куда именно мы им будем бить противника? Где гарантия, что оно сработает?- Боезаряд "Искандера" составляет 20-30 килотонн. Это одна Хиросима. У нас есть большой спектр тактических ядерных боеприпасов. Их носителями могут быть не только ракетные и авиационные части, но и артиллерия. Самоходная пушка "Пион" и самоходный миномет "Тюльпан" тоже может стрелять ядерными боеприпасами.Да, их мощность невелика (2-3 килотонны). Но они могут решать оперативно-тактические задачи здесь и сейчас. Мы можем поразить командные пункты, скопления воинской силы и склады противника. И сделать он с этим ничего не сможет.Так что тактическое ядерное оружие остается мощным сдерживающим фактором. Он охладил голову той же Польше.Хотя у Польши сейчас две головы – одна разумная, другая шляхетская, которая тут же побежала к Америке с криками: "Дайте нам ядерный боеприпас".Да, нам пришлось выдержать массированную пропагандистскую атаку после размещения на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия. Мы ее парировали одним простым аргументом: "Ребята, у вас на территории Европы – 9 складов с американским ядерным оружием. О чем тут еще можно говорить?". Мы имеем на это полное право.- Высокопоставленный украинский генерал Сергей Наев заявил, что Россия сосредоточила на северной границе Украины 20-тысячную группировку, которая постоянно усиливается. Это объективные данные? Это паника? Или враг такими тревожными заявлениями пытается скрыть свои коварные планы?- Когда в СМИ говорят о военных планах, то это в 90% случаев – дезинформация.Украина не раз заявляла о том, что с территории Беларуси готовится новое наступление. Но сейчас там стоят те российские формирования, которые относятся к Региональной группировке сил, выполняющей задачи на Западном направлении.Напомню, что Украина сняла с белорусской границы (это больше 1000 километров) свои пограничные войска. Там сейчас находятся силы территориальной обороны и националистические подразделения. Они установили на украинско-белорусской границе свыше миллиона мин. Причем они их ставят без маскировки прямо на дороге. Они разрушили все мосты на границе.Я считаю, что это направление – бесперспективно, российскими войсками оно использоваться не будет.- Почему бесперспективно? Потому что нет фактора внезапности?- Мне кажется, что Россия сейчас сосредоточена на отодвигании линии фронта от Донецка. После недавнего трагического обстрела с гибелью мирного населения это стало насущным вопросом. Без широкомасштабного наступления мы сможем отодвинуть противника хотя бы на 10-15 километров. Также ВС РФ продолжат продвигаться в районе Клещеевки и срезать плацдарм ВСУ в Крынках.Более того, сейчас возникло болезненное направление, которое требует особого внимания – район Николаева и Одессы. Там формируется очаг войны против Приднестровья, которое зажато и с молдавской, и с украинской стороны. Молдавские вооруженные силы готовятся к боевым действиям. Хотя, конечно, Кишинев смотрит в сторону Киева, чтобы Украина выдвинулась в сторону Приднестровья.Я думаю, что этого не произойдет. Молдавия и Украина в военном плане наступать на Приднестровье не будут. Но они там создают очень опасный очаг военного напряжения. Приднестровская армия составляет всего 6 тысяч человек, российских миротворцев там – всего 1,5 тысячи. Вот и вся военная сила Тирасполя.Понятное дело, что Россия не будет просто так смотреть на эту угрозу. Поэтому направление Николаева и Одессы станет ее приоритетом.- Самый короткий способ добраться до Приднестровья – это снова использовать Белорусское направление или высадить десант.- На Украине сейчас поднялся шум после публикации Американского института изучения войны, что ВС РФ формируют десантно-штурмовые подразделения для их заброски в тыл. Но это не такая уж великая новость.Во-первых, у России и так есть 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Во-вторых, сейчас никакого российского наступления нет (есть деоккупация своих территорий). А высадка десанта в тыл возможна только в случае крупного наступления.Сейчас ВСУ переняли опыт российской армии и строят свою "линию Суровикина" на 625 километров. В лоб ее никто штурмовать не будет. Россия попытается нейтрализовать возможности противника с тыла. И десатно-штурмовые бригады смогут решить эту задачу.- Как эти десантные подразделения будут снабжаться?- Десантно-штурмовые подразделения предназначены для ведения боя длительностью максимум в трое суток. Они действуют по принципу: "Все свое ношу с собой". Но если десант высаживается с вертолета, то и воздушное снабжение у него тоже будет. Десантникам нужно будет перебросить технику. Те же Ми-6 могут перебрасывать бронетранспортеры, БМП и БМД. А боеприпасы и топливо могут поставлять Ми-8. Это возможно.- Десантная операция предполагает фактор внезапности. Возможна ли она сейчас в условиях прозрачного фронта?- Масштабные наступления видны всегда. Нельзя забывать о том, что ВСУ активно помогает американская спутниковая и воздушная разведка (самолеты F-35 и F-22 "Раптор"). Поэтому придется наносить противнику отвлекающие удары и другие действия, чтобы его запутать. Конфиденциальность обеспечить можно. Но не более чем на пару суток.- Вы сказали, что надо отодвинуть ВСУ хотя бы на 10-15 километров. Что вы имели в виду?- Я имел в виду, что надо отодвинуть рубежи, с которых ВСУ обстреливают Донецк. 10-15 километров – это не так мало. Ствольная артиллерия с этих позиций уйдет. Да, у противника остается РСЗО. Но эти возможности сейчас резко сократились из-за общей нехватки боеприпасов. Сейчас ВСУ выпускают по 2 тысячи артиллерийских снарядов в сутки, а Россия – 10 тысяч.- В последнее время ВС РФ взяли населенные пункты возле Северска и Купянска. Также сообщалось о начале городских боев за саму Авдеевку. При каких условиях эти тактические успехи могут перерасти в оперативные или даже в стратегические?- Я бы хотел остановиться на Авдеевке.Как таковых боев за нее нет. Сам город фактически находится в серой зоне. ВСУ подняли шум из-за того, что российский спецназ гуляет по Авдеевке как у себя дома. Вопрос с ней будет решаться не лобовым штурмом, а перерезанием трассы Т-0505, которая снабжает основную группировку ВСУ в этом районе.А так любое наше продвижение на любом участке фронта инициирует массу других факторов, которые раньше не работали. Возьмем те же Крынки. Да, ВСУ еще удерживают этот плацдарм. Для ВС РФ он не имеет особого значения, а для ВСУ имеет. Поэтому там идут ожесточенные бои.Отвлечение резервов и уменьшение возможностей артиллерии противника – это всегда положительно для наших войск. И наши тактические действия в любом районе помогают решать общую задачу.- Можем ли мы решить эту задачу в 2025 году? Или надо настраиваться на очень долгое противостояние?- С весны начнутся процессы, которые посыплются на Украину как снежный ком с горы.К тому моменту долгой позиционной войны уже не будет. Вопрос лишь в том, в каком месте ВС РФ осуществят прорыв и начнут рассекать украинскую территорию.Так что я считаю, что чисто военные задачи украинского вопроса Россия может решить к концу 2024 года.

https://ukraina.ru/20231222/1052313218.html

https://ukraina.ru/20240122/1052797045.html

https://ukraina.ru/20240117/1052729422.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, белоруссия, всу, польша, десант, одесса, авдеевка, вертолеты, ядерное, артиллерия