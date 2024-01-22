Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника - 22.01.2024 Украина.ру
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Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника
Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника - 22.01.2024 Украина.ру
Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника
Украинские правоохранители задержали Романа Гринкевича, который поставлял в ВСУ некачественную одежду, об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин
2024-01-22T17:11
2024-01-22T17:11
новости
украина
одесса
всу
генеральная прокуратура украины
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Утром 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича. В пресс-службе украинской прокуратуры сообщили, что это пятый участник преступной организации, которая поставила некачественную одежду для ВСУ на 1 миллиард гривен (2,39 млрд рублей).Следствие считает, что Гринкевич приехал в Одессу 17 января и "готовился выехать за границу". 18 января его объявили в розыск, а 19 января суд выдал разрешение на его задержание.В конце декабря государственное бюро расследований задержало львовского бизнесмена, когда он пытался дать одному из руководителей бюро взятку в размере 500 тысяч долларов для содействия в возвращении имущества его компаний, изъятого в ходе расследования. Последнее проводится в рамках дела по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, на поставки которых фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен (почти 39,5 миллиона долларов).Впоследствии стало известно, что на самом деле предприятия Гринкевича занимаются строительством. Одежду для военных они покупали в Турции и перепродавали с наценкой 60%. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности бизнесмена может достигать более 1 миллиарда гривен (26,3 миллиона долларов).На прошлой неделе ГБР сообщило об аресте имущества Игоря Гринкевича, отца Романа Гринкевича.
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новости, украина, одесса, всу, генеральная прокуратура украины
Новости, Украина, Одесса, ВСУ, Генеральная прокуратура Украины

Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника

17:11 22.01.2024
 
© ГБР
© ГБР
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Украинские правоохранители задержали Романа Гринкевича, который поставлял в ВСУ некачественную одежду, об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин
Утром 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича. В пресс-службе украинской прокуратуры сообщили, что это пятый участник преступной организации, которая поставила некачественную одежду для ВСУ на 1 миллиард гривен (2,39 млрд рублей).
Следствие считает, что Гринкевич приехал в Одессу 17 января и "готовился выехать за границу". 18 января его объявили в розыск, а 19 января суд выдал разрешение на его задержание.
В конце декабря государственное бюро расследований задержало львовского бизнесмена, когда он пытался дать одному из руководителей бюро взятку в размере 500 тысяч долларов для содействия в возвращении имущества его компаний, изъятого в ходе расследования. Последнее проводится в рамках дела по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, на поставки которых фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен (почти 39,5 миллиона долларов).
Впоследствии стало известно, что на самом деле предприятия Гринкевича занимаются строительством. Одежду для военных они покупали в Турции и перепродавали с наценкой 60%. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности бизнесмена может достигать более 1 миллиарда гривен (26,3 миллиона долларов).
На прошлой неделе ГБР сообщило об аресте имущества Игоря Гринкевича, отца Романа Гринкевича.
удостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
17 января, 15:25
Во Львове группу спекулянтов обвинили в мошенничестве при закупках одежды для ВСУУкраинская прокуратура предъявила обвинение львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и его сыну Роману, которые являются фигурантами скандального дела о госзакупках для украинских военных. Об этом 17 января сообщает телеканал "1+1" со ссылкой на собственные источники
 
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