https://ukraina.ru/20240122/1052826423.html

Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника

Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника - 22.01.2024 Украина.ру

Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленника

Украинские правоохранители задержали Романа Гринкевича, который поставлял в ВСУ некачественную одежду, об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин

2024-01-22T17:11

2024-01-22T17:11

2024-01-22T17:11

новости

украина

одесса

всу

генеральная прокуратура украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052825513_0:167:523:461_1920x0_80_0_0_455ba115193383aa93a9879e726e8bea.jpg

Утром 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича. В пресс-службе украинской прокуратуры сообщили, что это пятый участник преступной организации, которая поставила некачественную одежду для ВСУ на 1 миллиард гривен (2,39 млрд рублей).Следствие считает, что Гринкевич приехал в Одессу 17 января и "готовился выехать за границу". 18 января его объявили в розыск, а 19 января суд выдал разрешение на его задержание.В конце декабря государственное бюро расследований задержало львовского бизнесмена, когда он пытался дать одному из руководителей бюро взятку в размере 500 тысяч долларов для содействия в возвращении имущества его компаний, изъятого в ходе расследования. Последнее проводится в рамках дела по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, на поставки которых фирмы бизнесмена выиграли 23 тендера общей стоимостью более 1,5 миллиарда гривен (почти 39,5 миллиона долларов).Впоследствии стало известно, что на самом деле предприятия Гринкевича занимаются строительством. Одежду для военных они покупали в Турции и перепродавали с наценкой 60%. По предварительным данным, сумма ущерба от деятельности бизнесмена может достигать более 1 миллиарда гривен (26,3 миллиона долларов).На прошлой неделе ГБР сообщило об аресте имущества Игоря Гринкевича, отца Романа Гринкевича.

https://ukraina.ru/20240117/1052743542.html

украина

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесса, всу, генеральная прокуратура украины